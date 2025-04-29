Meklējamie vārdi

Kompakts keramikas sildītājs 3000. sērija

Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu

Ieteicama mazumtirdzn. cena

Philips sildītājs ar tūlītēju siltumu 2 sekundēs 20 m2 telpām

Tūlītējs siltums

CeramIQ tehnoloģija un regulējama jauda līdz 2000 W nodrošinās tūlītēju siltumu tikai 2 sekundēs. Ideāli piemērots telpām līdz 20 m2.

Īpaši klusa darbība

Klusāks par čukstu

Philips sildītājs nodrošina patīkamu siltumu ar tikai 24 dB (A) trokšņa līmeni — tas ir klusāks par čukstu. Ideāli piemērots lietošanai guļamistabā, birojā vai dzīvojamajā istabā.​

Energoefektīvs

Ietaupa​ līdz pat 50% elektroenerģijas

Pasaulē pirmais elektriskais sildītājs ar MI vadību pielāgojas telpai, lietotāja paradumiem un laika apstākļiem.​. Eco AI tehnoloģija palīdzēs ietaupīt līdz 50% elektroenerģijas, vienlaikus nodrošinot viedu vadību un pielāgotu komfortu. Ierīci var ērti pārvaldīt ar intuitīvi lietojamo Air+ lietotni.

Uzlabota drošība

Ērts un drošs​

Visiem mūsu sildītājiem ir 5 uzlabotas drošības risinājumi: apgāšanās un pārkaršanas aizsardzība, VDE sertificēta kontaktdakša, pret liesmu izturīgi materiāli un automātiskās izslēgšanās funkcija. Izbaudi ērtības un drošu apsildi!​

Ātra sasilšanu 2 sekunžu laikā

Izbaudiet jaudīgu, tūlītēju siltumu tikai 2 sekundēs ar regulējamu jaudu līdz pat 2000 W. Ideāli piemērots telpām ar platību līdz 20 m2.

Darbība, kas klusāka par čukstu

Izbaudiet komfortablu siltumu, kura radīšanas trokšņa līmenis ir tikai 24 dB(A) jeb klusāks par čukstu, un par to gādā zema trokšņa līmeņa līdzstrāvas motors (2). Lieliska izvēle mierpilnam miegam, rosīgai biroja videi vai relaksējošai gaisotnei dzīvojamā istabā.

EcoAI ietaupa līdz 50% enerģijas (1)

Pasaulē pirmais elektrisko sildītāju klāsts, kas izmanto mākslīgo intelektu enerģijas taupīšanai, uzsildot telpu. Mūsu EcoAI tehnoloģija pielāgojas jūsu telpas temperatūrai, analizē lietošanas ieradumus un uzrauga ārējo temperatūru, lai optimizētu enerģijas patēriņu. Vienkārši aktivizējiet Auto+ režīmu lietotnē Air+, lai atklātu citas funkcijas un baudītu personalizētu komfortu, ietaupot līdz pat 50% enerģijas (1).

Kontrolējiet sildītāju no jebkuras vietas, izmantojot Philips lietotni Air+

Savienojiet gaisa attīrītāju pārī ar lietotni Air+, lai noteiktu gaisa kvalitāti telpās un ārpus tām, izmantotu tālvadības funkcijas, kā arī Google un Alexa balss vadības komandas. Lietotnē aktivizējiet režīmu Auto+, lai ar MI tehnoloģijas palīdzību pielāgotu ierīces darbību savām dienas gaitām, vienlaikus mazinot radīto troksni un enerģijas patēriņu.

5 uzlabotas drošības funkcijas

3000. sērija ir radīta ar 5 uzlabotām drošības funkcijām: (1) aizsardzība pret apgāšanos, (2) aizsardzība pret pārkaršanu ar 65 °C robežu, (3) VDE sertificēta drošības kontaktdakša, (4) antipirēni materiāli un (5) automātiska izslēgšanās drošībai pēc 16 stundu neaktivitātes. Nodrošina siltumu, kam var uzticēties.

Pārnēsājams sildītājs ar regulējamu temperatūru

Dažādi režīmi

Iestati automātisku mērķa temperatūru diapazonā no 1 °C līdz 37 °C un izvēlies vienu no trim jaudas režīmiem — 900 W, 1200 W un 2000 W. Siltā laikā var izmantot ventilatora režīmu un iegūt atvēsinošu gaisa plūsmu, savukārt Auto+ režīms gādā par energoefektīvu darbību.​

Sildītājs ar apsildes režīmiem

Pielāgojama apsilde

Ierīce ir pārvaldāma gan, izmantojot ierīces intuitīvi lietojamo vadības paneli, gan, izveidojot savienojumu ar Air+ lietotni, ļaujot pielāgot, uzraudzīt vai ieplānot apsildi arī attālināti.​

Philips kompaktie keramikas sildītāji

Ātra un efektīva apsilde.

Energoefektīvs Philips sildītājs ar Eco AI tehnoloģiju un lietotni.

Energoefektīvs

Eko MI​ tehnoloģija palīdzēs ietaupīt līdz 50% elektroenerģijas

Pasaulē pirmais elektriskais sildītājs ar mākslīgo intelektu, kas pielāgojas telpai, lietotāja paradumiem un laika apstākļiem. Ierīci var ērti pārvaldīt ar intuitīvi lietojamo Air+ lietotni.

** (1) Šī ierīce ar režīmu Auto Plus, kura darbību nodrošina mākslīgais intelekts, var ietaupīt līdz pat 50 % kWh salīdzinājumā ar tādu pašu ierīci ar manuālu vadību un līdz pat 25 % kWh tikai ar temperatūras vadību. Ietaupījums var atšķirties atkarībā no laikapstākļiem, ģeogrāfiskās atrašanās vietas, telpas izvietojuma un lietošanas paradumiem.
**  (2) Skaņas līmenis 1. ātrumā saskaņā ar IEC 60704-2-2
** (3) Lietotnē parādītā temperatūra var atšķirties no istabas temperatūras; tā parāda temperatūru sildītāja tuvumā.

