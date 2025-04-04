Šis izsmalcinātais OLED Ambilight televizors ir skaistuma iemiesojums. Tas jūs apburs, sākot ar minimālisma stilā veidoto dizainu un reālistisko attēlu un beidzot ar kinoteātra līmeņa skaņas kvalitāti. Ambilight gaismu spīdums visu padara vizuāli lielāku un vēl iespaidīgāku.
Ambilight televizori ir vienīgie televizori ar integrētu LED apgaismojumu aizmugurē, kas reaģē uz to, ko skatāties, ieskaujot jūs krāsainas gaismas fonā. Tas maina visu: televizors šķiet lielāks, un jūs varēsiet vēl vairāk iedziļināties savos iecienītajos sporta notikumos, filmās, mūzikā un spēlēs.
Spilgts OLED ekrāns. Reālistisks attēls jebkurā apgaismojumā.
Šī spilgtā OLED televizora reālistiskais attēls izskatās nevainojami pat tad, ja skatāties uz to no sāna. Televizors automātiski kompensē jebkādas apkārtējā apgaismojuma izmaiņas telpā, tāpēc neatkarīgi no tā, ko jūs skatāties, visas melnās krāsas būs patiesi melnas (nevis pelēkas) un tumšās un ļoti gaišās ainās būs redzamas visas attēlu nianses. Ir atbalstīti visi galvenie HDR formāti.
Lai ko skatāties, vienmēr ir reālistisks attēls. P5 dzinis ar mākslīgo intelektu
Philips P5 procesors ar mākslīgo intelektu nodrošina tik reālistisku attēlu, ka šķiet, ka varētu tajā iekļūt. Dziļās mācīšanās mākslīgā intelekta algoritms apstrādā attēlus līdzīgi kā cilvēka smadzenes. Lai ko arī skatāties, varat baudīt dabiskas detaļas un kontrastu, bagātīgas krāsas un vienmērīgas kustības.
Kinoekrāna pieredze, lai ko skatāties vai spēlējat
Saturieties baudījumam! Ar tehnoloģiju Dolby Vision varat redzēt, ko režisors vēlējās parādīt, — vairs nav jāviļas, ka tumsā neko nevar saskatīt. Varat uztvert vissīkāko detaļu ikvienā filmā un spēlē.
Aizraujošas telpiskās skaņas tehnoloģija
Saderība ar tehnoloģijām Dolby Atmos un DTS:X uzlabo skaņu jebkurā telpā. Skaņas efekti no augšas un visapkārt ļauj gūt visaptverošu pieredzi, kad skatāties jaunākās filmas vai spilgtākos sporta pasākumus un spēlējat jaunākās spēles.
Ideāla skaņa neatkarīgi no satura. IntelliSound sistēma.
Ar IntelliSound sistēmu Ambilight televizors varēs izmantot MI, lai nodrošinātu labāko iespējamo skaņu. Neatkarīgi no tā, vai skatāties seriālus un filmas, mūziku vai saturu, kurā dominē runa, (piem., ziņas), televizors automātiski optimizēs vajadzīgos iestatījumus. Ja nevēlaties izmantot MI, varat pats izvēlēties iepriekš iestatītus skaņu stilus vai manuāli pielāgot iestatījumus.
Izklaidējies cik tīk ar Google palīdzību.
Ko vēlaties skatīties? Google TV apvieno filmas, šovus un citus raidījumus no jūsu lietotnēm un abonementiem un sakārto tos. Jūs saņemsiet ieteikumus, pamatojoties uz to, kas jums patīk, un varat pat izmantot Google TV lietotni savā tālrunī, lai pielāgotu savu skatīšanās sarakstu, lai kur arī jūs atrastos.
Visaptverošs spēļu risinājums. Aizraujoša pieredze ikvienam spēlētājam
HDMI 2.1, 120 Hz vietējā atsvaidzes intensitāte un īpaši zema ievades aizkave. Ar Ambilight televizora tehnisko specifikāciju varat spēlēt gan neatkarīgās spēles, gan AAA spēles tieši tā, kā vēlaties. Ar Game Bar 2.0 varat pielāgot spēlēšanu savām vēlmēm, kā arī varat izveidot Bluetooth savienojumu ar kontrolleri, lai spēlētu mākonī. Datoru lietotājiem piedāvājam 144 Hz VRR, ko nodrošina HDMI savienojums.
Savienojamība ar viedā mājokļa tīklu, balss asistentu un citām funkcijām
Nevainojama saderība ar Matter, kas nodrošina iespēju vienkārši integrēt šo Ambilight televizoru esošajā viedā mājokļa tīklā. Ar televizora tālvadības pulti arī varat vadīt satelīta vai kabeļtelevīzijas pieslēgkārbu un aktivizēt Google asistentu, turklāt televizors ir saderīgs ar Alexa pārvaldītām ierīcēm un Apple AirPlay.
Pārdomāts dizains. Atbildīgi veidots iepakojums
Slaikais bezietvara ekrāns lieliski izskatās jebkurā telpā, turklāt laikā, kad ekrāns ir izslēgts, Ambilight rada apburošu noskaņojuma apgaismojumu. Televizora tālvadības pults ir izgatavota no metāla, to var lādēt bezvadu režīmā, un tai ir ar kustību aktivizējams fona apgaismojums. Iepakojumam ir izmantots pārstrādāts kartons ar FSC sertifikātu, un ieliktņi ir drukāti uz pārstrādāta papīra.
Tehniskā specifikācija
Ambilight
Ambilight funkcijas
Ambilight Suite
Spēļu režīms
Mūzikas režīms
Pielāgošanās sienas krāsai
Ambilight versija
Trīspusēja
Attēls/displejs
Ekrāna diagonāles garums (collas)
55
colla
Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
139
cm
Displejs
4K Ultra HD OLED
Paneļa izšķirtspēja
3840x2160p
Vietējā atsvaidzes intensitāte
120
Hz
Attēlu programma
P5 AI Perfect Picture dzinis
Attēla uzlabošana
Automātiskais filmu un filmu veidotāja režīms
Calman
Pabeigta Calman automātiskā kalibrēšana un manuālā kalibrēšana
Kristāldzidra skaņa
ECO
Filmu veidotāja režīms
Spēle
Mājas kinoteātris
Iegults MEMC/FRC
Micro Dimming Perfect
Monitors
Personīgi
Perfect Natural Motion
Regulējama atsvaidzes intensitāte
144 Hz
Displeja ievades izšķirtspēja
Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte
576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautājiet savam operatoram.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
“Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
Balss vadības pakalpojumu pieejamība un funkcijas dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras.
Google TV ir šīs ierīces programmatūras pieredzes nosaukums un Google LLC preču zīme.
Google TV ir šīs ierīces programmatūras nodrošinājuma nosaukums un Google LLC preču zīme. YouTube, OK Google un citas zīmes ir Google LLC preču zīmes.
Apple TV lietotnes un Apple TV+ pieejamība var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona. Lūdzu, skatiet informāciju Google Play un Apple Inc. atbalsta lapās.
144 Hz HDMI VRR, G-sync un FreeSync ir sasniedzams, ja spēles tiek spēlētas datorā, kas pievienots jūsu OLED TV, izmantojot HDMI
Matter/Control4: šī funkcija būs pieejama 2025. gadā pēc programmatūras atjaunināšanas.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit un iOS ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos. iOS ir uzņēmuma Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs un tiek izmantota saskaņā ar licences nosacījumiem.