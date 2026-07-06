ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkts kā dzīvesstila elements
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkts kā dzīvesstila elements

Izbeigta ražošana

Bezvadu skaļrunis

TAS7505/00

5

| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Skaista mūzika

Atskaņojiet iecienīto mūziku ar Bluetooth skaļruni, kas izskatās lieliski jebkurā vidē. Jūs iegūstat 20 stundas ilgu atskaņošanas laiku un bagātīgu skaņu ar siltu basu. Tam ir ārējā akumulatora funkcija tālruņu uzlādei, un vilnas maisījuma skaļruņa audums piešķir stilu.

Skatīt visas priekšrocības

Skaista mūzika

  • Bluetooth®

  • 30 W izvades jauda

  • 20 stundu atskaņošanas laiks

  • Iebūvēta ārējā akumulatora funkcija

Izskats un funkcionalitāte pilnīgā harmonijā

Izskats un funkcionalitāte pilnīgā harmonijā

No rīta treniņa līdz vakariņām uz balkona – šis Bluetooth skaļrunis atskaņo mūziku ar stilu. Reljefās pogas ļauj kontrolēt atskaņošanu, stereo savienošanu pārī un citas funkcijas. Skaļruņa siksnas atvere noderēs, ja vēlaties izmantot pārnēsāšanas siksnu.

Kvadrat skaļruņa audums. Izstrādāts skaņas caurlaidībai

Skaļrunis pārklāts ar augstākās kvalitātes audumu, ko izstrādājis ražotājs Kvadrat. Skaistais vilnas sajaukuma materiāls ir akustiski caurlaidīgs, ļaujot skaņai brīvi plūst no skaļruņa istabā.

20 stundu atskaņošanas laiks. 4,5 stundu uzlādes laiks

20 stundu atskaņošanas laiks. 4,5 stundu uzlādes laiks

Jūs iegūstat 20 stundu atskaņošanas laiku no vienas uzlādes, un bezvadu darbības diapazons ir 20 metri. Skaļruņa uzlādes laiks ir 4,5 stundas, izmantojot iekļauto C tipa USB kabeli.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • AWARD-1679621 attēls

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

06/07/2026

Polska

Polska

Stalowa obudowa !!

Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)

Plusi

Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!

Mīnusi

brak.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Izmantošanas datums 2023-07-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Izmantošanas datums 2023-07-05

30/11/2020

Polska

Polska

Spoko

Głośnik jest elegancki, gra dobrze i nieźle trzyma się baterii. Jeśli chodzi o rozmiar to moim zdaniem dobry kompromis między mobilnością a mocą. No i dzięki temu pewnie jest ta większa bateria.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Izmantošanas datums 2020-10-30

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Izmantošanas datums 2020-10-30

19/10/2020

Polska

Polska

Ten produkt jest idealny!

Gra super. Materiał który oplata ten głośnik nadaje mu elegancji co idealnie wpisuje się w aranżacje Naszego salonu. Łatwy w korzystaniu szybko łączy się z telefonem. Power bank działa ale nie korzystałem jeszcze z tej funkcji dłużej. Jestem zadowolony i polecam.

Plusi

wygląd, dźwięk

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Izmantošanas datums 2020-09-19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Izmantošanas datums 2020-09-19

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
Atrunas

  1. IPX7 aizsardzības pakāpe nozīmē, ka skaļruni var iegremdēt līdz 1 metra dziļumam uz laiku līdz 30 minūtēm. Skaļruņa audums nav ūdensdrošs, bet tas var izturēt dažus ūdens pilienus.