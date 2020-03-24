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Izbeigta ražošana
Viss šis džezs
Izskats, kas silda sirdi. Skaņa, kas liek kājām kustēties. Šis lielais retro stila Bluetooth skaļrunis nodrošina 10 stundu ilgu darbības laiku, jaudīgu basu un aux-in ieeju savienojuma izveidošanai ar jebkuru avotu. Autentiskas detaļas 20. gs. 50. gadu stilā piešķir miksētajai mūzikai mūžības maģiju.
Bluetooth®
10 W izejas jauda
10 stundu darbības laiks
Šis retro stila Bluetooth skaļrunis izskatās, kā ražots 20. gs 50. gados. Senatnīga koka apdares kaste. Misiņa tonētās skaļuma regulēšanas pogas un skaļruņu režģis. Veclaicīgas detaļas no laikiem, kad džezs bija slavas augstumos un rokenrols vēl tikai aizsākās.
Akumulators nodrošina 10 stundu atskaņošanas laiku no vienas pilnīgas uzlādes. Uzlādēšana ilgst apmēram 4 stundas un ir vienkārša, izmantojot pievienoto mikro USB kabeli. Vienkārši nospiediet Bluetooth pogu, un šis skaļrunis ir gatavs savienojuma izveidošanai ar jūsu Bluetooth ierīci.
No hip-hop līdz elektroniskai deju mūzikai. Tas, ka šis skaļrunis izskatās pēc džeza skaļruņa, nenozīmē, ka tas atskaņo tikai džezu. Neatkarīgi no tā, ko klausāties, 3 collu pilna diapazona draiveris nodrošina skaidru, detalizētu skaņu. Basa refleksa pieslēgvieta aizpilda zemos toņus, nodrošinot spēcīgu basa reakciju.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Robsson
24/03/2020
Polska
Polecam!
No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).
Plusi
Super wygląd i dźwięk
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2019-11-24
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2019-11-24