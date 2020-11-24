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Izbeigta ražošana
TASN503BK/00
Trenējieties gudrāk.
Atrodiet sev piemērotāko intensitāti ar šīm ūdensnecaurlaidīgajām ausīs ievietojamajām bezvadu sporta austiņām. Sirds ritma monitors palīdz gūt labāko sniegumu ikvienā treniņā. 6 stundu darbības laiks un spēcīgā skaņa paceļ jūs citā līmenī.
6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas
6 h atskaņošanas laiks
Izsekojiet savu sirdsdarbības ātrumu, izmantojot iebūvēto monitoru. Sensors austiņas uzgalī precīzi uzrauga jūsu sirdsdarbību. Jūs zināsiet, kad palielināt jaudu un kad atpūsties, tāpēc katrā treniņā jūs sasniegsiet labākos iespējamos rezultātus. Savietojams ar atvērtām fizisko nodarbību lietotnēm.
Lietotājam draudzīga vadība ar pogām bērniem atvieglo zvanu veikšanu, pārslēgšanos starp ierakstiem un mūzikas apturēšanu. To visu viņi var izdarīt, nepieskaroties viedtālrunim. Skaļuma regulēšanas pogas auss uzlikas pamatnē un LED gaismas poga ir viegli aizsniedzamas.
Trīs nomaināmu gumijas austiņu uzgaļu izmēri rada ideālu izolāciju.
4.7
no 5
10
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Michał38
24/11/2020
Polska
Philips darbinieks
Polecam
[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Zenek1232
19/04/2020
Polska
Philips darbinieks
Polecam
[Employee of philipsglobal] Bardzo fajne słuchawki:) nie wypadają:p długo grają ;) ładnie grają:) polecam
Plusi
Wygodne, dlugo graja,
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2019-03-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2019-03-19
Pbmarkii
16/04/2020
Polska
Świetny produkt
Słuchawki bardzo dobrze dopasowane do uszu. Dobrej jakości dźwięk co najważniejsze w słuchawkach.
Plusi
Dopasowanie, dzwięk
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2019-03-16
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2019-03-16
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