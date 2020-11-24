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Izbeigta ražošana

Bezvadu austiņas

TASN503BK/00

4.7

| (10) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu

Trenējieties gudrāk.

Atrodiet sev piemērotāko intensitāti ar šīm ūdensnecaurlaidīgajām ausīs ievietojamajām bezvadu sporta austiņām. Sirds ritma monitors palīdz gūt labāko sniegumu ikvienā treniņā. 6 stundu darbības laiks un spēcīgā skaņa paceļ jūs citā līmenī.

Skatīt visas priekšrocības

Jebkuros laikapstākļos.

Trenējieties gudrāk.

  • 6 mm skaļruņi/nosl. konstr.

  • Ausīs ievietojamas

  • 6 h atskaņošanas laiks

Iebūvēts sirdsdarbības monitors.

Izsekojiet savu sirdsdarbības ātrumu, izmantojot iebūvēto monitoru. Sensors austiņas uzgalī precīzi uzrauga jūsu sirdsdarbību. Jūs zināsiet, kad palielināt jaudu un kad atpūsties, tāpēc katrā treniņā jūs sasniegsiet labākos iespējamos rezultātus. Savietojams ar atvērtām fizisko nodarbību lietotnēm.

Lietotājam draudzīga vadība ar pogām

Lietotājam draudzīga vadība ar pogām bērniem atvieglo zvanu veikšanu, pārslēgšanos starp ierakstiem un mūzikas apturēšanu. To visu viņi var izdarīt, nepieskaroties viedtālrunim. Skaļuma regulēšanas pogas auss uzlikas pamatnē un LED gaismas poga ir viegli aizsniedzamas.

3 nomaināmi austiņu uzgaļi, kas nodrošina lielisku izolāciju

Trīs nomaināmu gumijas austiņu uzgaļu izmēri rada ideālu izolāciju.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

10

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Philips darbinieks

Polecam

[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

19/04/2020

Polska

Polska

Philips darbinieks

Polecam

[Employee of philipsglobal] Bardzo fajne słuchawki:) nie wypadają:p długo grają ;) ładnie grają:) polecam

Plusi

Wygodne, dlugo graja,

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Izmantošanas datums 2019-03-19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Izmantošanas datums 2019-03-19

16/04/2020

Polska

Polska

Świetny produkt

Słuchawki bardzo dobrze dopasowane do uszu. Dobrej jakości dźwięk co najważniejsze w słuchawkach.

Plusi

Dopasowanie, dzwięk

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Izmantošanas datums 2019-03-16

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Izmantošanas datums 2019-03-16

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
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