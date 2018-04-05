30 dienu atgriešana
240B7QPJEB/01
Dzidrs attēls, lieliska veiktspēja
Philips PowerSensor displejā izmantoti 85% pārstrādātu materiālu, un korpuss, kas nesatur PVC un BFR, ir ideāli piemērots ekoloģiski nekaitīgai darbībai
B Line
24 (24,1 collas/61,1 cm diag.)
1920 x 1200 (WUXGA)
SmartErgoBase ir monitora pamatne, kas nodrošina ergonomisku un ērtu skatīšanos un vadu pārvaldību. Šo pamatni var sagāzt, noliet un pagriezt dažādos leņķos, kas nodrošina maksimālu komfortu. Statīvs ar regulējamu augstumu palīdz iegūt optimālo skata augstumu un samazina garu darba dienu radīto fizisko nogurumu, savukārt vadu pārvaldības iespējas samazina vadu radīto nekārtību un ļauj saglabāt darba vietu kārtīgu un profesionālu.
Plašas savienojamības iespējas - šie Philips displeji ir aprīkoti ar vairākiem savienojumiem, piemēram, VGA, DisplayPort, universālu HDMI savienotāju, sniedzot iespēju izbaudīt augstas izšķirtspējas nesaspiestu video un audio saturu. USB savienojumi nodrošina īpaši ātru datu pārsūtīšanu, vienlaikus saglabājot globālu savienojamību. Neatkarīgi no izmantotā avota, varat būt drošs, ka šis Philips displejs garantēs ieguldīto līdzekļu atdevi ilgā laika periodā!
Jaunajiem Philips displejiem ir īpaši šauras apmales, kas, palielinot ekrāna lielumu, vienlaikus samazina traucējošos faktorus, kas var novērst uzmanību. Šie monitori ir lieliski piemēroti vairāku displeju vai mozaīkošanas izkārtojumiem, piemēram, spēļu spēlēšanai, grafikas dizaina un profesionālajām lietojumprogrammām, īpaši šaurās apmales displejs rada sajūtu, ka izmantojat vienu lielizmēra displeju.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Rysio
05/04/2018
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
hafan
30/04/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Pěkný monitor za slušnou cenu
Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).
Plusi
Uvedeny ve vlastní recenzi
Mīnusi
Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Izmantošanas datums 2019-12-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Izmantošanas datums 2019-12-30
bluecoder
14/06/2018
România
Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit
E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse