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BrillianceLCD monitors ar PowerSensor

240B7QPJEB/01

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Dzidrs attēls, lieliska veiktspēja

Philips PowerSensor displejā izmantoti 85% pārstrādātu materiālu, un korpuss, kas nesatur PVC un BFR, ir ideāli piemērots ekoloģiski nekaitīgai darbībai

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ar PowerSensor

Dzidrs attēls, lieliska veiktspēja

  • B Line

  • 24 (24,1 collas/61,1 cm diag.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

SmartErgoBase nodrošina lietotājam ergonomiskus pielāgojumus

SmartErgoBase ir monitora pamatne, kas nodrošina ergonomisku un ērtu skatīšanos un vadu pārvaldību. Šo pamatni var sagāzt, noliet un pagriezt dažādos leņķos, kas nodrošina maksimālu komfortu. Statīvs ar regulējamu augstumu palīdz iegūt optimālo skata augstumu un samazina garu darba dienu radīto fizisko nogurumu, savukārt vadu pārvaldības iespējas samazina vadu radīto nekārtību un ļauj saglabāt darba vietu kārtīgu un profesionālu.

SmartConnect ar DisplayPort, HDMI un VGA savienojumiem

Plašas savienojamības iespējas - šie Philips displeji ir aprīkoti ar vairākiem savienojumiem, piemēram, VGA, DisplayPort, universālu HDMI savienotāju, sniedzot iespēju izbaudīt augstas izšķirtspējas nesaspiestu video un audio saturu. USB savienojumi nodrošina īpaši ātru datu pārsūtīšanu, vienlaikus saglabājot globālu savienojamību. Neatkarīgi no izmantotā avota, varat būt drošs, ka šis Philips displejs garantēs ieguldīto līdzekļu atdevi ilgā laika periodā!

Displejs ar šauru apmali eleganti nemanāmam izskatam

Jaunajiem Philips displejiem ir īpaši šauras apmales, kas, palielinot ekrāna lielumu, vienlaikus samazina traucējošos faktorus, kas var novērst uzmanību. Šie monitori ir lieliski piemēroti vairāku displeju vai mozaīkošanas izkārtojumiem, piemēram, spēļu spēlēšanai, grafikas dizaina un profesionālajām lietojumprogrammām, īpaši šaurās apmales displejs rada sajūtu, ka izmantojat vienu lielizmēra displeju.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

05/04/2018

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

30/04/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Pěkný monitor za slušnou cenu

Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).

Plusi

Uvedeny ve vlastní recenzi

Mīnusi

Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Izmantošanas datums 2019-12-30

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Izmantošanas datums 2019-12-30

14/06/2018

România

România

Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit

E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.

  2. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  3. Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2

  4. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse