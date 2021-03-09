ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Primārais attēls

4K Ultra HD LCD monitors

278E1A/00

4.1

| (14) Atsauksmes

Vienkārši pārsteidzošs

E Line 27 collu monitoru raksturo pārsteidzoša attēlu kvalitāte un elegants dizains, kas kļūs par stilīgu jūsu darba vides papildinājumu. Ārkārtīgi dzidrā 4K UHD attēla kvalitāte un platleņķa skats nodrošina nepārspējamu un reālistisku attēla skaidrību no jebkura priekšējā skatu punkta.

Skatīt visas priekšrocības

Vienkārši pārsteidzošs

  • E Line

  • 27 collas (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Mazs enerģijas patēriņš samazina elektroenerģijas rēķinu

DisplayPort savienojums izcilai vizualitātei

DisplayPort ir digitāls savienojums no personālā datora uz monitoru, bez pārveidošanas nepieciešamības. Tam ir lielākas iespējas nekā DVI standartam, pilnībā atbalstot līdz 15 metrus garu kabeļsavienojumu un 10,8 Gbps/sek. datu pārsūtīšanas ātrumu. Liela veiktspēja un latentums ar nulles līmeni garantē visātrāko attēlveidošanu un atsvaidzes intensitāti – padarot DisplayPort par vislabāko izvēli ne tikai vispārīgai izmantošanai birojā vai mājās, bet arī spēļu spēlēšanai, filmām, video rediģēšanai un citiem uzdevumiem. Izmantojot dažādus adapterus, iespējams nodrošināt sadarbspēju.

Iebūvēti stereo skaļruņi multivides atskaņošanai

Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u. c.) atkarībā no modeļa un dizaina.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.1

no 5

14

Atsauksmes

3

09/03/2021

Polska

Polska

Dobry wybór

Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.

Plusi

To co wpisałem w recenzji.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Izmantošanas datums 2020-09-09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Izmantošanas datums 2020-09-09

20/12/2020

Polska

Polska

Super monitor

Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2020-11-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2020-11-20

12/11/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

12 баллов

Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Izmantošanas datums 2022-07-12

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Izmantošanas datums 2022-07-12

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

  2. Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.

  3. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  4. NTSC, DCI-P3, Adobe RGB zona, pamatojoties uz CIE1976

  5. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  6. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.