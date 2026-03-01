Meklējamie vārdi

    2000. sērijas putekļsūcējs ar maisu Putekļsūcējs

    XD2142/12

    Kompakts izmērs un jaudīga darbība.

    Jaudīgs, kompakts un efektīvs – Philips 2000. sērijas putekļsūcējs ar maisu nodrošina rūpīgu tīrīšanu uz visu veidu grīdām, regulējamu sūkšanas jaudu, vienkāršu uzglabāšanu un HEPA filtru, kas aiztur >99,9 % smalko putekļu

    2000. sērijas putekļsūcējs ar maisu Putekļsūcējs

    Izturīga un uzticama konstrukcija

    • 800 W
    • Regulējama sūkšanas jauda
    • Kompakts un viegls
    • HEPA filtrs
    800 W motors jaudīgam sniegumam

    Novērtē lielisku sūkšanas jaudu, pateicoties 800 W motoram. Tas efektīvi notīra putekļus no cietām grīdām un paklājiem, padarot tavu māju svaigu un tīru.

    Daudzfunkcionāls uzgalis lieliskam tīrīšanas sniegumam uz dažādu veidu grīdām

    Viegli pielāgojams ar kājas pedāli cietajām grīdām vai paklājiem. Tā noslēgtā konstrukcija nodrošina ciešu kontaktu ar virsmu, padarot tīrīšanu ātrāku un efektīvāku.

    Kompakts dizains vienkāršai glabāšanai

    Ietaupi vērtīgo uzglabāšanas vietu, pateicoties ierīces kompaktajam un vieglajam dizainam. Tas ir pietiekami viegls, lai to varētu ērti uzglabāt skapī vai plauktā.

    Regulējama sūkšanas jauda visiem tīrīšanas darbiem

    Izvēlies piemērotāko sūkšanas jaudas līmeni jebkuram tīrīšanas uzdevumam un jebkura veida virsmai mājās.

    9 metru darbības rādiuss ļauj turpināt darbu, nemainot kontaktligzdas

    Novērtē nepārtrauktu tīrīšanu ar 9 metru sniegumu no kontaktligzdas līdz uzgalim, kas ļauj uzkopt vairākas istabas un plašas telpas, nemainot kontaktligzdu.

    Viegli lietojamie, ilgi kalpojošie maisi ietilpst lielajā 3 L putekļu nodalījumā

    Lielais 3 litru putekļu nodalījums un ilgi kalpojošie universālie maisi nodrošina optimālu sūkšanas jaudu līdz maisiņš ir pilns, kā arī hermētisku, tīru maisa izmešanu.

    Ierīcē ērti uzglabājami piederumi ir vienmēr pa rokai

    Šauru spraugu tīrīšanai paredzētais uzgalis ir integrēts putekļsūcējā, tāpēc tam var ērti piekļūt jebkurā laikā.

    Izstrādāts un projektēts Nīderlandē

    Izgatavots ar precizitāti un rūpību Nīderlandē, atspoguļojot Philips inovāciju, kvalitātes un uzticamības mantojumu.

    Mēbeļu uzgalis dīvānu, spilvenu un mājdzīvnieku spalvu tīrīšanai

    110 mm mēbeļu uzgalis ir izstrādāts optimālai mīksto mēbeļu, piemēram, spilvenu, dīvānu un atzveltnes krēslu tīrīšanai, pat noņemot mājdzīvnieku spalvas.

    Tehniskā specifikācija

    • Vispārējas specifikācijas

      Krāsa
      Gaiši pelēks
      Trokšņa līmenis (jauda)
      <77 dB
      Putekļu tvertnes tilpums
      3 L
      Darbības rādiuss
      12 metri
      Ieejas jauda (IEC)
      800W
      Ieejas jauda (maks.)
      850 W
      Motora filtrs
      Mazgājams filtrs
      Izplūdes filtrs
      HEPA filtrs
      Caurules savienojums
      Konusveida
      Rokturis pārvietošanai
      Priekšpuse un augšpuse
      Caurules tips
      Divdaļīga, teleskopiska, metāla
      Ritenīšu tips
      Plastmasa
      Piederumu uzglabāšana
      Putekļu maisiņa tips
      s-bag
      Komplektācijā iekļauti putekļu maisi
      2
      Vada garums
      9 metri

    • Piederumi

      Papildu uzgaļi
      Mēbeļu uzgalis 110m, SuperTurbo suka

    • Saderība

      Saistītie piederumi 1
      CP1349
      Saistītie piederumi 2
      Ieplūdes filtrs CP0537
      Saistītie piederumi 3
      Izplūdes filtrs CP0538
      Iekļautie piederumi 1
      Daudzfunkcionāls uzgalis, "divi vienā" spraugu tīrīšanas uzgalis, mēbeļu uzgalis

    • Svars un izmēri

      Produkta izmēri (G x P x A)
      411 x 269 x 241  mm
      Produkta svars
      3,74  kg

    • Ilgtspējība

      Iepakojums
      100% pārstrādāti materiāli
      Lietotāja rokasgrāmata
      100% pārstrādāts papīrs

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    • *99,9 % putekļu savākšana uz grīdām ar spraugām (IEC62885)

    Putekļu sūcēji un to piederumi:

