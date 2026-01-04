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TAS1209BK/00
Jūsu skaņas lai kur jūs dotos
Ņemiet savu mūziku līdzi, dodoties dabā, ar šo Bluetooth skaļruni. Pasīvs radiators nodrošina sulīgu basu, bet IPX4 vērtējums nozīmē, ka skaļrunis var izturēt nelielu lietu vai sporta zāles apmeklējumu. Varat arī jebkurā vietā izmantot brīvroku zvanus
Pasīvais skaļrunis. Izteikta basu skaņa
Divu skaļruņu savienošana pārī stereo efektam
5 W RMS kopējā izejas jauda
IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem
Bass, ko iegūstat no šī kompaktā, nelielā skaļruņa, ir fantastiski bagātīgs un sulīgs. Ņemiet savu mūziku līdzi un klausieties to skaidri dārzā, pastaigā vai pludmalē. Ideāli piemērots darbam, atpūtai un izklaidei jebkurā vietā.
Vai vēlaties iegūt vēl bagātīgāku skaņu? Varat vienkārši savienot divus identiskus skaļruņus kopā, lai iegūtu fantastisku stereo skaņu. Klausieties savu mūziku, kā to bija paredzēts klausīties. Pat esot ārā un kustībā, nepalaidīsit garām nevienu noti vai vārdu.
Šis izturīgais, nelielais skaļrunis ir gatavs pavadīt dienu ārā. IPX4 vērtējums nozīmē, ka skaļrunis var tikt galā ar lietus šļakatām vai sviedriem, tādēļ varat neraizēties un turpināt klausīšanos.
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