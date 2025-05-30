Meklējamie vārdi

    The One 4K Ambilight TV

    85PUS9000/12

    The One — noteikti jāredz

    Iztēlojieties aizraujošus filmu vakarus, nevainojamu kustību spēlēs, telpisku skaņu, nebeidzamas Smart TV izvēles iespējas un 4K Ambilight TV, kas rada noskaņu arī aiz ekrāna robežām. Tas nav tikai vienkārši lietojams televizors, The One ir pati pilnība.

    Pieejams:

    Diemžēl šis produkts vairs nav pieejams

    The One 4K Ambilight TV

    The One — noteikti jāredz

    • 215 cm (85 collu) AMBILIGHT televizors
    • 4K QLED. 144 Hz
    • P5 Attēlu dzinis
    • Dolby Vision un Dolby Atmos
    Vienīgais televizors ar iebūvēto apgaismojumu aizmugurē

    Vienīgais televizors ar iebūvēto apgaismojumu aizmugurē

    Iztēlojieties. Iebūvētās gaismas diodes, kas reaģē uz visu televizorā attēloto, rada krāsainu gaismu rāmi. Ambilight maina visu: tagad jūsu ekrāns šķitīs lielāks un ievilks jūs vēl dziļāk visos jūsu iecienītākajos televīzijas raidījumos. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.

    Izteikts attēla asums un spilgtums ar 4K QLED

    Izteikts attēla asums un spilgtums ar 4K QLED

    Spilgtas krāsas. Ainas ar īpaši izteiktu asumu. Perfekts attēls visā pilnībā. Šis ir Ambilight televizors ar 4k (UHD) izšķirtspēju, kas pielāgojas visiem HDR formātiem. Varat pilnvērtīgi izbaudīt katru sīkāko detaļu ikvienā ainā un tvert katru brīnumaino mirkli neatkarīgi no tā, vai aina ir tumša vai gaiša, vai saturs tiek atskaņots vai straumēts.

    Ar Philips P5 attēlu programmu — ieraugiet un noticiet.

    Ar Philips P5 attēlu programmu — ieraugiet un noticiet.

    Iztēlojieties. Ikviena nianse redzama dziļākā līmenī. Neticami spilgtas krāsas. Ļoti dabiski ādas toņi. Tik vienmērīga un dabiska kustība un tik skaidrs attēls, ka jums šķitīs, ka atrodaties attēlotajā mirklī. Atveriet acis, iegrimstiet sajūtās un ļaujiet sev sajust atšķirību.

    Kinematogrāfiska skatīšanās pieredze ar Dolby

    Kinematogrāfiska skatīšanās pieredze ar Dolby

    Ar Dolby Vision un Dolby Atmos varat sajusties kā režisora krēslā. Katra aina, skaidri izteikta kinoteātra standartā, ir baudījums jūsu acīm un ausīm. Neatkarīgi no tā, vai skatāties filmas, sporta pārraides vai spēlējat spēles, katru mirkli iegrimstiet aizvien reālistiskākā kinematogrāfiskā pieredzē.

    DTS:X, kas nodrošina 3D visaptverošu skaņu

    DTS:X, kas nodrošina 3D visaptverošu skaņu

    DTS:X skaņa ir tik reālistiska un burtiski sajūtama. Ar 3D audio tehnoloģiju, kas piešķir skaņai vēl vienu dimensiju, tā brīvi plūst, lai jūs vēl dziļāk iegremdētos mirklī.

    Baudiet spēles jaunā līmenī

    Baudiet spēles jaunā līmenī

    No kursorsviras dragātājiem līdz pat pašiem dedzīgākajiem spēlētājiem — tiem visu nosaka superātri reaģējoša spēlēšana un grafika bez jebkādām aizturēm. Ar VRR 144 Hz, HDMI 2.1, īpaši zemu aizkavi un Freesync Premium tiek nodrošināts viss vienmērīgākai spēlēšanai. Un, izmantojot Ambilight spēļu režīmu, nu ir pienācis laiks vēl dziļāk izjust spēlē notiekošo.

    Titan OS. Vienkārša atrašana.

    Titan OS. Vienkārša atrašana.

