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Izbeigta ražošana

Apmaināms filtrs ūdens attīrīšanai

WP3911

Vienkārši iegūstams tīrs ūdens

Uzlabota filtrēšanas sistēma, kas nodrošina tīru ūdeni, likvidējot baktērijas, kaitīgus organiskos savienojumus un hloru, saglabājot ūdenī visus nepieciešamos minerālus.

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Micro Pure filtrs

Vienkārši iegūstams tīrs ūdens

  • Micro Pure

Likvidē baktērijas, kaitīgus organiskos savienojumus un hloru

MicroPure filtrs ir multifiltrēšanas sistēma, kas noņem piejaukumus un smakas, lai iegūtu tīru, filtrētu un garšīgu dzeramo ūdeni. Tajā ir mūsdienīga doba šķiedru membrāna, kurā ir vairāk nekā 520 miljardi mikroporu, kas noņemt līdz pat 99,99% no visām baktērijām, un granulēta aktīvā ogle, kas atbrīvo no hlora, sliktas garšas un smakas. Filtrs arī saglabā dzeramajā ūdenī labās minerālvielas, kas ir nozīmīgas cilvēka veselībai.

Uzlabots Quick Twist mehānisms vieglai filtra nomaiņai

Uzlabotais Quick Twist filtra nomaiņas mehānisms padara filtra nomaiņu ātru, vienkāršu un drošu, tādējādi ūdens attīrītājs ir patiesi vienkāršs un oriģināls.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā