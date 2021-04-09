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Izbeigta ražošana

Bezvadu skaļrunis

TAVS300/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Mūsdienīgs retro stils

Atskaņojiet mūziku savā stilā. Šis Bluetooth skaļrunis sniedz pārvietojamu skaņu retro stila korpusā. Jūs iegūstat 10 stundu atskaņošanas laiku un dzidru skaņu, kā arī aux-in pieslēgvietu, kas ļauj pievienot jebkuru skaņas avotu. Autentiska piecdesmito gadu noskaņa ar koka un misiņa elementiem, kas piešķir atskaņotājam nezūdošu maģiju.

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Mūsdienīgs retro stils

  • Bluetooth®

  • 4 W izvades jauda

  • 10 stundu darbības laiks

Senatnīga koka apdares kaste. 20. gs. 50. gadu detaļas

Šis retro stila Bluetooth skaļrunis izskatās, kā ražots 20. gs 50. gados. Senatnīga koka apdares kaste. Misiņa tonētās skaļuma regulēšanas pogas un skaļruņu režģis. Veclaicīgas detaļas no laikiem, kad džezs bija slavas augstumos un rokenrols vēl tikai aizsākās.

10 stundu darbības laiks

Akumulators nodrošina 10 stundu atskaņošanas laiku no vienas pilnīgas uzlādes. Uzlādēšana ilgst apmēram 4 stundas un ir vienkārša, izmantojot pievienoto mikro USB kabeli. Vienkārši nospiediet Bluetooth pogu, un šis skaļrunis ir gatavs savienojuma izveidošanai ar jūsu Bluetooth ierīci.

Dzidra, niansēta skaņa. 1,75 collu pilna diapazona skaļrunis

Klasiskā mūzika vai elektroniskā mūzika. Kaut arī tas izskatās džezīgs, tas nav paredzēts džezam vien. Lai ko arī klausītos, tā 1,75 collu pilna diapazona skaļrunis sniedz dzidru, skaidru skaņu. Pasīvais skaļrunis pastiprina basu, zemo frekvenču toņiem piešķirot patīkamu jaudu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

09/04/2021

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Izmantošanas datums 2020-04-09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Izmantošanas datums 2020-04-09

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam