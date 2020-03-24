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Izbeigta ražošana

Bezvadu skaļrunis

TAVS500/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Viss šis džezs

Izskats, kas silda sirdi. Skaņa, kas liek kājām kustēties. Šis lielais retro stila Bluetooth skaļrunis nodrošina 10 stundu ilgu darbības laiku, jaudīgu basu un aux-in ieeju savienojuma izveidošanai ar jebkuru avotu. Autentiskas detaļas 20. gs. 50. gadu stilā piešķir miksētajai mūzikai mūžības maģiju.

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Viss šis džezs

  • Bluetooth®

  • 10 W izejas jauda

  • 10 stundu darbības laiks

Senatnīga koka apdares kaste. 20. gs. 50. gadu detaļas

Šis retro stila Bluetooth skaļrunis izskatās, kā ražots 20. gs 50. gados. Senatnīga koka apdares kaste. Misiņa tonētās skaļuma regulēšanas pogas un skaļruņu režģis. Veclaicīgas detaļas no laikiem, kad džezs bija slavas augstumos un rokenrols vēl tikai aizsākās.

10 stundu darbības laiks

Akumulators nodrošina 10 stundu atskaņošanas laiku no vienas pilnīgas uzlādes. Uzlādēšana ilgst apmēram 4 stundas un ir vienkārša, izmantojot pievienoto mikro USB kabeli. Vienkārši nospiediet Bluetooth pogu, un šis skaļrunis ir gatavs savienojuma izveidošanai ar jūsu Bluetooth ierīci.

Skaidra, detalizēta skaņa. 3 collu pilna diapazona draiveris

No hip-hop līdz elektroniskai deju mūzikai. Tas, ka šis skaļrunis izskatās pēc džeza skaļruņa, nenozīmē, ka tas atskaņo tikai džezu. Neatkarīgi no tā, ko klausāties, 3 collu pilna diapazona draiveris nodrošina skaidru, detalizētu skaņu. Basa refleksa pieslēgvieta aizpilda zemos toņus, nodrošinot spēcīgu basa reakciju.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

24/03/2020

Polska

Polska

Polecam!

No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).

Plusi

Super wygląd i dźwięk

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Izmantošanas datums 2019-11-24

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Izmantošanas datums 2019-11-24

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam