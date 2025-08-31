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  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais
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  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais
  • Klasiskais sabiedrotais

Pārnēsājams FM/AM radio

TAR2509/10

5

| (1) Apskats

Klasiskais sabiedrotais

Vai jums patīk radio? No virtuves līdz garāžai un dārzam — šis pārnēsājamais analogais FM/AM radio atskaņos jūsu iecienītākās stacijas. Tas lieliski skan, darbojas no maiņstrāvas tīkla vai baterijām, un tam ir ērts LED indikators, lai jūs zinātu, kad tas ir precīzi noregulēts.

Skatīt visas priekšrocības

Klasiskais sabiedrotais

  • FM/AM

  • Analogā regulēšana

  • Barošana no maiņstrāvas tīkla vai baterijām

Klasisks dizains, skaidra uztveršana, vienkārša noskaņošana

Klasisks dizains, skaidra uztveršana, vienkārša noskaņošana

Analogā noskaņošana ļauj viegli atrast iecienītās stacijas šajā pārnēsājamajā FM/AM radio. Vienkārši pagrieziet noskaņošanas ritenīti radio sānos, un lielajā, pārskatāmajā lodziņā būs redzama izvēlētā frekvence. Kad signāls ir spēcīgs, iedegas LED indikators.

Pārslēdzieties starp režīmiem Ziņas un Mūzika. Toņa regulēšana

Pārslēdzieties starp režīmiem Ziņas un Mūzika. Toņa regulēšana

Izbaudiet mūziku pilnībā režīmā Mūzika. Klausoties ziņas, iecienīto radioseriālu vai paneļdiskusiju raidījumu, pārslēdzieties uz režīmu Ziņas. Lai ko jūs klausītos, 3.5" skaļrunis nodrošina labu un skaidru skaņu.

Vienkārša vadība. Liela skaļuma regulēšanas poga

Vienkārša vadība. Liela skaļuma regulēšanas poga

Jums nekad nebūs jāmeklē šī radio skaļuma regulators! Papildus lielajai skaļuma regulēšanas pogai radio augšpusē ir slēdži FM/AM signālu un skaņas režīmu pārslēgšanai. Pieejama arī austiņu pieslēgvieta individuālai klausīšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

4
3
2
1

31/08/2025

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Je to skvělý přítel

Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Date of Use 2025-07-31

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Date of Use 2025-07-31

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.