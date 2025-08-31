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TAR2509/10
Klasiskais sabiedrotais
Vai jums patīk radio? No virtuves līdz garāžai un dārzam — šis pārnēsājamais analogais FM/AM radio atskaņos jūsu iecienītākās stacijas. Tas lieliski skan, darbojas no maiņstrāvas tīkla vai baterijām, un tam ir ērts LED indikators, lai jūs zinātu, kad tas ir precīzi noregulēts.
FM/AM
Analogā regulēšana
Barošana no maiņstrāvas tīkla vai baterijām
Analogā noskaņošana ļauj viegli atrast iecienītās stacijas šajā pārnēsājamajā FM/AM radio. Vienkārši pagrieziet noskaņošanas ritenīti radio sānos, un lielajā, pārskatāmajā lodziņā būs redzama izvēlētā frekvence. Kad signāls ir spēcīgs, iedegas LED indikators.
Izbaudiet mūziku pilnībā režīmā Mūzika. Klausoties ziņas, iecienīto radioseriālu vai paneļdiskusiju raidījumu, pārslēdzieties uz režīmu Ziņas. Lai ko jūs klausītos, 3.5" skaļrunis nodrošina labu un skaidru skaņu.
Jums nekad nebūs jāmeklē šī radio skaļuma regulators! Papildus lielajai skaļuma regulēšanas pogai radio augšpusē ir slēdži FM/AM signālu un skaņas režīmu pārslēgšanai. Pieejama arī austiņu pieslēgvieta individuālai klausīšanai.
5.0
no 5
1
Apskats
Johanka
31/08/2025
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Je to skvělý přítel
Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Date of Use 2025-07-31
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Date of Use 2025-07-31