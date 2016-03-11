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Izbeigta ražošana
CA6704/99
Saeco Espresso kafijas automātiem
10 lietošanas reizēm
Pagarina automāta kalpošanas laiku
lietojiet katru mēnesi
Saeco kafijas eļļas likvidēšanas tabletes likvidē kafijas eļļas nogulsnes, saglabājot espreso kafijas aparāta efektīvu darbību vislabākajiem rezultātiem.
Paildziniet sava espresso kafijas aparāta darbmūžu, lai izmantotu ierīces maksimālo potenciālu. Lai nodrošinātu perfektu sniegumu laika gaitā, tīriet ierīci katru mēnesi vai pēc 500 kafijas tasītēm.
Regulāra apkope nodrošina visgaršīgāko un visaromātiskāko kafiju no jūsu Saeco Espresso kafijas automāta.
1.0
no 5
1
Apskats
pisnami
11/03/2016
България
този продукт е неприложим за Philips Saeco Xsmall
Липсва информация за процедура за почистване с таблетките за обезмасляване Philips Saeco CA6704/99 при машина Philips Saeco Xsmall.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6704/99 Таблетки за обезмасляване
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6704/99 Таблетки за обезмасляване