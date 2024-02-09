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Spilgti un skaidri attēli, kas pārspēj visas cerības
Philips V Line platleņķa monitors piedāvā skatu, kas pārspēj visas cerības, — tas ir lielisks ieguldījums ar visām būtiskākajām funkcijām. Adaptive-Sync tehnoloģija nodrošina plūstošu video atskaņošanu, savukārt tādas funkcijas kā atspīduma novēršana, LowBlue režīms un mirgošanas novēršana saudzē acis.
V Line
27 collas (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.
SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādējādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un aizmugurgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.
SmartImage ir ekskluzīva un novatoriska Philips tehnoloģija, kas analizē ekrānā attēloto saturu un nodrošina optimizētu displeja veiktspēju. Šis lietotājam pielāgotais interfeiss sniedz iespēju izvēlēties dažādus režīmus, piemēram, Office (Birojs), Photo (Fotoattēls), Movie (Filma), Game (Spēle), Economy (Ekonomisks), u. c. atbilstoši lietojumam. Atkarībā no izvēlētās opcijas SmartImage dinamiski optimizē kontrastu, krāsu piesātinājumu un attēlu un video asumu, lai iegūtu vislabāko displeja veiktspēju. Ekonomiskā režīma opcija nodrošina ievērojamu enerģijas ekonomiju. Tas viss ir iespējams, tikai nospiežot pogu!
4.3
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
J2024
09/02/2024
Slovensko
Verificēts pircējs
Spĺňa moje požiadavky...
Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 221V8A LCD monitor
Izmantošanas datums 2024-01-09
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 221V8A LCD monitor
Izmantošanas datums 2024-01-09
Richard_en
06/05/2025
Україна
Хороші кольори
Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 242V8A РК-монітор
Izmantošanas datums 2023-05-06
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 242V8A РК-монітор
Izmantošanas datums 2023-05-06
Георгій
09/08/2021
Україна
Verificēts pircējs
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.
Plusi
Бюджетный, 75 гц, звук.
Mīnusi
Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 242V8A РК-монітор
Izmantošanas datums 2021-02-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 242V8A РК-монітор
Izmantošanas datums 2021-02-09
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.