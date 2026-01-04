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  • Jūsu skaņas lai kur jūs dotos
  • Jūsu skaņas lai kur jūs dotos
  • Jūsu skaņas lai kur jūs dotos
  • Jūsu skaņas lai kur jūs dotos
  • Jūsu skaņas lai kur jūs dotos
  • Jūsu skaņas lai kur jūs dotos
  • Jūsu skaņas lai kur jūs dotos
  • Jūsu skaņas lai kur jūs dotos
  • Jūsu skaņas lai kur jūs dotos
  • Jūsu skaņas lai kur jūs dotos
  • Jūsu skaņas lai kur jūs dotos
  • Jūsu skaņas lai kur jūs dotos

Bezvadu skaļrunis

TAS1209BK/00

Jūsu skaņas lai kur jūs dotos

Ņemiet savu mūziku līdzi, dodoties dabā, ar šo Bluetooth skaļruni. Pasīvs radiators nodrošina sulīgu basu, bet IPX4 vērtējums nozīmē, ka skaļrunis var izturēt nelielu lietu vai sporta zāles apmeklējumu. Varat arī jebkurā vietā izmantot brīvroku zvanus

Skatīt visas priekšrocības

Jūsu skaņas lai kur jūs dotos

  • Pasīvais skaļrunis. Izteikta basu skaņa

  • Divu skaļruņu savienošana pārī stereo efektam

  • 5 W RMS kopējā izejas jauda

  • IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem

Pasīvais skaļrunis izteiktai basu skaņai

Pasīvais skaļrunis izteiktai basu skaņai

Bass, ko iegūstat no šī kompaktā, nelielā skaļruņa, ir fantastiski bagātīgs un sulīgs. Ņemiet savu mūziku līdzi un klausieties to skaidri dārzā, pastaigā vai pludmalē. Ideāli piemērots darbam, atpūtai un izklaidei jebkurā vietā.

Savienojiet pārī ar identisku skaļruni, lai iegūtu stereo skaņu

Vai vēlaties iegūt vēl bagātīgāku skaņu? Varat vienkārši savienot divus identiskus skaļruņus kopā, lai iegūtu fantastisku stereo skaņu. Klausieties savu mūziku, kā to bija paredzēts klausīties. Pat esot ārā un kustībā, nepalaidīsit garām nevienu noti vai vārdu.

IPX4 sviedru un ūdens drošas

IPX4 sviedru un ūdens drošas

Šis izturīgais, nelielais skaļrunis ir gatavs pavadīt dienu ārā. IPX4 vērtējums nozīmē, ka skaļrunis var tikt galā ar lietus šļakatām vai sviedriem, tādēļ varat neraizēties un turpināt klausīšanos.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.