30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Skaista mūzika
Atskaņojiet iecienīto mūziku ar Bluetooth skaļruni, kas izskatās lieliski jebkurā vidē. Jūs iegūstat 20 stundas ilgu atskaņošanas laiku un bagātīgu skaņu ar siltu basu. Tam ir ārējā akumulatora funkcija tālruņu uzlādei, un vilnas maisījuma skaļruņa audums piešķir stilu.
Bluetooth®
30 W izvades jauda
20 stundu atskaņošanas laiks
Iebūvēta ārējā akumulatora funkcija
No rīta treniņa līdz vakariņām uz balkona – šis Bluetooth skaļrunis atskaņo mūziku ar stilu. Reljefās pogas ļauj kontrolēt atskaņošanu, stereo savienošanu pārī un citas funkcijas. Skaļruņa siksnas atvere noderēs, ja vēlaties izmantot pārnēsāšanas siksnu.
Skaļrunis pārklāts ar augstākās kvalitātes audumu, ko izstrādājis ražotājs Kvadrat. Skaistais vilnas sajaukuma materiāls ir akustiski caurlaidīgs, ļaujot skaņai brīvi plūst no skaļruņa istabā.
Jūs iegūstat 20 stundu atskaņošanas laiku no vienas uzlādes, un bezvadu darbības diapazons ir 20 metri. Skaļruņa uzlādes laiks ir 4,5 stundas, izmantojot iekļauto C tipa USB kabeli.
Godalgas
5.0
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
FromTheHeart
06/07/2026
Polska
Stalowa obudowa !!
Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)
Plusi
Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!
Mīnusi
brak.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2023-07-05
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2023-07-05
Grzegrzółka
30/11/2020
Polska
Spoko
Głośnik jest elegancki, gra dobrze i nieźle trzyma się baterii. Jeśli chodzi o rozmiar to moim zdaniem dobry kompromis między mobilnością a mocą. No i dzięki temu pewnie jest ta większa bateria.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2020-10-30
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2020-10-30
Marcin3088
19/10/2020
Polska
Ten produkt jest idealny!
Gra super. Materiał który oplata ten głośnik nadaje mu elegancji co idealnie wpisuje się w aranżacje Naszego salonu. Łatwy w korzystaniu szybko łączy się z telefonem. Power bank działa ale nie korzystałem jeszcze z tej funkcji dłużej. Jestem zadowolony i polecam.
Plusi
wygląd, dźwięk
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2020-09-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2020-09-19
IPX7 aizsardzības pakāpe nozīmē, ka skaļruni var iegremdēt līdz 1 metra dziļumam uz laiku līdz 30 minūtēm. Skaļruņa audums nav ūdensdrošs, bet tas var izturēt dažus ūdens pilienus.