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Izbeigta ražošana
TAS1505B/00
Ballīte jūsu kabatā
Ielieciet ballīti sev kabatā ar Bluetooth skaļruni, kas ir pietiekami mazs, lai varētu nēsāt, pakarinātu uz plaukstas locītavas. Šis nelielais skaļrunis ir pilnīgi ūdensizturīgs un nodrošina savam izmēram pārsteidzoši izteiksmīgus basus.
Bluetooth®
2,5 W izvades jauda
8 stundas ilgs atskaņošanas laiks
IPX7 ūdensnecaurlaidība
Šis portatīvais Bluetooth skaļrunis atbilst IPX7 standartam — tas nozīmē, ka tas var izturēt pilnīgu iegremdēšanu līdz 1 m dziļā ūdenī līdz 30 minūtēm. Jūs varat ballēties dušā, pie baseina vai pat baseinā! Bezvadu diapazons ir 20 m.
Vienmēr skaidra skaņa skaļas mūzikas klausīšanās laikā, un pasīvais skaņas starotājs pastiprina basu skaņu. 8 stundas ilgs atskaņošanas laiks un pilnīga uzlāde 2,5 stundu laikā. Bluetooth savienojums ir stabils, un savienošana pārī ir vienkārša.
Vienmēr izpaudiet sevi. Šis mazais Bluetooth skaļrunis ir pieejams vairākās krāsu kombinācijās, tādēļ varat to izmantot ar stilu. Pieskaņota pārnēsāšanai paredzēta siksniņa ļauj šo skaļruni vienkārši paņemt līdzi visur, kur dodaties.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Pablo Picasso
17/07/2026
Slovensko
Produkt je výborný
Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.
Plusi
Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný
Mīnusi
Nenašiel som
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Izmantošanas datums 2023-07-11
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Izmantošanas datums 2023-07-11
Zmeyulkka
06/02/2022
България
Verificēts pircējs
перфектен звук на средна громкост
Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.
Plusi
Лека, малка, хубав бас.
Mīnusi
няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS1505B Безжична тонколона
Izmantošanas datums 2021-01-06
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS1505B Безжична тонколона
Izmantošanas datums 2021-01-06