Philips sildītājs nodrošina patīkamu siltumu ar tikai 24 dB (A) trokšņa līmeni — tas ir klusāks par čukstu. Ideāli piemērots lietošanai guļamistabā, birojā vai dzīvojamajā istabā.
Pasaulē pirmais elektriskais sildītājs ar MI vadību pielāgojas telpai, lietotāja paradumiem un laika apstākļiem.. Eco AI tehnoloģija palīdzēs ietaupīt līdz 50% elektroenerģijas, vienlaikus nodrošinot viedu vadību un pielāgotu komfortu. Ierīci var ērti pārvaldīt ar intuitīvi lietojamo Air+ lietotni.
Visiem mūsu sildītājiem ir 5 uzlabotas drošības risinājumi: apgāšanās un pārkaršanas aizsardzība, VDE sertificēta kontaktdakša, pret liesmu izturīgi materiāli un automātiskās izslēgšanās funkcija. Izbaudi ērtības un drošu apsildi!
Izbaudiet jaudīgu, tūlītēju siltumu tikai 2 sekundēs ar regulējamu jaudu līdz pat 2000 W. Ideāli piemērots telpām ar platību līdz 20 m2.
Izbaudiet komfortablu siltumu, kura radīšanas trokšņa līmenis ir tikai 24 dB(A) jeb klusāks par čukstu, un par to gādā zema trokšņa līmeņa līdzstrāvas motors (2). Lieliska izvēle mierpilnam miegam, rosīgai biroja videi vai relaksējošai gaisotnei dzīvojamā istabā.
Pasaulē pirmais elektrisko sildītāju klāsts, kas izmanto mākslīgo intelektu enerģijas taupīšanai, uzsildot telpu. Mūsu EcoAI tehnoloģija pielāgojas jūsu telpas temperatūrai, analizē lietošanas ieradumus un uzrauga ārējo temperatūru, lai optimizētu enerģijas patēriņu. Vienkārši aktivizējiet Auto+ režīmu lietotnē Air+, lai atklātu citas funkcijas un baudītu personalizētu komfortu, ietaupot līdz pat 50% enerģijas (1).
Savienojiet gaisa attīrītāju pārī ar lietotni Air+, lai noteiktu gaisa kvalitāti telpās un ārpus tām, izmantotu tālvadības funkcijas, kā arī Google un Alexa balss vadības komandas. Lietotnē aktivizējiet režīmu Auto+, lai ar MI tehnoloģijas palīdzību pielāgotu ierīces darbību savām dienas gaitām, vienlaikus mazinot radīto troksni un enerģijas patēriņu.
3000. sērija ir radīta ar 5 uzlabotām drošības funkcijām: (1) aizsardzība pret apgāšanos, (2) aizsardzība pret pārkaršanu ar 65 °C robežu, (3) VDE sertificēta drošības kontaktdakša, (4) antipirēni materiāli un (5) automātiska izslēgšanās drošībai pēc 16 stundu neaktivitātes. Nodrošina siltumu, kam var uzticēties.
