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Izbeigta ražošana
276E9QJAB/00
Pārsteidzošas krāsas, stilīgs dizains
Philips E Line monitoram raksturīgs stilīgs dizains un neparasti augsta attēla veiktspēja. Full HD ar šauru apmali un Ultra Wide-Color tehnoloģiju nodrošina reālistisku attēlu. Izbaudiet skatīšanās prieku un stilīgo dizainu.
E Line
27 collas (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Ultra Wide-Color tehnoloģija nodrošina plašāku krāsu diapazonu, lai attēls būtu spilgtāks. Ultra Wide-Color plašākais krāsu spektrs attēlo dabiskākus zaļos, spilgtākus sarkanos un dziļākus zilos toņus. Ar Ultra Wide-Color tehnoloģiju baudiet izklaides līdzekļus, attēlus un pat darba materiālus dzīvākās un spilgtākās krāsās.
IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.
Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
4.3
no 5
29
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Pierce25
18/03/2019
Lietuva
Produktas puikus
Puikus pirkinys, tik pakuotėje trūko laido su perėjimu iš HDMI į displayportą. Teko papildomai nusipirkti.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
Dzarko
30/12/2019
Polska
OK!
Dobre kolory, duża jasność, dobre szczegóły, dobra cena. Nie mam zastrzeżeń.
Plusi
Jasność, ostrość, kontrast, cena
Mīnusi
Nie stwierdziłem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2019-11-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2019-11-30
Gedeon
21/06/2019
Polska
Ten produkt jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu
Monitor ten ma nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do funkcji takich jak :kontrast, jasność, ostrość itp., ponadto posiada jasny ekran, który w sposób realistyczny odtwarza wyświetlany obraz. Duży ekran /27 cali/ pozwala na przyjemne oglądanie filmów, oraz łatwo się na nim pracuje. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że ładnie się komponuje z otoczeniem. Ten monitor daje dużo radości i satysfakcji z posiadania go. Spełnił moje marzenia o monitorze.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
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NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.