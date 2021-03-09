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325E1C/00
Vienkārši aizraujoši
Izliektais 32 collu E Line monitors nodrošina patiesi aizraujošu skatīšanās pieredzi un stilīgu dizainu. Kristāldzidrais QHD monitors ar Ultra Wide-Color un AMD FreeSync tehnoloģiju liek attēlam atdzīvoties!
E Line
32 (diag. 31,5 collas/80 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Philips VA gaismas diožu displejā izmantota mūsdienīga vairāku domēnu vertikālas izlīdzināšanas tehnoloģija, kas nodrošina īpaši lielus statisku kontrastu koeficientus īpaši spilgtiem un gaišiem attēliem. Lai gan standarta biroja lietojumprogrammu lietošana ir vienkārša, šis displejs ir īpaši piemērots fotoattēliem, tīmekļa pārlūkošanai, filmām, spēlēm un grafiskajām lietojumprogrammām ar lielām prasībām. Tā optimizētā pikseļu pārvaldības tehnoloģija nodrošina 178/178 grādu īpaši plašu skatīšanās leņķi, radot asus attēlus.
Lai iegūtu tīrāku darbvietu, šim monitoram ir elegants risinājums kabeļu pārvaldībai. Nav nepieciešams siet kopā kabeļus ar papildu savienotājiem. Iegarenā sprauga kalpo par slēptu kabeļu novietni. Tajā tiek paslēpti kabeļi, un tas izskatās lieliski dažādās vidēs, bet īpaši tad, ja nav daudz vietas, vai uz galda, kas vērsts pret sienu vai logu. Šis dizains savāc kabeļu jucekli vienuviet, nodrošinot labāk organizētu galdu.
LED ekrānos ar sānu apgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.
4.1
no 5
14
Atsauksmes
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Plusi
To co wpisałem w recenzji.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
erykcechxd
20/12/2020
Polska
Super monitor
Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-11-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-11-20
457788))
12/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Displeja izliekuma arkas rādiuss, mm
Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.