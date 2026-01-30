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Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
Ar šo lielisko, nelielo radio ar kabatas lukturi būsiet gatavs jebkam. Izvelkamā antena uztver AM un FM radiostacijas, bet jaudīgais kabatas lukturis izgaismo ceļu. Ārkārtas situācijām ir pieejama arī SOS trauksmes funkcija. Uzlādējiet ar kabeli, saules enerģiju vai rokas kloķi.
Kompakts, pārnēsājams radio
FM/AM analogā noskaņošana
Iebūvēts litija jonu akumulators
SOS kabatas lukturis
Šis parocīgais, pārnēsājamais radio ir ideāls sabiedrotais garām, ārpus mājām pavadītām dienām. Uztveriet skaidrus radiosignālus, uzlādējiet citas ierīces un izgaismojiet ceļu ar jaudīgo lukturīti. Ārkārtas situācijās varat arī ieslēgt skaļu SOS trauksmes signālu ar mirgojošu gaismu.
Šis parocīgais radio jūs nepievils. Uzlādējiet radio ar komplektā iekļauto USB-C kabeli, lai radio mērenā skaļumā darbotos līdz 32 stundām.
Nekad nepalieciet bez enerģijas! Rezerves uzlāde vienmēr būs pieejama, izmantojot saules paneļus radio augšpusē vai griežot piestiprināto rokas kloķi. Radio var izmantot arī 3 AAA baterijas (nav iekļautas komplektā). USB-A pieslēgvieta ļauj ārkārtas situācijā izmantot radio citu ierīču uzlādei.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Date of Use 2024-12-30
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Date of Use 2024-12-30
Jaro89
08/09/2026
Polska
Polecam
Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2026-07-01
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2026-07-01
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Plusi
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Mīnusi
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2025-07-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2025-07-19