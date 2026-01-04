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  • Kabatas klasika
  • Kabatas klasika
  • Kabatas klasika
  • Kabatas klasika
  • Kabatas klasika
  • Kabatas klasika
  • Kabatas klasika
  • Kabatas klasika
  • Kabatas klasika
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kabatas klasika
  • Kabatas klasika
  • Kabatas klasika
  • Kabatas klasika
  • Kabatas klasika
  • Kabatas klasika
  • Kabatas klasika
  • Kabatas klasika

Pārnēsājams FM/AM radio

TAR1509/00

Kabatas klasika

Paņemiet radio līdzi! Izbaudiet lielisku uztveršanu un dzidru, skaidru skaņu ar pārnēsājamo FM/AM radio, kas ir pietiekami mazs, lai to varētu ielikt kabatā. No mūzikas un sporta līdz ziņām — vienkāršā vadība ļauj ērti atrast iecienītākās stacijas, atrodoties ceļā.

Skatīt visas priekšrocības

Kabatas klasika

  • FM/AM

  • Analogā noskaņošana

  • Darbojas ar baterijām

Klasisks dizains, skaidra skaņa, lieliska uztveršana

Klasisks dizains, skaidra skaņa, lieliska uztveršana

Ar šo īpaši ērti pārnēsājamo FM/AM radio visas iecienītās stacijas skanēs dzidri un skaidri. Analogā noskaņošana ļauj viegli atrast meklēto, savukārt garā teleskopiskā antena nodrošina vislabāko iespējamo uztveršanu neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas.

Vienkārša vadība ar vienu roku

Vienkārša vadība ar vienu roku

Divi ritentiņi ļauj noskaņot radio un regulēt skaļumu, bet ērtais sānu slēdzis ļauj pārslēgties starp FM un AM viļņu diapazoniem. Lielajā, skaidrajā noskaņošanas lodziņā var redzēt izvēlēto frekvenci, un LED indikators iedegas, kad signāls ir spēcīgs.

Īpaši ērti pārnēsājams, ar austiņu pieslēgvietu netraucētai klausīšanai

Īpaši ērti pārnēsājams, ar austiņu pieslēgvietu netraucētai klausīšanai

Šis analogais radio ir tik mazs, ka to var viegli ielikt kabatā, vai arī, izmantojot komplektā iekļauto aukliņu, piestiprināt pie plaukstas locītavas. Skaņu nodrošina 2x AAA baterijas, un netraucētai klausīšanai ir pieejama austiņu pieslēgvieta — ideāli, ja iepērkoties vēlaties uzzināt jaunākos sporta rezultātus!

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.