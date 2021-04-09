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Izbeigta ražošana
Mūsdienīgs retro stils
Atskaņojiet mūziku savā stilā. Šis Bluetooth skaļrunis sniedz pārvietojamu skaņu retro stila korpusā. Jūs iegūstat 10 stundu atskaņošanas laiku un dzidru skaņu, kā arī aux-in pieslēgvietu, kas ļauj pievienot jebkuru skaņas avotu. Autentiska piecdesmito gadu noskaņa ar koka un misiņa elementiem, kas piešķir atskaņotājam nezūdošu maģiju.
Bluetooth®
4 W izvades jauda
10 stundu darbības laiks
Šis retro stila Bluetooth skaļrunis izskatās, kā ražots 20. gs 50. gados. Senatnīga koka apdares kaste. Misiņa tonētās skaļuma regulēšanas pogas un skaļruņu režģis. Veclaicīgas detaļas no laikiem, kad džezs bija slavas augstumos un rokenrols vēl tikai aizsākās.
Akumulators nodrošina 10 stundu atskaņošanas laiku no vienas pilnīgas uzlādes. Uzlādēšana ilgst apmēram 4 stundas un ir vienkārša, izmantojot pievienoto mikro USB kabeli. Vienkārši nospiediet Bluetooth pogu, un šis skaļrunis ir gatavs savienojuma izveidošanai ar jūsu Bluetooth ierīci.
Klasiskā mūzika vai elektroniskā mūzika. Kaut arī tas izskatās džezīgs, tas nav paredzēts džezam vien. Lai ko arī klausītos, tā 1,75 collu pilna diapazona skaļrunis sniedz dzidru, skaidru skaņu. Pasīvais skaļrunis pastiprina basu, zemo frekvenču toņiem piešķirot patīkamu jaudu.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
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09/04/2021
Česká republika
Doporučuji
Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Izmantošanas datums 2020-04-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Izmantošanas datums 2020-04-09