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TAR1509/00
Kabatas klasika
Paņemiet radio līdzi! Izbaudiet lielisku uztveršanu un dzidru, skaidru skaņu ar pārnēsājamo FM/AM radio, kas ir pietiekami mazs, lai to varētu ielikt kabatā. No mūzikas un sporta līdz ziņām — vienkāršā vadība ļauj ērti atrast iecienītākās stacijas, atrodoties ceļā.
FM/AM
Analogā noskaņošana
Darbojas ar baterijām
Ar šo īpaši ērti pārnēsājamo FM/AM radio visas iecienītās stacijas skanēs dzidri un skaidri. Analogā noskaņošana ļauj viegli atrast meklēto, savukārt garā teleskopiskā antena nodrošina vislabāko iespējamo uztveršanu neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas.
Divi ritentiņi ļauj noskaņot radio un regulēt skaļumu, bet ērtais sānu slēdzis ļauj pārslēgties starp FM un AM viļņu diapazoniem. Lielajā, skaidrajā noskaņošanas lodziņā var redzēt izvēlēto frekvenci, un LED indikators iedegas, kad signāls ir spēcīgs.
Šis analogais radio ir tik mazs, ka to var viegli ielikt kabatā, vai arī, izmantojot komplektā iekļauto aukliņu, piestiprināt pie plaukstas locītavas. Skaņu nodrošina 2x AAA baterijas, un netraucētai klausīšanai ir pieejama austiņu pieslēgvieta — ideāli, ja iepērkoties vēlaties uzzināt jaunākos sporta rezultātus!
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