    Philips Smart TV Titan OS platformā ir ātri pieejams viss, ko vēlaties skatīties. Filmu turpinājumi, seriāli, dokumentālās filmas un drāmas — šis viss un vēl vairāk ir pieejams ar vienu pogas pieskārienu. Lai ko jūs vēlētos skatīties, visas labākās straumēšanas programmas ir viegli pieejamas.

    Vienkārši pieslēdzieties savam viedās mājas tīklam

    Vienkārši pieslēdzieties savam viedās mājas tīklam

    Saderība ar Matter Smart Home nodrošina nevainojamu integrāciju esošajā viedās mājas tīklā. Lai vadītu televizoru ar Matter Smart Home lietotni vai izmantojot balss vadības pakalpojumus, vienkārši nospiediet attiecīgo tālvadības pults pogu un runājiet. Aptumšojiet apgaismojumu. Noregulējiet termostatu. Vai pat ieslēdziet Philips Ambilight televizoru. Visu var paveikt ar vienu komandu. Televizors ir saderīgs arī ar Google viedajiem skaļruņiem un Apple AirPlay.

    Katrs izmērs izstrādāts jūsu vajadzībām

    Katrs izmērs izstrādāts jūsu vajadzībām

    Izmēram ir nozīme. Un šajā gadījumā plašais izmēru klāsts gādā par to, lai televizors nevainojami iederētos jūsu telpā. Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties ērti iederīgo, mazo ekrānu vai lielekrāna modeli, kas piemērots jūsu mājas kinozāles telpai, varat izdarīt izvēli atbilstoši savām vajadzībām. No 43” līdz pat satriecošajam 75” modelim — The One nepārprotami ir īstais, ko izvēlēties.

    Padariet katru vārdu skaidrāku ar Vocal Boost funkciju

    Vēl skaidrāk sadzirdiet katru vārdu. Izmantojot Vocal Boost funkciju, klausītājs var palielināt vai samazināt dialogu skaļumu, neietekmējot fona skaņas. Tāpēc tagad nepalaidīsiet garām nevienu mirkli, jo katrs izrunātais teikums izskanēs skaidrāk.

    Eiropas dizaina domāšana

    Rūpīgi pārdomāts centrālais grozāmais statīvs plašākam redzes leņķim un atspīdumu samazināšanai. Lounge režīms patīkamākam telpas apgaismojumam. Tālvadības pults radīta no pārstrādātas plastmasas. FSC sertificēts pārstrādāta kartona iepakojums un iekšpusē ievietota papīra instrukcija — to visu varat sagaidīt no Philips Ambilight TV.

    Tehniskā specifikācija

    • Ambilight

      Ambilight funkcijas
      • Ambilight FTI animācija
      • Ambilight Music
      • AmbiSleep
      • Spēļu režīms
      • Telpas apgaismojuma režīms
      • Sunrise modinātājs
      • Pielāgošanās sienas krāsai
      Ambilight versija
      Trīspusēja

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      85  colla
      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      215  cm
      Displejs
      4K Ultra HD QLED
      Paneļa izšķirtspēja
      3840x2160p
      Vietējā atsvaidzes intensitāte
      144  Hz
      Attēlu programma
      P5 Perfect Picture dzinis
      Attēla uzlabošana
      • Calman
      • Pabeigta Calman automātiskā kalibrēšana un manuālā kalibrēšana
      • Kristāldzidra skaņa
      • Dolby Vision
      • ECO
      • Spēle
      • Atbalsta HDR10+
      • Mājas kinoteātris
      • Iegults MEMC/FRC
      • Micro Dimming Pro
      • Monitors
      • Filma
      • Personīgi
      • Ultra Resolution
      Regulējama atsvaidzes intensitāte
      144 Hz

    • Displeja ievades izšķirtspēja

      Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte
      • 576p – 50 Hz
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920x1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144Hz
      • 2560x1440 – 60/120/144Hz
      • 3840x2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144Hz

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Digitālā TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Signāla stipruma indikators
      Teleteksts
      1000 lapu hiperteksts
      HEVC atbalsts

    • Smart TV

      SmartTV programmas*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iPlayer
      • Disney+
      • HBO
      • Netflix*
      • NFT lietotne*
      • YouTube
      OS
      TITAN OS
      Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*
      8 GB

