  • Neticams reālisms. Brīnišķīgs dizains. Neticams reālisms. Brīnišķīgs dizains. Neticams reālisms. Brīnišķīgs dizains.
    Energy Label Europe G energoefektivitātes marķējums
    Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet energoefektivitātes marķējums (PDF 201.0KB)

    OLED 4K Ambilight TV

    55OLED810/12

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes
    1 godalga

    Neticams reālisms. Brīnišķīgs dizains.

    Šis izsmalcinātais OLED Ambilight televizors ir skaistuma iemiesojums. Tas jūs apburs, sākot ar minimālisma stilā veidoto dizainu un reālistisko attēlu un beidzot ar kinoteātra līmeņa skaņas kvalitāti. Ambilight gaismu spīdums visu padara vizuāli lielāku un vēl iespaidīgāku.

    Skatīt visas priekšrocības

    Pieejams:

    OLED 4K Ambilight TV

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Ambilight

    Neticams reālisms. Brīnišķīgs dizains.

    • 139 cm (55 collu) AMBILIGHT televizors
    • 4K OLED. 144 Hz
    • P5 AI Perfect Picture dzinis
    • Dolby Vision un Dolby Atmos
    Izbaudiet iecienīto saturu. Ambilight televizors

    Izbaudiet iecienīto saturu. Ambilight televizors

    Ambilight televizori ir vienīgie televizori ar integrētu LED apgaismojumu aizmugurē, kas reaģē uz to, ko skatāties, ieskaujot jūs krāsainas gaismas fonā. Tas maina visu: televizors šķiet lielāks, un jūs varēsiet vēl vairāk iedziļināties savos iecienītajos sporta notikumos, filmās, mūzikā un spēlēs.

    Spilgts OLED ekrāns. Reālistisks attēls jebkurā apgaismojumā.

    Spilgts OLED ekrāns. Reālistisks attēls jebkurā apgaismojumā.

    Šī spilgtā OLED televizora reālistiskais attēls izskatās nevainojami pat tad, ja skatāties uz to no sāna. Televizors automātiski kompensē jebkādas apkārtējā apgaismojuma izmaiņas telpā, tāpēc neatkarīgi no tā, ko jūs skatāties, visas melnās krāsas būs patiesi melnas (nevis pelēkas) un tumšās un ļoti gaišās ainās būs redzamas visas attēlu nianses. Ir atbalstīti visi galvenie HDR formāti.

    Lai ko skatāties, vienmēr ir reālistisks attēls. P5 dzinis ar mākslīgo intelektu

    Lai ko skatāties, vienmēr ir reālistisks attēls. P5 dzinis ar mākslīgo intelektu

    Philips P5 procesors ar mākslīgo intelektu nodrošina tik reālistisku attēlu, ka šķiet, ka varētu tajā iekļūt. Dziļās mācīšanās mākslīgā intelekta algoritms apstrādā attēlus līdzīgi kā cilvēka smadzenes. Lai ko arī skatāties, varat baudīt dabiskas detaļas un kontrastu, bagātīgas krāsas un vienmērīgas kustības.

    Kinoekrāna pieredze, lai ko skatāties vai spēlējat

    Kinoekrāna pieredze, lai ko skatāties vai spēlējat

    Saturieties baudījumam! Ar tehnoloģiju Dolby Vision varat redzēt, ko režisors vēlējās parādīt, — vairs nav jāviļas, ka tumsā neko nevar saskatīt. Varat uztvert vissīkāko detaļu ikvienā filmā un spēlē.

    Aizraujošas telpiskās skaņas tehnoloģija

    Aizraujošas telpiskās skaņas tehnoloģija

    Saderība ar tehnoloģijām Dolby Atmos un DTS:X uzlabo skaņu jebkurā telpā. Skaņas efekti no augšas un visapkārt ļauj gūt visaptverošu pieredzi, kad skatāties jaunākās filmas vai spilgtākos sporta pasākumus un spēlējat jaunākās spēles.

    Ideāla skaņa neatkarīgi no satura. IntelliSound sistēma.

    Ideāla skaņa neatkarīgi no satura. IntelliSound sistēma.

    Ar IntelliSound sistēmu Ambilight televizors varēs izmantot MI, lai nodrošinātu labāko iespējamo skaņu. Neatkarīgi no tā, vai skatāties seriālus un filmas, mūziku vai saturu, kurā dominē runa, (piem., ziņas), televizors automātiski optimizēs vajadzīgos iestatījumus. Ja nevēlaties izmantot MI, varat pats izvēlēties iepriekš iestatītus skaņu stilus vai manuāli pielāgot iestatījumus.

    Izklaidējies cik tīk ar Google palīdzību.

