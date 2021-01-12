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  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
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Izbeigta ražošana

Original radio

TAVS700/10

5

| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Neaizmirstama noskaņa

Autentisks 20. gs. 50. gadu stils apvienots ar mūsdienīgu sniegumu ar elektrotīkla strāvu darbināmajā Bluetooth radio. Koka korpuss, vara ciparnīca un aptumšojamais displejs padara to par izcilu interjera elementu ikvienā telpā. Digitālais radiouztvērējs nodrošina skaidru uztveršanu.

Skatīt visas priekšrocības

Neaizmirstama noskaņa

  • Bluetooth®

  • 20 W izvades jauda

Vara krāsas režģis ļauj skaņai brīvi plūst

Vara krāsas režģis ļauj skaņai brīvi plūst

Senatnīga koka apdares kaste. 20. gs. 50. gadu detaļas

Šis Bluetooth radiopulkstenis ir radīts par godu ikoniskajam Philips Philetta 254 galda radio. Senatnīgā koka apdares kaste izstaro šarmu. 20. gs 50. gadu elementi uz regulēšanas skalām un skaļruņa režģa aizvedīs jūs atpakaļ laikā, kad radioviļņos valdīja džezs un rokenrols.

Svars: 2,55 kg

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

12/01/2021

Україна

Україна

Вінтаж з сучасними функціоналом

Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!

Plusi

Вінтаж, якість, сучасний функціонал

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS700 Оригінальне радіо

Izmantošanas datums 2019-12-12

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS700 Оригінальне радіо

Izmantošanas datums 2019-12-12

25/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Genijalni proizvod

Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!

Plusi

Dizajn kvaliteta zvuk

Mīnusi

Ništa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS700 Originalni radio

Izmantošanas datums 2020-08-25

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS700 Originalni radio

Izmantošanas datums 2020-08-25

10/09/2020

România

România

Splendid

Dacă vrei să ascuți Spotify pe o boxă cu două difuzoare de calitate și dacă ai nostalgia anilor '50, când CBC difuza Glenn Gould ca și cum ar fi fost un star rock, atunci merită să încerci achiziția. Pro Aspectul retro, calitatea sunetului, bass-ul profund Contra Lipsa unui print cu instrucțiuni complete. Poate fi totuși downloadat în format PDF de pe site-ul producătorului.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS700 Radio original

Izmantošanas datums 2019-08-10

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS700 Radio original

Izmantošanas datums 2019-08-10

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā