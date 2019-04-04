30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Reģistrējies jaunumiem un laimē!
21
d
Dienas
04
h
Stundas
50
m
Minūtes
08
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
Maigas pēdas — no papēža līdz pirkstgaliem
Ar Philips Pedi Advanced iegūstiet maigas pēdas no papēža līdz pirkstu galiem. Unikālais rotējošā diska un roktura dizains ļauj vienkārši, precīzi un saudzīgi likvidēt ādas sabiezējumus visas pēdas garumā.
Ar īpašas precizitātes darba malu
Rotējošais disks
Mitrai un sausai skūšanai
Bez vada un uzlādējams
Unikālais rotējošais disks ļauj jums iegūt maigu pēdu ādu no papēža līdz pašiem pirkstu galiem. Rotējošais disks un tā īpašas precizitātes darba mala likvidē ādas sabiezējumus precīzi, vienkārši un saudzīgi — gan lielākās, gan mazākās pēdas zonās.
Saudzīga ādas kopšana, ko nodrošina diska izgatavošanā izmantotais dabīgais minerālais korunds.
Godalgots ergonomisks dizains, kas ļauj jums viegli aizsniegt papēžus un pirkstgalus.
4.6
no 5
178
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Alba
04/04/2019
Latvija
Ideāls lietošanai mājas apstākļos
Ērts, ergonomisks, ideāls lietošanai mājas apstākļos. Var lietot gan apstrādājot sausas, gan slapjas pēdas.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle
Zane25
04/04/2019
Latvija
Ir vērts iegādāties
Neesmu vīlusies pirkumā. Mājas apstākļos ir iespējams sakopt pēdas.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle
MoniKo
02/04/2024
Polska
Akcijas daļa
Produkt godny zaufania
Bardzo pomocny produkt w domowym dbaniu o stopy. Wygładza stopy i pozwala a comfort i uczucie jak po kosmetyczce.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp
Izmantošanas datums 2024-03-02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp
Izmantošanas datums 2024-03-02