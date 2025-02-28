Iepazīstinām ar Ambilight TV — tas ir Smart TV televizors, kura darbību nodrošina Titan OS operētājsistēma, un tas viss noformēts lieliskā Eiropas stila dizainā. Jūsu iecienītākās filmas, raidījumi un sporta pārraides tiks nodrošinātas ar neticamu ātrumu un nevainojamu attēla kvalitāti. Izbaudiet krāsas, gaismas un kinoteātra līmeņa skaņu.
Pateicoties iebūvētajām gaismas diodēm, kas reaģē uz katru ainu, Ambilight televizors rada krāsainu gaismu rāmi. Jūsu izvēlētais saturs izplūdīs ārpus ekrāna, ļaujot jums iegrimt vēl dziļāk katrā mirklī. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.
Spilgti mirkļi. Asākas ainas.
Izbaudiet tuvplānus. Un aizmirstieties neticami detalizētajās ainās. Tā ir brīnišķīgā 4K attēlu kvalitāte. Pateicoties Pixel Precise Ultra HD ekrānam, ik attēls ir neticami ass un tikpat detalizēts kā dzīvē, tāpēc katra skatīšanās reize būs kā elpu aizraujošs piedzīvojums.
Nepārspējamas krāsas un kontrasts ar HDR10+
Vēl detalizētāki attēli. Labāka attēla kvalitāte ikvienā kadrā. Izteiksmīgākas krāsas un kontrasts padara skaidrākus pat tumšākos momentus un gaišākās ainas.
Telpiska skaņa ar Dolby Atmos un DTS:X
Ar Dolby Atmos skaņa būs tieši tāda, kā režisors iecerējis, un DTS:X nodrošina trīsdimensionālas skaņas pieredzi un teju klātienes sajūtu. Šī papildu skaņas dimensija ļauj izbaudīt iekļaujošu skatīšanās procesu jūsu mājās.
Titan OS. Vienkārša atrašana.
Philips Smart TV Titan OS platformā ir ātri pieejams viss, ko vēlaties skatīties. Filmu turpinājumi, seriāli, dokumentālās filmas un drāmas — šis viss un vēl vairāk ir pieejams ar vienu pogas pieskārienu. Lai ko jūs vēlētos skatīties, visas labākās straumēšanas programmas ir viegli pieejamas.
Viegli savienot ar viedās mājas tīkliem
Saderība ar Matter Smart Home nodrošina nevainojamu integrāciju esošajā viedās mājas tīklā. Lai vadītu televizoru ar Matter Smart Home lietotni vai izmantojot balss vadības pakalpojumus, vienkārši nospiediet attiecīgo tālvadības pults pogu un runājiet. Aptumšojiet apgaismojumu. Noregulējiet termostatu. Vai pat ieslēdziet Philips Ambilight televizoru. Visu var paveikt ar vienu komandu. Televizors ir saderīgs arī ar ierīcēm, kurās iespējota Alexa un Apple AirPlay vadība.
Izvēlēties vēlamo izmēru
Izvēlieties ko kompaktu. Izvēlieties ko iespaidīgu. Izvēlieties televizoru, kas perfekti atbilst jūsu vajadzībām. No maza 43 collu ekrāna līdz 65 collu televizoram — 8000. sērijas ierīces pieejamas dažādos izmēros patiesi viedai izvēlei.
Eiropas dizains, ilgtspējīga domāšana
Kājiņas ekrāna malās. Plāns rāmis. 4K LED televizors. Tā ir Eiropas dizaina kvalitāte. Titan OS operētājsistēma ļaus ātri un vienkārši atrast meklēto saturu. Visa ierīce līdz pat mazākajai detaļai ir rūpīgi veidota, ietverot no pārstrādātās plastmasas izgatavoto tālvadības pulti un no pārstrādātajiem un FSC sertificētajiem materiāliem veidoto iepakojumu.
Padariet katru vārdu skaidrāku ar Vocal Boost funkciju
Precīzi sadzirdiet katru vārdu. Izmantojot funkciju Vocal Boost, var palielināt vai samazināt dialogu skaļumu, neietekmējot fona skaņas. Tāpēc tagad nepalaidīsiet garām nevienu mirkli, jo katrs izrunātais teikums izskanēs skaidrāk.
Spēlēšanai gatavi savienojumi
HDMI 2.1 un VRR gādā par optimālu konsoles lietojumu, nodrošinot ātrāku spēlēšanu un vienmērīgāku grafiku. Izmantojot zemas ieejas aizkaves iestatījumu, kas automātiski aktivizējas, kad ieslēdzat konsoli, varat izbaudīt spēlēšanu jaunā līmenī.
Tehniskā specifikācija
Ambilight
Ambilight funkcijas
Ambilight FTI animācija
Ambilight Music
AmbiSleep
Spēļu spēlēšanas režīms
Telpas apgaismojuma režīms
Sunrise modinātājs
Pielāgošanās sienas krāsai
Ambilight versija
Trīspusēja
Attēls/displejs
Ekrāna diagonāles garums (collas)
50
colla
Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
126
cm
Displejs
4K Ultra HD LED
Paneļa izšķirtspēja
3840x2160p
Attēlu programma
Pixel Precise Ultra HD
Attēla uzlabošana
Kristāldzidra skaņa
ECO
Spēle
Saderība ar HDR 10+
Mājas kinoteātris
Monitors
Mikroaptumšošana
Filma
Personīgi
Pixel Precise UltraHD
Ultra Resolution
Displeja ievades izšķirtspēja
Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte
640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz
