Iztēlojieties aizraujošus filmu vakarus, nevainojamu kustību spēlēs, telpisku skaņu, nebeidzamas Smart TV izvēles iespējas un 4K Ambilight TV, kas rada noskaņu arī aiz ekrāna robežām. Tas nav tikai vienkārši lietojams televizors, The One ir pati pilnība.
Vienīgais televizors ar iebūvēto apgaismojumu aizmugurē
Iztēlojieties. Iebūvētās gaismas diodes, kas reaģē uz visu televizorā attēloto, rada krāsainu gaismu rāmi. Ambilight maina visu: tagad jūsu ekrāns šķitīs lielāks un ievilks jūs vēl dziļāk visos jūsu iecienītākajos televīzijas raidījumos. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.
Izteikts attēla asums un spilgtums ar 4K QLED
Spilgtas krāsas. Ainas ar īpaši izteiktu asumu. Perfekts attēls visā pilnībā. Šis ir Ambilight televizors ar 4k (UHD) izšķirtspēju, kas pielāgojas visiem HDR formātiem. Varat pilnvērtīgi izbaudīt katru sīkāko detaļu ikvienā ainā un tvert katru brīnumaino mirkli neatkarīgi no tā, vai aina ir tumša vai gaiša, vai saturs tiek atskaņots vai straumēts.
Ar Philips P5 attēlu programmu — ieraugiet un noticiet.
Iztēlojieties. Ikviena nianse redzama dziļākā līmenī. Neticami spilgtas krāsas. Ļoti dabiski ādas toņi. Tik vienmērīga un dabiska kustība un tik skaidrs attēls, ka jums šķitīs, ka atrodaties attēlotajā mirklī. Atveriet acis, iegrimstiet sajūtās un ļaujiet sev sajust atšķirību.
Kinematogrāfiska skatīšanās pieredze ar Dolby
Ar Dolby Vision un Dolby Atmos varat sajusties kā režisora krēslā. Katra aina, skaidri izteikta kinoteātra standartā, ir baudījums jūsu acīm un ausīm. Neatkarīgi no tā, vai skatāties filmas, sporta pārraides vai spēlējat spēles, katru mirkli iegrimstiet aizvien reālistiskākā kinematogrāfiskā pieredzē.
DTS:X, kas nodrošina 3D visaptverošu skaņu
DTS:X skaņa ir tik reālistiska un burtiski sajūtama. Ar 3D audio tehnoloģiju, kas piešķir skaņai vēl vienu dimensiju, tā brīvi plūst, lai jūs vēl dziļāk iegremdētos mirklī.
Baudiet spēles jaunā līmenī
No kursorsviras dragātājiem līdz pat pašiem dedzīgākajiem spēlētājiem — tiem visu nosaka superātri reaģējoša spēlēšana un grafika bez jebkādām aizturēm. Ar VRR 144 Hz, HDMI 2.1, īpaši zemu aizkavi un Freesync Premium tiek nodrošināts viss vienmērīgākai spēlēšanai. Un, izmantojot Ambilight spēļu režīmu, nu ir pienācis laiks vēl dziļāk izjust spēlē notiekošo.
Titan OS. Vienkārša atrašana.
Philips Smart TV Titan OS platformā ir ātri pieejams viss, ko vēlaties skatīties. Filmu turpinājumi, seriāli, dokumentālās filmas un drāmas — šis viss un vēl vairāk ir pieejams ar vienu pogas pieskārienu. Lai ko jūs vēlētos skatīties, visas labākās straumēšanas programmas ir viegli pieejamas.
Vienkārši pieslēdzieties savam viedās mājas tīklam
Saderība ar Matter Smart Home nodrošina nevainojamu integrāciju esošajā viedās mājas tīklā. Lai vadītu televizoru ar Matter Smart Home lietotni vai izmantojot balss vadības pakalpojumus, vienkārši nospiediet attiecīgo tālvadības pults pogu un runājiet. Aptumšojiet apgaismojumu. Noregulējiet termostatu. Vai pat ieslēdziet Philips Ambilight televizoru. Visu var paveikt ar vienu komandu. Televizors ir saderīgs arī ar Google viedajiem skaļruņiem un Apple AirPlay.
Katrs izmērs izstrādāts jūsu vajadzībām
Izmēram ir nozīme. Un šajā gadījumā plašais izmēru klāsts gādā par to, lai televizors nevainojami iederētos jūsu telpā. Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties ērti iederīgo, mazo ekrānu vai lielekrāna modeli, kas piemērots jūsu mājas kinozāles telpai, varat izdarīt izvēli atbilstoši savām vajadzībām. No 43” līdz pat satriecošajam 75” modelim — The One nepārprotami ir īstais, ko izvēlēties.
Padariet katru vārdu skaidrāku ar Vocal Boost funkciju
Vēl skaidrāk sadzirdiet katru vārdu. Izmantojot Vocal Boost funkciju, klausītājs var palielināt vai samazināt dialogu skaļumu, neietekmējot fona skaņas. Tāpēc tagad nepalaidīsiet garām nevienu mirkli, jo katrs izrunātais teikums izskanēs skaidrāk.
Eiropas dizaina domāšana
Rūpīgi pārdomāts centrālais grozāmais statīvs plašākam redzes leņķim un atspīdumu samazināšanai. Lounge režīms patīkamākam telpas apgaismojumam. Tālvadības pults radīta no pārstrādātas plastmasas. FSC sertificēts pārstrādāta kartona iepakojums un iekšpusē ievietota papīra instrukcija — to visu varat sagaidīt no Philips Ambilight TV.
Tehniskā specifikācija
Ambilight
Ambilight funkcijas
Ambilight FTI animācija
Ambilight Music
AmbiSleep
Spēļu režīms
Telpas apgaismojuma režīms
Sunrise modinātājs
Pielāgošanās sienas krāsai
Ambilight versija
Trīspusēja
Attēls/displejs
Ekrāna diagonāles garums (collas)
85
colla
Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
215
cm
Displejs
4K Ultra HD QLED
Paneļa izšķirtspēja
3840x2160p
Vietējā atsvaidzes intensitāte
144
Hz
Attēlu programma
P5 Perfect Picture dzinis
Attēla uzlabošana
Calman
Pabeigta Calman automātiskā kalibrēšana un manuālā kalibrēšana
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautājiet savam operatoram.
Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
“Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit un iOS ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos.