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Izbeigta ražošana
226V6QSB6/00
Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
Baudiet spilgtus attēlus plānā Philips displejā. Ar SmartContrast aprīkotais displejs nodrošina piesātinātus un spilgtus attēlus, tāpēc tā ir lieliska izvēle.
V Line
22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)
Full HD (1920 x 1080)
AH-IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no standarta TN paneļiem AH-IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.
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