    Izklaidējies cik tīk ar Google palīdzību.

    Ko vēlaties skatīties? Google TV apvieno filmas, šovus un citus raidījumus no jūsu lietotnēm un abonementiem un sakārto tos. Jūs saņemsiet ieteikumus, pamatojoties uz to, kas jums patīk, un varat pat izmantot Google TV lietotni savā tālrunī, lai pielāgotu savu skatīšanās sarakstu, lai kur arī jūs atrastos.

    Visaptverošs spēļu risinājums. Aizraujoša pieredze ikvienam spēlētājam

    Visaptverošs spēļu risinājums. Aizraujoša pieredze ikvienam spēlētājam

    HDMI 2.1, 120 Hz vietējā atsvaidzes intensitāte un īpaši zema ievades aizkave. Ar Ambilight televizora tehnisko specifikāciju varat spēlēt gan neatkarīgās spēles, gan AAA spēles tieši tā, kā vēlaties. Ar Game Bar 2.0 varat pielāgot spēlēšanu savām vēlmēm, kā arī varat izveidot Bluetooth savienojumu ar kontrolleri, lai spēlētu mākonī. Datoru lietotājiem piedāvājam 144 Hz VRR, ko nodrošina HDMI savienojums.

    Savienojamība ar viedā mājokļa tīklu, balss asistentu un citām funkcijām

    Savienojamība ar viedā mājokļa tīklu, balss asistentu un citām funkcijām

    Nevainojama saderība ar Matter, kas nodrošina iespēju vienkārši integrēt šo Ambilight televizoru esošajā viedā mājokļa tīklā. Ar televizora tālvadības pulti arī varat vadīt satelīta vai kabeļtelevīzijas pieslēgkārbu un aktivizēt Google asistentu, turklāt televizors ir saderīgs ar Alexa pārvaldītām ierīcēm un Apple AirPlay.

    Pārdomāts dizains. Atbildīgi veidots iepakojums

    Slaikais bezietvara ekrāns lieliski izskatās jebkurā telpā, turklāt laikā, kad ekrāns ir izslēgts, Ambilight rada apburošu noskaņojuma apgaismojumu. Televizora tālvadības pults ir izgatavota no metāla, to var lādēt bezvadu režīmā, un tai ir ar kustību aktivizējams fona apgaismojums. Iepakojumam ir izmantots pārstrādāts kartons ar FSC sertifikātu, un ieliktņi ir drukāti uz pārstrādāta papīra.

    Tehniskā specifikācija

    • Ambilight

      Ambilight funkcijas
      • Ambilight Suite
      • Spēļu režīms
      • Mūzikas režīms
      • Pielāgošanās sienas krāsai
      Ambilight versija
      Trīspusēja

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      55  colla
      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      139  cm
      Displejs
      4K Ultra HD OLED
      Paneļa izšķirtspēja
      3840x2160p
      Vietējā atsvaidzes intensitāte
      120  Hz
      Attēlu programma
      P5 AI Perfect Picture dzinis
      Attēla uzlabošana
      • Automātiskais filmu un filmu veidotāja režīms
      • Calman
      • Pabeigta Calman automātiskā kalibrēšana un manuālā kalibrēšana
      • Kristāldzidra skaņa
      • ECO
      • Filmu veidotāja režīms
      • Spēle
      • Mājas kinoteātris
      • Iegults MEMC/FRC
      • Micro Dimming Perfect
      • Monitors
      • Personīgi
      • Perfect Natural Motion
      Regulējama atsvaidzes intensitāte
      144 Hz

    • Displeja ievades izšķirtspēja

      Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte
      576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Digitālā TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Signāla stipruma indikators
      Teleteksts
      1000 lapu hiperteksts
      HEVC atbalsts

    • Smart TV

      SmartTV programmas*
      • Amazon Prime Video
      • Apple TV
      • Disney+
      • Netflix*
      • NFT lietotne*
      • YouTube
      OS
      Google TV™
      Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*
      32 GB

    • Smart TV funkcijas

      Interaktīvā televīzija
      HbbTV
      Balss asistents*
      • Tālvadība ar mikrofonu.
      • Var izmantot ar Alexa
      • Hei, Google!
      Viedās mājas pieredze
      • Control4
      • MATTER
      • Var izmantot ar Apple Home
      Spēļu vadības josla
      Gamebar 2.0
      TTS atbalsts

    • Multivides lietojumprogrammas

      Video atskaņošanas formāti
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Mūzikas atskaņošanas formāti
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Subtitru formāta atbalsts
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Attēlu demonstrēšanas formāti
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Skaņa

