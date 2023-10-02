30 dienu atgriešana
TAR3306/12
Vienmēr skaidri salasāms. Vienmēr rāda pareizu laiku.
Mostieties, klausoties iecienīto radiostaciju vai modinātāja signālu šajā plānajā FM radiopulkstenī. Pakāpeniski pieaugošs skaļums palīdz saudzīgi sākt dienu, savukārt miega taimeris ļauj vakarā iemigt, klausoties radio. Lielajā displejā ir ērti redzēt laiku.
Liels, skaidri salasāms displejs
Digitālā FM noskaņošana
Divi modinātāji
Uzziniet laiku ar vienu acu skatienu, izmantojot šo FM radio pulksteni ar modinātāju. Lielie cipari palīdz viegli pārskatīt displeju no jebkura leņķa, kā arī varat pielāgot spilgtumu atbilstoši telpas apgaismojumam. Vienkāršie vadības elementi ļauj viegli iestatīt modinātāju, skaļumu un stacijas.
Divkāršā modinātāja funkcija ļauj iestatīt divus modinātājus, kā arī katru modinātāju var iestatīt kā modinātāja signālu vai radio staciju. Lieliski piemērots, ja mēdzat nogulēt pirmo modinātāju vai arī ja partnerim jāmostas pirms jums.
Ieslīgstiet saldā miegā iecienītās radi stacijas pavadījumā. Varat iestatīt izslēgšanās taimeri, lai izvēlēto radio staciju atskaņotu līdz divām stundām. Kad iestatītais laiks paiet, radio automātiski izslēdzas.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.0
no 5
9
Atsauksmes
Dorota 1962
02/10/2023
Polska
radiobudzik
dobre radio dobry wybór dobrze gra internetowe radio
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR3306 Radiobudzik
Izmantošanas datums 2023-04-02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR3306 Radiobudzik
Izmantošanas datums 2023-04-02
IvanM
03/02/2023
Slovensko
Verificēts pircējs
Výborný rádiobudík.
Odporúčam všetkým. Je výborný, iný by sme nechceli.
Plusi
Nezabera miesto, má výborný zvuk.
Mīnusi
Žiadne
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR3306 Rádiobudík
Izmantošanas datums 2022-01-03
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR3306 Rádiobudík
Izmantošanas datums 2022-01-03
Златко
30/10/2022
България
Продуктът е чудесен!
Компактен с голям дисплей и въпреки, че е моно озвучаването е супер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR3306 Радиочасовник
Izmantošanas datums 2022-09-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR3306 Радиочасовник
Izmantošanas datums 2022-09-30