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Vienkārši aizraujoši
Izliektais 24 collu E Line displejs nodrošina patiesi aizraujošu skatīšanās pieredzi un stilīgu dizainu. Izbaudiet skaidrus Full HD attēlus un plūstošas kustības, ko nodrošina AMD FreeSync tehnoloģija.
E Line
24 (diag. 23,6 collas/59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Ierīcei ar HDMI savienojuma atbalstu ir visa nepieciešamā aparatūra, lai pieņemtu augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) ievadi. HDMI vads ļauj uztvert augstas kvalitātes digitālos video un audio signālus, kas tiek pārraidīti pa vienu kabeli no personālā datora vai jebkura AV avotu skaita (tostarp televizora pierīcēm, DVD atskaņotājiem un A/V uztvērējiem un video kamerām).
Jaunajam Philips spēļu displejam ir ātras piekļuves OSD, kas precīzi noregulēts spēļu cienītāju vajadzībām, nodrošinot vairākas opcijas. “FPS” režīms (first person shooting — šaujamspēle no pirmās personas skatpunkta) uzlabo tumšos toņus spēlēs, ļaujot saskatīt paslēptus objektus tumšās lokācijās. “Racing” (sacīkšu braukšana) režīms garantē displejam visātrāko reakcijas laiku, spilgtas krāsas un attēla regulējumus. “RTS” režīmam (real time strategy — stratēģija reāllaikā) ir īpašs SmartFrame režīms, kas sniedz iespēju izcelt konkrētu apgabalu, kā arī regulēt izmērus un attēlu. Režīmos Gamer 1 (1. spēlētājs) un Gamer 2 (2. spēlētājs) varat saglabāt personiski pielāgotos iestatījumus dažādām spēlēm, garantējot vislabāko veiktspēju.
4.8
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ab 1953
21/11/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Plusi
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Mīnusi
brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Andre61
07/11/2021
Polska
super
rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Кралимарко
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Plusi
Качество цена
Mīnusi
Обемността на някой от продуктите
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Displeja izliekuma arkas rādiuss, mm
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
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Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.