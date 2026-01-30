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  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
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  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots
  • Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots

Pārnēsājams radio ar kabatas lukturi

TAR1609/00

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots

Ar šo lielisko, nelielo radio ar kabatas lukturi būsiet gatavs jebkam. Izvelkamā antena uztver AM un FM radiostacijas, bet jaudīgais kabatas lukturis izgaismo ceļu. Ārkārtas situācijām ir pieejama arī SOS trauksmes funkcija. Uzlādējiet ar kabeli, saules enerģiju vai rokas kloķi.

Skatīt visas priekšrocības

Uzticams radio, kabatas lukturis un rezerves barošanas avots

  • Kompakts, pārnēsājams radio

  • FM/AM analogā noskaņošana

  • Iebūvēts litija jonu akumulators

  • SOS kabatas lukturis

Kompakts, pārnēsājams radio ar lukturīti

Kompakts, pārnēsājams radio ar lukturīti

Šis parocīgais, pārnēsājamais radio ir ideāls sabiedrotais garām, ārpus mājām pavadītām dienām. Uztveriet skaidrus radiosignālus, uzlādējiet citas ierīces un izgaismojiet ceļu ar jaudīgo lukturīti. Ārkārtas situācijās varat arī ieslēgt skaļu SOS trauksmes signālu ar mirgojošu gaismu.

Iebūvēts litija jonu akumulators. Uzlāde, izmantojot USB-C

Iebūvēts litija jonu akumulators. Uzlāde, izmantojot USB-C

Šis parocīgais radio jūs nepievils. Uzlādējiet radio ar komplektā iekļauto USB-C kabeli, lai radio mērenā skaļumā darbotos līdz 32 stundām.

Rezerves enerģija no saules paneļiem vai rokas kloķa

Rezerves enerģija no saules paneļiem vai rokas kloķa

Nekad nepalieciet bez enerģijas! Rezerves uzlāde vienmēr būs pieejama, izmantojot saules paneļus radio augšpusē vai griežot piestiprināto rokas kloķi. Radio var izmantot arī 3 AAA baterijas (nav iekļautas komplektā). USB-A pieslēgvieta ļauj ārkārtas situācijā izmantot radio citu ierīču uzlādei.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

30/01/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim

Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

08/09/2026

Polska

Polska

Polecam

Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

19/08/2025

Polska

Polska

Radio na każdą sytuację

Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.

Plusi

Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną

Mīnusi

Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.