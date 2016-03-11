ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Īsts itāļu espresso
  • Īsts itāļu espresso
  • Īsts itāļu espresso
  • Īsts itāļu espresso
  • Īsts itāļu espresso
  • Īsts itāļu espresso

Izbeigta ražošana

Philips SaecoKafijas eļļas likvidēšanas tabletes

CA6704/99

1
| (1) Apskats
Īsts itāļu espresso
Saeco kafijas eļļas likvidēšanas tabletes perfekti likvidē kafijas eļļu un taukus espresso kafijas automāta pagatavošanas blokā iekšpusē.
Skatīt visas priekšrocības

Saglabā tīru Saeco gatavošanas bloku

Īsts itāļu espresso

  • Saeco Espresso kafijas automātiem

  • 10 lietošanas reizēm

  • Pagarina automāta kalpošanas laiku

  • lietojiet katru mēnesi

Aizsargā espreso aparātus pret kafijas nogulšņu aizsērējumiem

Saeco kafijas eļļas likvidēšanas tabletes likvidē kafijas eļļas nogulsnes, saglabājot espreso kafijas aparāta efektīvu darbību vislabākajiem rezultātiem.

Regulārā tīrīšana paildzina espresso aparāta darbmūžu

Paildziniet sava espresso kafijas aparāta darbmūžu, lai izmantotu ierīces maksimālo potenciālu. Lai nodrošinātu perfektu sniegumu laika gaitā, tīriet ierīci katru mēnesi vai pēc 500 kafijas tasītēm.

Saglabā kafijas garšu laika gaitā

Saglabā kafijas garšu laika gaitā

Regulāra apkope nodrošina visgaršīgāko un visaromātiskāko kafiju no jūsu Saeco Espresso kafijas automāta.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

1.0

no 5

1

Apskats

5
4
3
2

11/03/2016

България

България

този продукт е неприложим за Philips Saeco Xsmall

Липсва информация за процедура за почистване с таблетките за обезмасляване Philips Saeco CA6704/99 при машина Philips Saeco Xsmall.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6704/99 Таблетки за обезмасляване

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6704/99 Таблетки за обезмасляване

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.