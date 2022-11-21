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  • Vienkārši aizraujoši

Full HD izliektais LCD monitors

271E1SCA/00

4.8

| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Vienkārši aizraujoši

Izliektais 27 collu E Line displejs nodrošina patiesi aizraujošu skatīšanās pieredzi un stilīgu dizainu. Izbaudiet skaidrus Full HD attēlus un plūstošas kustības, ko nodrošina AMD FreeSync tehnoloģija.

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Vienkārši aizraujoši

  • E Line

  • 27 collas (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast piesātinātam melnās krāsas atveidojumam

SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē aizmugurgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādējādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un aizmugurgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Iebūvēti stereo skaļruņi multivides atskaņošanai

Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u. c.) atkarībā no modeļa un dizaina.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

21/11/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy

Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca

Plusi

Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

07/11/2021

Polska

Polska

super

rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Продуктите който използвам

Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти

Plusi

Качество цена

Mīnusi

Обемността на някой от продуктите

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Displeja izliekuma arkas rādiuss, mm

  2. Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  4. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  5. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

  7. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.