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Vienkārši pārsteidzošs
E Line 27 collu monitoru raksturo pārsteidzoša attēlu kvalitāte un elegants dizains, kas kļūs par stilīgu jūsu darba vides papildinājumu. Izbaudiet skaidrus Full HD attēlus un plūstošas kustības, ko nodrošina AMD FreeSync tehnoloģija.
E Line
27 collas (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.
Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Philips monitori ar LED sānu apgaismojumu nesatur dzīvsudrabu, kas ir viena no visindīgākajām dabiskajām vielām un būtiski ietekmē cilvēkus un dzīvniekus. Tādējādi displejs nenodara nekādu kaitējumu videi visā kalpošanas laikā no izgatavošanas brīža līdz utilizācijai.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
razidd
31/10/2019
Україна
Качественный надёжный
Очень понравился отличный монитор за свои деньги есть все выходы VGA HDMI DVI-D ips матрица быстрый отклик(1мск) аудио выход!!!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1SD РК-монітор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1SD РК-монітор
CsepiMeli
18/10/2019
Magyarország
Csúcsminőség
Éles kép, helytakarékos, formás, jó megjelenés, éles kép
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1SD LCD monitor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271E1SD LCD monitor
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.