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Izbeigta ražošana

Full HD LCD monitors

273V7QDSB/01

4.3

| (27) Atsauksmes | 84% ieteica šo produktu

Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām

Perfekts displejs ar pārsteidzošiem attēliem, kas sniedzas līdz pašām displeja malām un saudzē acis, kompaktā, plānā dizainā.

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Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām

  • V Line

  • 27 collas (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Displejs ar šauru apmali eleganti nemanāmam izskatam

Displejs ar šauru apmali eleganti nemanāmam izskatam

Jaunajiem Philips displejiem ir īpaši šauras apmales, kas, palielinot ekrāna lielumu, vienlaikus samazina traucējošos faktorus, kas var novērst uzmanību. Šie monitori ir lieliski piemēroti vairāku displeju vai mozaīkošanas izkārtojumiem, piemēram, spēļu spēlēšanai, grafikas dizaina un profesionālajām lietojumprogrammām, īpaši šaurās apmales displejs rada sajūtu, ka izmantojat vienu lielizmēra displeju.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

27

Atsauksmes

84%

ieteica šo produktu

21/07/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

bardzo dobry obraz

Bardzo dobry wyraźny obraz. Możliwość spersonalizowania do swoich potrzeb.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Izmantošanas datums 2019-06-21

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Izmantošanas datums 2019-06-21

12/03/2020

Polska

Polska

dobry produkt w niskiej cenie

Dobry produkt w dobrej cenie, nic dodać nic ująć. Jakość adekwatna do ceny

Plusi

cena, parametry

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Izmantošanas datums 2020-02-12

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Izmantošanas datums 2020-02-12

23/12/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor

Monitor mam od miesiąca i nie znalazłem żadnych wad. Oprócz tego że dobrze wygląda, posiada szerokie możliwości personalizacji wyświetlania obrazu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse