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Autentisks 20. gs. 50. gadu stils apvienots ar mūsdienīgu sniegumu ar elektrotīkla strāvu darbināmajā Bluetooth radio. Koka korpuss, vara ciparnīca un aptumšojamais displejs padara to par izcilu interjera elementu ikvienā telpā. Digitālais radiouztvērējs nodrošina skaidru uztveršanu.
Bluetooth®
20 W izvades jauda
Vara krāsas režģis ļauj skaņai brīvi plūst
Šis Bluetooth radiopulkstenis ir radīts par godu ikoniskajam Philips Philetta 254 galda radio. Senatnīgā koka apdares kaste izstaro šarmu. 20. gs 50. gadu elementi uz regulēšanas skalām un skaļruņa režģa aizvedīs jūs atpakaļ laikā, kad radioviļņos valdīja džezs un rokenrols.
5.0
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
VH68
12/01/2021
Україна
Вінтаж з сучасними функціоналом
Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!
Plusi
Вінтаж, якість, сучасний функціонал
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS700 Оригінальне радіо
Izmantošanas datums 2019-12-12
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS700 Оригінальне радіо
Izmantošanas datums 2019-12-12
Gigi49
25/09/2020
Hrvatska
Genijalni proizvod
Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!
Plusi
Dizajn kvaliteta zvuk
Mīnusi
Ništa
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS700 Originalni radio
Izmantošanas datums 2020-08-25
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS700 Originalni radio
Izmantošanas datums 2020-08-25
Bazzy
10/09/2020
România
Splendid
Dacă vrei să ascuți Spotify pe o boxă cu două difuzoare de calitate și dacă ai nostalgia anilor '50, când CBC difuza Glenn Gould ca și cum ar fi fost un star rock, atunci merită să încerci achiziția. Pro Aspectul retro, calitatea sunetului, bass-ul profund Contra Lipsa unui print cu instrucțiuni complete. Poate fi totuși downloadat în format PDF de pe site-ul producătorului.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS700 Radio original
Izmantošanas datums 2019-08-10
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAVS700 Radio original
Izmantošanas datums 2019-08-10