      Audio
      2.1 kanāls
      Izejas jauda (RMS)
      Izejas jauda: 70 vati (RMS)
      Skaļruņu konfigurācija
      10 W x 4 vidējo–augsto frekvenču skaļrunis, 30 W zemfrekvences skaļrunis
      Kodekss
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      • DTS:X
      Skaņas pastiprinājums
      • M.I. EQ
      • MI režīms
      • AVL režīms
      • Skaidrs dialogs
      • Dialogs
      • Dolby Media Intelligence
      • Dolby Atmos
      • Izklaide
      • Klausīšanās profils
      • Mūzika
      • Nakts režīms
      • Oriģināls
      • Personīgi
      • Telpiska mūzika
      Austiņu funkcijas
      Dolby Atmos austiņām
      Pamatskaļrunis
      Divvirzienu vidējas frekvences + augstfrekvences
      Zemfrekvences skaļrunis
      Trīs gredzenu līdzsvarotais Quad PR

    • Savienojamība

      HDMI savienojumu skaits
      4
      HDMI funkcijas
      • 4K
      • Audio atgriešanās kanāls
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
      • Tālvadības pults piekļuve
      • Sistēmas audio vadība
      • Sistēmas gaidstāves režīms
      USB portu skaits
      2
      Bezvadu savienojums
      • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, divu frekvenču joslas
      • Bluetooth 5.2
      • Var izmantot ar Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Jā, visiem HDMI
      HDMI ARC
      Jā, HDMI2
      HDMI 2.1 funkcijas
      • eARC uz HDMI 2
      • Atbalsta eARC/VRR/ALLM
      • Maks. 48 Gb/s datu pārraides ātrums
      EasyLink 2.0
      • Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni
      • HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB

    • Atbalstītās HDMI video funkcijas

      HDMI 1/2
      • HDMI 2.1 pilns joslas platums 48 Gb/s
      • līdz 4K 144 Hz
      Spēles
      • AMD FreeSync Premium
      • ALLM
      • Dolby Vision Game
      • HDMI VRR
      • HGiG
      • Saderība ar Nvidia G-Sync
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HDR10+ Adaptive
      • HLG

    • ES energoefektivitātes kartīte

      EPREL reģistrācijas numuri
      2294060
      SDR energoefektivitātes klase
      G
      SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      84  KWh/1000h
      HDR energoefektivitātes klase
      G
      HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      112  KWh/1000h
      Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā
      n.p.
      Tīkla gaidstāves režīms
      2,0  W
      Izmantotā paneļa tehnoloģija
      OLED

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      Maiņstrāva 100–240 V 50/60 Hz
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      0,5 W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      • Automātisks izslēgšanas taimeris
      • ECO režīms
      • Apgaismojuma sensors
      • Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • 1x USB-C kabelis tālvadības pults uzlādei
      • Strāvas vads
      • Tālvadības pults ar bezvadu uzlādi
      • Īsa lietošanas pamācība
      • Drošības un juridisko nosacījumu brošūra
      • Galda virsmas statīvs

    • Dizains

      Televizora krāsas
      Metāla fasetes rāmis
      Statīva dizains
      Metāla satīna hroma centrālais statīvs

    • Izmēri

      Attālums starp 2 statīviem
      500  mm
      Saderīgs ar sienas stiprinājumu
      300 x 300 mm
      Televizors bez statīva (P x A x D)
      1226 x 708 x 68 mm
      Televizors ar statīvu (P x A x D)
      1226 x 773 x 230 mm
      Iepakojuma kaste (P x A x D)
      1460 x 860 x 160 mm
      Televizora svars bez statīva
      17,14 kg
      Televizora svars ar statīvu
      20,6 kg
      Svars (ieskaitot iesaiņojumu)
      25 kg

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    Godalgas

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    • Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
    • Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautājiet savam operatoram.
    • Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
    • Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
    • Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • “Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
    • Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
    • Balss vadības pakalpojumu pieejamība un funkcijas dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras.
    • Google TV ir šīs ierīces programmatūras pieredzes nosaukums un Google LLC preču zīme.
    • Google TV ir šīs ierīces programmatūras nodrošinājuma nosaukums un Google LLC preču zīme. YouTube, OK Google un citas zīmes ir Google LLC preču zīmes.
    • Apple TV lietotnes un Apple TV+ pieejamība var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona. Lūdzu, skatiet informāciju Google Play un Apple Inc. atbalsta lapās.
    • 144 Hz HDMI VRR, G-sync un FreeSync ir sasniedzams, ja spēles tiek spēlētas datorā, kas pievienots jūsu OLED TV, izmantojot HDMI
    • Matter/Control4: šī funkcija būs pieejama 2025. gadā pēc programmatūras atjaunināšanas.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit un iOS ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos. iOS ir uzņēmuma Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs un tiek izmantota saskaņā ar licences nosacījumiem.

