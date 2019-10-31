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LCD monitors

271E1SD/00

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Vienkārši pārsteidzošs

E Line 27 collu monitoru raksturo pārsteidzoša attēlu kvalitāte un elegants dizains, kas kļūs par stilīgu jūsu darba vides papildinājumu. Izbaudiet skaidrus Full HD attēlus un plūstošas kustības, ko nodrošina AMD FreeSync tehnoloģija.

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Vienkārši pārsteidzošs

  • E Line

  • 27 collas (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Videi nekaitīgs displejs, kas nesatur dzīvsudrabu

Philips monitori ar LED sānu apgaismojumu nesatur dzīvsudrabu, kas ir viena no visindīgākajām dabiskajām vielām un būtiski ietekmē cilvēkus un dzīvniekus. Tādējādi displejs nenodara nekādu kaitējumu videi visā kalpošanas laikā no izgatavošanas brīža līdz utilizācijai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

31/10/2019

Україна

Україна

Качественный надёжный

Очень понравился отличный монитор за свои деньги есть все выходы VGA HDMI DVI-D ips матрица быстрый отклик(1мск) аудио выход!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1SD РК-монітор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1SD РК-монітор

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Csúcsminőség

Éles kép, helytakarékos, formás, jó megjelenés, éles kép

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1SD LCD monitor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1SD LCD monitor

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.

  3. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  4. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

  6. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.