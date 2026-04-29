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Brilliance LCD monitors ar PowerSensor

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BrillianceLCD monitors ar PowerSensor

240B7QPJEB/01

Brilliance LCD monitors ar PowerSensor

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Programmatūra un draiveri

Windows 7 draiveri - English (US)

  • versija: 240B7Q
  • ZIP fails, 9.1 kB
  • 13 October 2016

Windows 8 draiveri - English (US)

  • versija: 240B7Q
  • ZIP fails, 9.1 kB
  • 13 October 2016

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Īsā lietošanas pamācība

  • PDF fails, 1.1 MB
  • 21 July 2026

Svarīgas informācijas rokasgrāmata

  • PDF fails, 7.3 MB
  • 21 July 2026

Garantija un apkalpošana

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Garantija

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