XD2142/12
Kompakts izmērs un jaudīga darbība.
Jaudīgs, kompakts un efektīvs – Philips 2000. sērijas putekļsūcējs ar maisu nodrošina rūpīgu tīrīšanu uz visu veidu grīdām, regulējamu sūkšanas jaudu, vienkāršu uzglabāšanu un HEPA filtru, kas aiztur >99,9 % smalko putekļuSkatīt visas priekšrocības
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Novērtē lielisku sūkšanas jaudu, pateicoties 800 W motoram. Tas efektīvi notīra putekļus no cietām grīdām un paklājiem, padarot tavu māju svaigu un tīru.
Viegli pielāgojams ar kājas pedāli cietajām grīdām vai paklājiem. Tā noslēgtā konstrukcija nodrošina ciešu kontaktu ar virsmu, padarot tīrīšanu ātrāku un efektīvāku.
Ietaupi vērtīgo uzglabāšanas vietu, pateicoties ierīces kompaktajam un vieglajam dizainam. Tas ir pietiekami viegls, lai to varētu ērti uzglabāt skapī vai plauktā.
Izvēlies piemērotāko sūkšanas jaudas līmeni jebkuram tīrīšanas uzdevumam un jebkura veida virsmai mājās.
Novērtē nepārtrauktu tīrīšanu ar 9 metru sniegumu no kontaktligzdas līdz uzgalim, kas ļauj uzkopt vairākas istabas un plašas telpas, nemainot kontaktligzdu.
Lielais 3 litru putekļu nodalījums un ilgi kalpojošie universālie maisi nodrošina optimālu sūkšanas jaudu līdz maisiņš ir pilns, kā arī hermētisku, tīru maisa izmešanu.
Šauru spraugu tīrīšanai paredzētais uzgalis ir integrēts putekļsūcējā, tāpēc tam var ērti piekļūt jebkurā laikā.
Izgatavots ar precizitāti un rūpību Nīderlandē, atspoguļojot Philips inovāciju, kvalitātes un uzticamības mantojumu.
110 mm mēbeļu uzgalis ir izstrādāts optimālai mīksto mēbeļu, piemēram, spilvenu, dīvānu un atzveltnes krēslu tīrīšanai, pat noņemot mājdzīvnieku spalvas.
Vispārējas specifikācijas
Piederumi
Saderība
Svars un izmēri
Ilgtspējība
