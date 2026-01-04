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Izbeigta ražošana

LCD monitors

226V6QSB6/00

Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām

Baudiet spilgtus attēlus plānā Philips displejā. Ar SmartContrast aprīkotais displejs nodrošina piesātinātus un spilgtus attēlus, tāpēc tā ir lieliska izvēle.

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Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām

  • V Line

  • 22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)

  • Full HD (1920 x 1080)

AH-IPS displejs sniedz satriecošus attēlus ar platu skatīšanās leņķi

AH-IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no standarta TN paneļiem AH-IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

VESA stiprinājums nodrošina elastību

Mazs enerģijas patēriņš samazina elektroenerģijas rēķinu

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā