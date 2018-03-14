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Izbeigta ražošana
WAS7500/12
Funkcija Music Follows Me ļauj klausīties iecienīto mūziku mājās no istabas uz istabu, bez nepieciešamības atsākt navigāciju uz konkrēto ierakstu un ieraksta atskaņošanu. Vienkārši nospiežot pogu, jūsu iecienītā dziesma tiks atskaņota jebkurā vietā mājās.
Izmantojot funkciju My Room, My Music, katrs jūsu ģimenes loceklis var izvēlēties un atskaņot viņa iecienītāko mūziku no saglabātajām kolekcijām Streamium bezvadu mūzikas centrā. Vairāku lietotāju piekļuves tehnoloģija vienlaikus straumē izvēlēto mūziku no Streamium centra uz staciju. Viens Streamium centrs var straumēt mūziku uz līdz pat piecām stacijām, sniedzot sešas atšķirīgas mūzikas iespējas visai ģimenei, lai izbaudītu jebkurā telpā – vienlaikus un uzreiz.
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2.0
no 5
5
Atsauksmes
staszek3064
14/03/2018
Polska
super thak you !!! This product is OK
Super sprzęt , brakuje mi tylko oryginalnego pilota
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium WAS7500 Bezprzewodowa stacja muzyczna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium WAS7500 Bezprzewodowa stacja muzyczna
Sowa2
06/12/2021
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Philips wyłączył serwer - radio bezużyteczne
Po kilku latach Philips wyłączył wsparcie produktu wyłączając dedykowany serwer. Radio internetowe przestało tym samym działać. Serwis Philips stwierdził, że nic nie można już zrobić. Mam jeszcze odtwarzacz sieciowy Philips NP 2900. Tu na razie dostępne są jedynie stacje z zakładki "ostatnio słuchane". Nie da się nic zrobić; próba resetu do ustawień fabrycznych lub wgrania aktualizacji oprogramowania zakończyłaby się tak jak w WAS7500 brakiem dostępu do serwera.
Plusi
Dobra jakość dźwięku
Mīnusi
Odwrócenie się producenta od starszych użytkowników.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium WAS7500 Bezprzewodowa stacja muzyczna
Izmantošanas datums 2019-12-06
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium WAS7500 Bezprzewodowa stacja muzyczna
Izmantošanas datums 2019-12-06
Dragos d
26/06/2022
România
Produs de dat la gunoi
Ca sa știe și alții ce țeapă pot lua, dacă aleg Philips
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium WAS7500 Wireless Music Station
Izmantošanas datums 2021-12-26
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium WAS7500 Wireless Music Station
Izmantošanas datums 2021-12-26