    • Smart TV funkcijas

      Interaktīvā televīzija
      HbbTV
      Balss asistents*
      • Iebūvēta Amazon Alexa
      • Var izmantot ar Google Home
      • Tālvadība ar mikrofonu.
      Viedās mājas pieredze
      • Control4
      • MATTER
      • Var izmantot ar Apple Home
      Spēļu vadības josla
      Gamebar 2.0
      TTS atbalsts

    • Multivides lietojumprogrammas

      Video atskaņošanas formāti
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Mūzikas atskaņošanas formāti
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Subtitru formāta atbalsts
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Attēlu demonstrēšanas formāti
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Skaņa

      Audio
      2.1 kanāls
      Izejas jauda (RMS)
      50 W
      Skaļruņu konfigurācija
      2 x 10 W pilna diapazona skaļruņi + 30 W basu skaļrunis
      Kodekss
      • DTS:X
      • Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      Skaņas pastiprinājums
      • Visu skaņu stili
      • AVL režīms
      • Zemfrekvences skaņas pastiprinājums
      • Dolby Media Intelligence
      • Dolby Atmos virtualizētājs
      • DTS Play-Fi
      • Ekvalaizers
      • Klausīšanās profils
      • Nakts režīms
      • Telpas kalibrēšana
      • Vokāla pastiprinājums
      Austiņu funkcijas
      Dolby Atmos austiņām
      Skaņas programma
      IntelliSound
      Pamatskaļrunis
      Pilna diapazona zemfrekvences skaņas atstarošana (FR01A+)
      Zemfrekvences skaļrunis
      Trīs gredzenu līdzsvarotais Quad PR

    • Savienojamība

      HDMI savienojumu skaits
      4
      HDMI funkcijas
      • 4K
      • Audio atgriešanās kanāls
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
      • Tālvadības pults piekļuve
      • Sistēmas audio vadība
      • Sistēmas gaidstāves režīms
      USB portu skaits
      2
      Bezvadu savienojums
      • Wi-Fi 802.11 ac 2x2 divu frekvenču joslas
      • Bluetooth 5.2
      • Var izmantot ar Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Jā, visiem HDMI
      HDMI ARC
      Jā, HDMI2
      HDMI 2.1 funkcijas
      eARC uz HDMI 2

    • Atbalstītās HDMI video funkcijas

      Spēles
      • HDMI VRR
      • ALLM
      • AMD FreeSync Premium
      HDR
      • Dolby Vision
      • Saderība ar HDR10+
      • HLG

    • ES energoefektivitātes kartīte

      EPREL reģistrācijas numuri
      2323672
      SDR energoefektivitātes klase
      E
      SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      129  KWh/1000h
      HDR energoefektivitātes klase
      G
      HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      316  KWh/1000h
      Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā
      n.p.
      Tīkla gaidstāves režīms
      2,0  W
      Izmantotā paneļa tehnoloģija
      QLED LCD

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      AC 100–240 V 50/60 Hz
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      mazāk nekā 0,3 W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      • Automātisks izslēgšanas taimeris
      • ECO režīms
      • Apgaismojuma sensors
      • Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • 2 x AAA baterijas
      • Juridiskā informācija un drošības brošūra
      • Strāvas vads
      • Ātrā lietotāja pamācība
      • Galda virsmas statīvs
      • Tālvadības pults

    • Dizains

      Televizora krāsas
      Plastmasas rāmis sarkanlējuma krāsā
      Statīva dizains
      Ogles krāsas plastmasas centrālais statīvs

    • Izmēri

      Attālums starp 2 statīviem
      805  mm
      Saderīgs ar sienas stiprinājumu
      600 x 400 mm
      Televizors bez statīva (P x A x D)
      1894 x 1097 x 96,2 mm
      Televizors ar statīvu (P x A x D)
      1894 x 1136 x 380 mm
      Iepakojuma kaste (P x A x D)
      2080 x 1250 x 245 mm
      Televizora svars bez statīva
      54 kg
      Televizora svars ar statīvu
      56 kg
      Svars (ieskaitot iesaiņojumu)
      68 kg

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    • Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
    • Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautājiet savam operatoram.
    • Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv
    • Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
    • Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
    • Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • “Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
    • Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
    • Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit un iOS ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos.

