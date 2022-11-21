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  • Vienkārši aizraujoši

MonitorFull HD izliektais LCD monitors

241E1SCA/00

4.8

| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Vienkārši aizraujoši

Izliektais 24 collu E Line displejs nodrošina patiesi aizraujošu skatīšanās pieredzi un stilīgu dizainu. Izbaudiet skaidrus Full HD attēlus un plūstošas kustības, ko nodrošina AMD FreeSync tehnoloģija.

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Vienkārši aizraujoši

  • E Line

  • 24 (diag. 23,6 collas/59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

HDMI nodrošina universālu digitālo savienojamību

Ierīcei ar HDMI savienojuma atbalstu ir visa nepieciešamā aparatūra, lai pieņemtu augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) ievadi. HDMI vads ļauj uztvert augstas kvalitātes digitālos video un audio signālus, kas tiek pārraidīti pa vienu kabeli no personālā datora vai jebkura AV avotu skaita (tostarp televizora pierīcēm, DVD atskaņotājiem un A/V uztvērējiem un video kamerām).

SmartImage spēļu režīms īpaši pielāgots spēļu cienītājiem

Jaunajam Philips spēļu displejam ir ātras piekļuves OSD, kas precīzi noregulēts spēļu cienītāju vajadzībām, nodrošinot vairākas opcijas. “FPS” režīms (first person shooting — šaujamspēle no pirmās personas skatpunkta) uzlabo tumšos toņus spēlēs, ļaujot saskatīt paslēptus objektus tumšās lokācijās. “Racing” (sacīkšu braukšana) režīms garantē displejam visātrāko reakcijas laiku, spilgtas krāsas un attēla regulējumus. “RTS” režīmam (real time strategy — stratēģija reāllaikā) ir īpašs SmartFrame režīms, kas sniedz iespēju izcelt konkrētu apgabalu, kā arī regulēt izmērus un attēlu. Režīmos Gamer 1 (1. spēlētājs) un Gamer 2 (2. spēlētājs) varat saglabāt personiski pielāgotos iestatījumus dažādām spēlēm, garantējot vislabāko veiktspēju.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

21/11/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy

Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca

Plusi

Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

07/11/2021

Polska

Polska

super

rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Продуктите който използвам

Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти

Plusi

Качество цена

Mīnusi

Обемността на някой от продуктите

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Displeja izliekuma arkas rādiuss, mm

  2. Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  4. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  5. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

  7. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.