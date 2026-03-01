Meklējamie vārdi

  • Kompakts izmērs un jaudīga darbība. Kompakts izmērs un jaudīga darbība. Kompakts izmērs un jaudīga darbība.
  • Play Pause

    1000. sērijas putekļsūcējs ar maisu Putekļsūcējs

    XD1101/10

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes

    Kompakts izmērs un jaudīga darbība.

    Jaudīgs, kompakts un efektīvs – Philips 1000. sērijas putekļsūcējs ar maisu nodrošina rūpīgu tīrīšanu uz visu veidu grīdām. Ērti uzglabājams un aprīkots ar HEPA filtru, kas aiztur >99,9 % smalko putekļu.

    Skatīt visas priekšrocības

    1000. sērijas putekļsūcējs ar maisu Putekļsūcējs

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Putekļsūcējs ar putekļu maisiņu

    Kompakts izmērs un jaudīga darbība.

    Izcila sūkšanas jauda un praktisks dizains

    • 750 W
    • HEPA filtrs
    • Kompakts un viegls
    750 W motors nodrošina jaudīgu veiktspēju

    750 W motors nodrošina jaudīgu veiktspēju

    Novērtē lielisku sūkšanas jaudu, pateicoties 750 W motoram. Tas efektīvi notīra putekļus no cietajām grīdām un paklājiem, padarot tavu māju svaigu un tīru.

    Daudzfunkcionāls uzgalis lieliskam tīrīšanas sniegumam uz dažādu veidu grīdām

    Daudzfunkcionāls uzgalis lieliskam tīrīšanas sniegumam uz dažādu veidu grīdām

    Vienkārši pielāgojams ar kājas pedāli cietajām grīdām vai paklājiem. Tā noslēgtais dizains nodrošina ciešu kontaktu ar virsmu, padarot tīrīšanu ātrāku un efektīvāku.

    Kompakts dizains vienkāršai glabāšanai

    Kompakts dizains vienkāršai glabāšanai

    Ietaupi vērtīgo uzglabāšanas vietu, pateicoties ierīces kompaktajam un vieglajam dizainam. Tas ir pietiekami viegls, lai to varētu ērti uzglabāt skapī vai plauktā.

    HEPA filtra sistēma uztver 99,9%* daļiņu

    HEPA filtra sistēma uztver 99,9%* daļiņu

    HEPA filtra sistēma uztver >99,99%* sīko putekļu daļiņu, nodrošinot tīrāku gaisu tavās mājās.

    9 metru darbības rādiuss ļauj turpināt darbu, nemainot kontaktligzdas

    9 metru darbības rādiuss ļauj turpināt darbu, nemainot kontaktligzdas

    Novērtē nepārtrauktu tīrīšanu ar 9 metru darbības rādiusu no kontaktligzdas līdz uzgalim – ideāli piemērots vairāku istabu un lielu platību tīrīšanai bez kontaktligzdas maiņas.

    Viegli lietojamie, ilgi kalpojošie maisi ietilpst lielajā 3 L putekļu nodalījumā

    Viegli lietojamie, ilgi kalpojošie maisi ietilpst lielajā 3 L putekļu nodalījumā

    Lielais 3 litru putekļu nodalījums un ilgi kalpojošie universālie maisi nodrošina optimālu sūkšanas jaudu līdz maiss ir pilns, kā arī hermētisku, tīru utilizāciju.

    Ierīcē ērti uzglabājami piederumi ir vienmēr pa rokai

    Ierīcē ērti uzglabājami piederumi ir vienmēr pa rokai

    Šauru spraugu tīrīšanai paredzētais uzgalis ir integrēts putekļsūcējā, tāpēc tam var ērti piekļūt jebkurā laikā.

    Izstrādāts un projektēts Nīderlandē

    Izstrādāts un projektēts Nīderlandē

    Izgatavots ar precizitāti un rūpību Nīderlandē, atspoguļojot Philips inovāciju, kvalitātes un uzticamības mantojumu.

    Tehniskā specifikācija

    • Vispārējas specifikācijas

      Krāsa
      Gaiši smilškrāsas
      Putekļu tvertnes tilpums
      3 L
      Trokšņa līmenis
      <77 dB
      Darbības rādiuss
      12 metri
      Ieejas jauda (IEC)
      750 W
      Ieejas jauda (maks.)
      800W
      Motora filtrs
      Mazgājams filtrs
      Izplūdes filtrs
      HEPA filtrs
      Caurules savienojums
      Konusveida
      Rokturis pārvietošanai
      Priekšpuse un augšpuse
      Caurules tips
      Divdaļīga, teleskopiska, metāla
      Ritenīšu tips
      Plastmasa
      Piederumu uzglabāšana
      Putekļu maisiņa tips
      s-bag
      Komplektācijā iekļauti putekļu maisi
      1
      Vada garums
      9 metri

    • Saderība

      Saistītie piederumi 1
      CP1349
      Saistītie piederumi 2
      Ieplūdes filtrs CP0537
      Saistītie piederumi 3
      Izplūdes filtrs CP0538
      Iekļautie piederumi 1
      Daudzfunkcionāls uzgalis, "divi vienā" spraugu tīrīšanas uzgalis

    • Svars un izmēri

      Produkta izmēri (G x P x A)
      411 x 269 x 241  mm
      Produkta svars
      3,74  kg

    • Ilgtspējība

      Iepakojums
      100% pārstrādāti materiāli
      Lietotāja rokasgrāmata
      100% pārstrādāts papīrs

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    • *99,9 % putekļu savākšana uz grīdām ar spraugām (IEC62885)

    Putekļu sūcēji un to piederumi:

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visas tiesības aizsargātas

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.