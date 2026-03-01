XD1101/10
Kompakts izmērs un jaudīga darbība.
Jaudīgs, kompakts un efektīvs – Philips 1000. sērijas putekļsūcējs ar maisu nodrošina rūpīgu tīrīšanu uz visu veidu grīdām. Ērti uzglabājams un aprīkots ar HEPA filtru, kas aiztur >99,9 % smalko putekļu.Skatīt visas priekšrocības
Novērtē lielisku sūkšanas jaudu, pateicoties 750 W motoram. Tas efektīvi notīra putekļus no cietajām grīdām un paklājiem, padarot tavu māju svaigu un tīru.
Vienkārši pielāgojams ar kājas pedāli cietajām grīdām vai paklājiem. Tā noslēgtais dizains nodrošina ciešu kontaktu ar virsmu, padarot tīrīšanu ātrāku un efektīvāku.
Ietaupi vērtīgo uzglabāšanas vietu, pateicoties ierīces kompaktajam un vieglajam dizainam. Tas ir pietiekami viegls, lai to varētu ērti uzglabāt skapī vai plauktā.
HEPA filtra sistēma uztver >99,99%* sīko putekļu daļiņu, nodrošinot tīrāku gaisu tavās mājās.
Novērtē nepārtrauktu tīrīšanu ar 9 metru darbības rādiusu no kontaktligzdas līdz uzgalim – ideāli piemērots vairāku istabu un lielu platību tīrīšanai bez kontaktligzdas maiņas.
Lielais 3 litru putekļu nodalījums un ilgi kalpojošie universālie maisi nodrošina optimālu sūkšanas jaudu līdz maiss ir pilns, kā arī hermētisku, tīru utilizāciju.
Šauru spraugu tīrīšanai paredzētais uzgalis ir integrēts putekļsūcējā, tāpēc tam var ērti piekļūt jebkurā laikā.
Izgatavots ar precizitāti un rūpību Nīderlandē, atspoguļojot Philips inovāciju, kvalitātes un uzticamības mantojumu.
Vispārējas specifikācijas
Saderība
Svars un izmēri
Ilgtspējība
