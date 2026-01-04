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WP3911
Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
Uzlabota filtrēšanas sistēma, kas nodrošina tīru ūdeni, likvidējot baktērijas, kaitīgus organiskos savienojumus un hloru, saglabājot ūdenī visus nepieciešamos minerālus.
Micro Pure
MicroPure filtrs ir multifiltrēšanas sistēma, kas noņem piejaukumus un smakas, lai iegūtu tīru, filtrētu un garšīgu dzeramo ūdeni. Tajā ir mūsdienīga doba šķiedru membrāna, kurā ir vairāk nekā 520 miljardi mikroporu, kas noņemt līdz pat 99,99% no visām baktērijām, un granulēta aktīvā ogle, kas atbrīvo no hlora, sliktas garšas un smakas. Filtrs arī saglabā dzeramajā ūdenī labās minerālvielas, kas ir nozīmīgas cilvēka veselībai.
Uzlabotais Quick Twist filtra nomaiņas mehānisms padara filtra nomaiņu ātru, vienkāršu un drošu, tādējādi ūdens attīrītājs ir patiesi vienkāršs un oriģināls.
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