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Izbeigta ražošana

Pedi AdvancedElektriskā pēdu vīle

BCR430/00

4.6

| (178) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

Maigas pēdas — no papēža līdz pirkstgaliem

Ar Philips Pedi Advanced iegūstiet maigas pēdas no papēža līdz pirkstu galiem. Unikālais rotējošā diska un roktura dizains ļauj vienkārši, precīzi un saudzīgi likvidēt ādas sabiezējumus visas pēdas garumā.

Skatīt visas priekšrocības

Ar īpašas precizitātes disku

Maigas pēdas — no papēža līdz pirkstgaliem

  • Ar īpašas precizitātes darba malu

  • Rotējošais disks

  • Mitrai un sausai skūšanai

  • Bez vada un uzlādējams

Unikāls rotējosāis disks maigām pēdām — no papēža līdz pirkstgaliem

Unikāls rotējosāis disks maigām pēdām — no papēža līdz pirkstgaliem

Unikālais rotējošais disks ļauj jums iegūt maigu pēdu ādu no papēža līdz pašiem pirkstu galiem. Rotējošais disks un tā īpašas precizitātes darba mala likvidē ādas sabiezējumus precīzi, vienkārši un saudzīgi — gan lielākās, gan mazākās pēdas zonās.

Saudzīga ādas kopšana

Saudzīga ādas kopšana, ko nodrošina diska izgatavošanā izmantotais dabīgais minerālais korunds.

Godalgots roktura dizains

Godalgots roktura dizains

Godalgots ergonomisks dizains, kas ļauj jums viegli aizsniegt papēžus un pirkstgalus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.6

no 5

178

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

04/04/2019

Latvija

Latvija

Ideāls lietošanai mājas apstākļos

Ērts, ergonomisks, ideāls lietošanai mājas apstākļos. Var lietot gan apstrādājot sausas, gan slapjas pēdas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle

04/04/2019

Latvija

Latvija

Ir vērts iegādāties

Neesmu vīlusies pirkumā. Mājas apstākļos ir iespējams sakopt pēdas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle

02/04/2024

Polska

Polska

Produkt godny zaufania

Bardzo pomocny produkt w domowym dbaniu o stopy. Wygładza stopy i pozwala a comfort i uczucie jak po kosmetyczce.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp

Izmantošanas datums 2024-03-02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp

Izmantošanas datums 2024-03-02

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.