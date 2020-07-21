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Izbeigta ražošana
273V7QDSB/01
Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām
Perfekts displejs ar pārsteidzošiem attēliem, kas sniedzas līdz pašām displeja malām un saudzē acis, kompaktā, plānā dizainā.
V Line
27 collas (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.
Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Jaunajiem Philips displejiem ir īpaši šauras apmales, kas, palielinot ekrāna lielumu, vienlaikus samazina traucējošos faktorus, kas var novērst uzmanību. Šie monitori ir lieliski piemēroti vairāku displeju vai mozaīkošanas izkārtojumiem, piemēram, spēļu spēlēšanai, grafikas dizaina un profesionālajām lietojumprogrammām, īpaši šaurās apmales displejs rada sajūtu, ka izmantojat vienu lielizmēra displeju.
4.3
no 5
27
Atsauksmes
84%
ieteica šo produktu
jarekizik
21/07/2020
Polska
Verificēts pircējs
bardzo dobry obraz
Bardzo dobry wyraźny obraz. Możliwość spersonalizowania do swoich potrzeb.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Izmantošanas datums 2019-06-21
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Izmantošanas datums 2019-06-21
marian5110
12/03/2020
Polska
dobry produkt w niskiej cenie
Dobry produkt w dobrej cenie, nic dodać nic ująć. Jakość adekwatna do ceny
Plusi
cena, parametry
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Izmantošanas datums 2020-02-12
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Izmantošanas datums 2020-02-12
rufinmusic
23/12/2018
Polska
Bardzo dobry monitor
Monitor mam od miesiąca i nie znalazłem żadnych wad. Oprócz tego że dobrze wygląda, posiada szerokie możliwości personalizacji wyświetlania obrazu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse