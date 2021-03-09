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278E1A/00
Vienkārši pārsteidzošs
E Line 27 collu monitoru raksturo pārsteidzoša attēlu kvalitāte un elegants dizains, kas kļūs par stilīgu jūsu darba vides papildinājumu. Ārkārtīgi dzidrā 4K UHD attēla kvalitāte un platleņķa skats nodrošina nepārspējamu un reālistisku attēla skaidrību no jebkura priekšējā skatu punkta.
E Line
27 collas (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
DisplayPort ir digitāls savienojums no personālā datora uz monitoru, bez pārveidošanas nepieciešamības. Tam ir lielākas iespējas nekā DVI standartam, pilnībā atbalstot līdz 15 metrus garu kabeļsavienojumu un 10,8 Gbps/sek. datu pārsūtīšanas ātrumu. Liela veiktspēja un latentums ar nulles līmeni garantē visātrāko attēlveidošanu un atsvaidzes intensitāti – padarot DisplayPort par vislabāko izvēli ne tikai vispārīgai izmantošanai birojā vai mājās, bet arī spēļu spēlēšanai, filmām, video rediģēšanai un citiem uzdevumiem. Izmantojot dažādus adapterus, iespējams nodrošināt sadarbspēju.
Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u. c.) atkarībā no modeļa un dizaina.
4.1
no 5
14
Atsauksmes
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Plusi
To co wpisałem w recenzji.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Izmantošanas datums 2020-09-09
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Izmantošanas datums 2020-09-09
erykcechxd
20/12/2020
Polska
Super monitor
Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2020-11-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2020-11-20
457788))
12/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Izmantošanas datums 2022-07-12
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Izmantošanas datums 2022-07-12
"IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.
Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
NTSC, DCI-P3, Adobe RGB zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.