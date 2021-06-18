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Full HD izliektais LCD monitors

271E1CA/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Vienkārši aizraujoši

Izliektais 27 collu E Line displejs nodrošina patiesi aizraujošu skatīšanās pieredzi un stilīgu dizainu. Izbaudiet skaidrus Full HD attēlus un plūstošas kustības, ko nodrošina AMD FreeSync tehnoloģija.

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Vienkārši aizraujoši

  • E Line

  • 27 collas (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Izliekts displeja dizains vēl aizraujošākai pieredzei

Izliekts displeja dizains vēl aizraujošākai pieredzei

Monitora darbvirsma nodrošina lietotājam personisku pieredzi, kas lieliski saskan ar izliekto dizainu. Izliektais ekrāns rada patīkamu, bet neuzmācīgu klātbūtnes efektu jūsu rakstāmgalda centrā.

VA displejs nodrošina satriecošus attēlus ar platiem skatīšanās leņķiem

VA displejs nodrošina satriecošus attēlus ar platiem skatīšanās leņķiem

Philips VA gaismas diožu displejā izmantota mūsdienīga vairāku domēnu vertikālas izlīdzināšanas tehnoloģija, kas nodrošina īpaši lielus statisku kontrastu koeficientus īpaši spilgtiem un gaišiem attēliem. Lai gan standarta biroja lietojumprogrammu lietošana ir vienkārša, šis displejs ir īpaši piemērots fotoattēliem, tīmekļa pārlūkošanai, filmām, spēlēm un grafiskajām lietojumprogrammām ar lielām prasībām. Tā optimizētā pikseļu pārvaldības tehnoloģija nodrošina 178/178 grādu īpaši plašu skatīšanās leņķi, radot asus attēlus.

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

18/06/2021

România

România

Wow!

Pot spune ca este monitorul ideal. Modelul curbat conferă un aspect spectaculos, iar imaginile transpuse pe acesta sunt foarte luminoase. Are culori calde si foarte vii. Nu este deranjat la ochii si iti poti seta lumina cum doresti. Sunetul redat pe acesta este excelent, ocupa putin loc datorită curburii si este ideal in orice casa. Il folosesc de ceva timp si il recomand tuturor celor care vor sa isi schimbe monitorul. Recenzie din Campania Philips

Plusi

Luminos

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat

Izmantošanas datums 2020-05-18

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat

Izmantošanas datums 2020-05-18

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Radius of the arc of the display curvature in mm

  2. Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.

  3. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  4. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  5. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

  7. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.