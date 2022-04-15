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Pedi Advanced Elektriskā pēdu vīle
Izbeigta ražošana
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BCR430/00
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Īsā lietošanas pamācība - English (US)
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Kad jāmaina Philips pēdu vīles sabiezējumu likvidēšanas disks
Vai Philips elektrisko pēdu vīli var lietot uz mitras ādas?
Kā ar Philips pēdu vīli iegūt labākos rezultātus?
Vai pirms Philips pēdu vīles lietošanas pēdai var uzklāt kādus līdzekļus?
Kā tīrīt Philips elektrisko pēdu vīli?
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