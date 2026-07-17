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  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
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Izbeigta ražošana

Bezvadu skaļrunis

TAS1505B/00

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Ballīte jūsu kabatā

Ielieciet ballīti sev kabatā ar Bluetooth skaļruni, kas ir pietiekami mazs, lai varētu nēsāt, pakarinātu uz plaukstas locītavas. Šis nelielais skaļrunis ir pilnīgi ūdensizturīgs un nodrošina savam izmēram pārsteidzoši izteiksmīgus basus.

Skatīt visas priekšrocības

Ballīte jūsu kabatā

  • Bluetooth®

  • 2,5 W izvades jauda

  • 8 stundas ilgs atskaņošanas laiks

  • IPX7 ūdensnecaurlaidība

Izturīgs un ūdensizturīgs atbilstoši standartam IPX7

Šis portatīvais Bluetooth skaļrunis atbilst IPX7 standartam — tas nozīmē, ka tas var izturēt pilnīgu iegremdēšanu līdz 1 m dziļā ūdenī līdz 30 minūtēm. Jūs varat ballēties dušā, pie baseina vai pat baseinā! Bezvadu diapazons ir 20 m.

8 stundas ilgs atskaņošanas laiks. 2,5 stundas ilgs uzlādes laiks

Vienmēr skaidra skaņa skaļas mūzikas klausīšanās laikā, un pasīvais skaņas starotājs pastiprina basu skaņu. 8 stundas ilgs atskaņošanas laiks un pilnīga uzlāde 2,5 stundu laikā. Bluetooth savienojums ir stabils, un savienošana pārī ir vienkārša.

Izvēlieties savu krāsu kombināciju. Nodemonstrējiet savu stilu

Vienmēr izpaudiet sevi. Šis mazais Bluetooth skaļrunis ir pieejams vairākās krāsu kombinācijās, tādēļ varat to izmantot ar stilu. Pieskaņota pārnēsāšanai paredzēta siksniņa ļauj šo skaļruni vienkārši paņemt līdzi visur, kur dodaties.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

17/07/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt je výborný

Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.

Plusi

Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný

Mīnusi

Nenašiel som

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Izmantošanas datums 2023-07-11

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Izmantošanas datums 2023-07-11

06/02/2022

България

България

Verificēts pircējs

перфектен звук на средна громкост

Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.

Plusi

Лека, малка, хубав бас.

Mīnusi

няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS1505B Безжична тонколона

Izmantošanas datums 2021-01-06

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS1505B Безжична тонколона

Izmantošanas datums 2021-01-06

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam