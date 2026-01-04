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XC2213/10
Ātra un efektīva ikdienas tīrīšana
PowerUp, pateicoties 360° uzgalim un līdz pat 100 AW(2) sūkšanas jaudai, savāc vairāk netīrumu. Ērts lietošanā – birste, kas novērš sapīšanos un viegli atverama putekļu tvertne ērtai apkopei. Līdz 50 min(5) darbības laiks un 3 piederumi pilnvērtīgai mājas uzkopšanai.
Augsta veiktspēja līdz 100 AW(2)
360° uzgalis savāc 99,99 % putekļu(4) visos virzienos
Līdz 50 min darbības laiks(5)
PowerUp tehnoloģija pastiprina sūkšanas jaudu uz cietajiem grīdas segumiem un paklājiem, pateicoties patentētajam V veida uzgalim un jaudīgajam motoram, uzsūcot vairāk netīrumu ar mazāku piepūli līdz pat 50 % tīrākām grīdām.(3)
Patentētais PowerUp uzgalis nodrošina 360° sūkšanu no visām pusēm – uz priekšu, atpakaļ un sāniski, ātrāk iztīrot grīdu, lai nebūtu jāiet pāri vienai un tai pašai vietai vairākas reizes. Tā augstas veiktspējas konstrukcija uzsūc no grīdām līdz 99,99 % (4) putekļu.
Sūkšanas jauda līdz 100 AW(2) – mūsu jaudīgais bezvada putekļsūcējs paceļ noturīgus netīrumus, putekļus un matus, rūpīgi izsūcot paklājus, cietos grīdas segumus un mīkstās mēbeles, lai katrs stūrītis tiktu pienācīgi iztīrīts.
Atsauksmes
(1) Visaugstākais vidējais putekļu un netīrumu savākšanas rādītājs uz cietajām un mīkstajām grīdām saskaņā ar IEC 62885-2:2021, salīdzinot ar labākajiem augstākās klases bezvada putekļsūcējiem ES, 2025. gads.
(2) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) 5.11. sadaļa, Turbo režīmā pie ieplūdes atveres.
(3) "Tīrāks" nozīmē mazāk atlikušu netīrumu un putekļu saskaņā ar IEC 62885-2:2021, salīdzinot ar labāko augstākās klases bezvada putekļsūcēju vidējo rādītāju ES 2025. gadā.
(4) Uz cietās grīdas augstākajā režīmā.
(5) Eco režīmā uz cietajām grīdām ar rokas ierīci.
(6) ≥99,9 %, 0,5–0,7 μm, pilnīga ierīces filtrācija, testēta saskaņā ar IEC 62885-4. Alergēni attiecas uz nedzīvu matēriju.
(7) Ar sauso uzgali uz cietajām grīdām.