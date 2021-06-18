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Vienkārši aizraujoši
Izliektais 27 collu E Line displejs nodrošina patiesi aizraujošu skatīšanās pieredzi un stilīgu dizainu. Izbaudiet skaidrus Full HD attēlus un plūstošas kustības, ko nodrošina AMD FreeSync tehnoloģija.
E Line
27 collas (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Monitora darbvirsma nodrošina lietotājam personisku pieredzi, kas lieliski saskan ar izliekto dizainu. Izliektais ekrāns rada patīkamu, bet neuzmācīgu klātbūtnes efektu jūsu rakstāmgalda centrā.
Philips VA gaismas diožu displejā izmantota mūsdienīga vairāku domēnu vertikālas izlīdzināšanas tehnoloģija, kas nodrošina īpaši lielus statisku kontrastu koeficientus īpaši spilgtiem un gaišiem attēliem. Lai gan standarta biroja lietojumprogrammu lietošana ir vienkārša, šis displejs ir īpaši piemērots fotoattēliem, tīmekļa pārlūkošanai, filmām, spēlēm un grafiskajām lietojumprogrammām ar lielām prasībām. Tā optimizētā pikseļu pārvaldības tehnoloģija nodrošina 178/178 grādu īpaši plašu skatīšanās leņķi, radot asus attēlus.
Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Geta04
18/06/2021
România
Wow!
Pot spune ca este monitorul ideal. Modelul curbat conferă un aspect spectaculos, iar imaginile transpuse pe acesta sunt foarte luminoase. Are culori calde si foarte vii. Nu este deranjat la ochii si iti poti seta lumina cum doresti. Sunetul redat pe acesta este excelent, ocupa putin loc datorită curburii si este ideal in orice casa. Il folosesc de ceva timp si il recomand tuturor celor care vor sa isi schimbe monitorul. Recenzie din Campania Philips
Plusi
Luminos
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat
Izmantošanas datums 2020-05-18
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat
Izmantošanas datums 2020-05-18
Radius of the arc of the display curvature in mm
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
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Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.