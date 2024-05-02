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Klasiskais ceļabiedrs
No virtuves līdz vannasistabai, līdz garāžai piešķiriet nedaudz tradicionāla stila savai klausīšanās metodei. Šis klasiskais analogais FM/MW radio ir viegli regulējams un lieliski ne tikai izklausās, bet arī izskatās. Dodaties ārā? Šis radio darbojas ar maiņstrāvu vai baterijām.
FM/MW
Analoga regulēšana
Maiņstrāva vai baterijas
Šis analogais FM/MW radio izskatās lieliski teju jebkurā istabā. Liels tradicionāla stila regulēšanas logs ļauj viegli saskatīt, kad ir sasniegta vēlamā frekvence. Vienkārši pagrieziet sānā esošo regulēšanas sviru, lai pārvietotu indikatoru pa frekvenču skalu.
Izbaudiet mūziku pilnībā režīmā Mūzika. Klausoties ziņas, iecienīto radioseriālu vai paneļdiskusiju raidījumu, pārslēdzieties uz režīmu Ziņas. Lai ko jūs klausītos, 3.5" skaļrunis nodrošina labu un skaidru skaņu.
Uz šī radio skaļuma regulēšanas sviru nav nepieciešams meklēt! Papildus lielajai skaļuma regulēšanas svirai radio virspusē atrodas slēdži FM/MW signālu un skaņas režīmu pārslēgšanai. Pieejama arī austiņu pieslēgvieta, lai klausītos netraucēti.
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5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
hubert406
02/05/2024
Polska
świetne radio w stylu retro
prosta obsługa, świetny klasyczny wygląd, czysty dźwięk, atrakcyjna cena. polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR2506 Przenośne radio
Izmantošanas datums 2023-04-02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR2506 Przenośne radio
Izmantošanas datums 2023-04-02
Boti22
01/02/2022
România
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Produs foarte bun
Produs foarte ușor de folosit, chiar și de bătrâni. Sunet bun.
Plusi
Ușor de utilizat. Sunet bun.
Mīnusi
Nimic.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR2506 Radio portabil
Izmantošanas datums 2021-01-01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR2506 Radio portabil
Izmantošanas datums 2021-01-01