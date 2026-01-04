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RetroPortatīvais radio

TAV2000FB/00

The Janet

Dzeja acīm un ausīm! Šis portatīvais mājas radio ir radīts, lai priecētu ar savu drosmīgo izskatu un bagātīgo, silto skanējumu. Klausieties FM radio kristāldzidrā kvalitātē un ērti straumējiet atskaņošanas sarakstus; privātai klausīšanai ir pieejama arī austiņu ligzda.

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The Janet

  • Klasisks dizains, mūsdienīgs skanējums

  • Digitālā FM noskaņošana

  • Bluetooth® 5.4

  • Lietotāja nomaināms akumulators

Toreizējais izskats, mūsdienīgs skanējums

Toreizējais izskats, mūsdienīgs skanējums

Klasiskais dizains piesaista, bet siltais skanējums liek palikt. Šis pārnēsājamais radio atdzīvina 1950. gadu radio noapaļoto dizainu un fizisko skaļuma regulēšanas pogu, papildinot to ar siltu un pārsteidzoši jaudīgu skanējumu, ko nodrošina 2.5” pilna diapazona skaļrunis. Tas ir ideāls tradīciju un inovāciju apvienojums.

FM digitālais uztvērējs ar līdz 20 iepriekš iestatītām stacijām

FM digitālais uztvērējs ar līdz 20 iepriekš iestatītām stacijām

Mūzika, ziņas, radioteātris vai sports? Lai ko jūs vēlētos klausīties, šis FM radio nodrošina kristāldzidru uztveršanu, pateicoties tā teleskopiskajai antenai. Digitālā regulēšana ļauj īpaši viegli atrast stacijas, turklāt varat saglabāt 20 iepriekš iestatītas stacijas un piešķirt divas iecienītākās ātrās piekļuves pogām ar apzīmējumiem 1 un 2 radio priekšpusē.

Bluetooth® 5.4 stabilam savienojumam ar lielāku darbības diapazonu

Bluetooth® 5.4 stabilam savienojumam ar lielāku darbības diapazonu

Šis klasiskā izskata radio piedāvā daudz vairāk nekā tikai radio klausīšanos. Bluetooth® 5.4 savienojums ļauj straumēt aplādes, atskaņošanas sarakstus un citu saturu no viedierīces uz radio. Jūs baudīsiet stabilu savienojumu un augstas kvalitātes skaņu pat tad, ja atskaņošanas saraksts tiek straumēts no tālruņa, ko atstājāt citā istabā.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.