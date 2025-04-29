NanoCloud tehnoloģija rada smalku un tīru migliņu, kas sastāv no īpaši mazām ūdens daļiņām un ir droša, higiēniska un nesatur minerālus. Neveidojas mitras zonas un balti nosēdumi. Mitrināšana ir dabiska un efektīva, un ir ideāli piemērota gan bērnistabām, gan vispārējai ģimenes labsajūtai.
Higiēniska mitrināšana
Par 99% mazāk baktēriju
Salīdzinot ar standarta ultraskaņas gaisa mitrinātājiem, ierīces ar NanoCloud tehnoloģiju gaisā izdala par 99% mazāk baktēriju, tāpēc šie mitrinātāji ir ideāli piemēroti bērnistabām un tajos var droši izmantot krāna ūdeni.
Tīrība
Bez baltiem nosēdumiem
NanoCloud tehnoloģija gaisā izdala ļoti smalku migliņu, kas nesatur minerālus, tāpēc telpā neveidojas balti nosēdumi. Salīdzinot ar ultraskaņas gaisa mitrinātājiem, tie piedāvā daudz tīrāku un higiēniskāku mitrināšanu.
Nakts režīms
Klusa darbība
Nodrošina labāku miegu, pateicoties optimālam mitruma līmenim telpā. Klusais nakts režīms (5000. sērijai tikai 9 dB) netraucēs miegu, bet naktslampiņa palīdzēs radīt nomierinošu un patīkamu vidi.
Līdzsvarots mitruma līmenis, kas palīdz uzlabot ieelpotā gaisa kvalitāti (1). Šis mitrinātājs ir izveidots, lai mazinātu sausa gaisa radīto diskomfortu, piemēram, ādas, lūpu, nāšu un acu sausumu, kā arī kairinājumu kaklā, aizliktu degunu un statisko elektrību. Tas palīdz nodrošināt labu mitruma līmeni telpaugiem, tādējādi veicinot veselīgāku vidi mājās.
Efektīvi darbojas līdz 56 m² lielās telpās, ātrums 400 ml/h
3 ventilatoru ātrumi un automātiskie iestatījumi nodrošina izvēlēto veiktspēju un komfortu. Izmeši sasniedz 400 ml/h, tāpēc iespējama efektīva mitrināšana telpā līdz 56 m². (2,3)
Nepārtraukta mitrināšana līdz 37 stundām
Atvieglota elpošana ar minimālu uzpildi. XL izmēra 4,5 l ūdens tvertne nodrošina nepārtrauktu lietošanu līdz 37 stundām jūsu ērtībām. Baudiet ērtu vidi ar retākiem pārtraukumiem.
Līdz pat 99% mazāk baktēriju; lieliska izvēle bērnu istabām
NanoCloud izdalītā ūdens tvaika tīrību nepārspēj neviena cita tehnoloģija. Tās radītā migliņa ir ārkārtīgi smalka, un baktērijām ir ļoti grūti tai pieķerties. Tiek panākta gaisa mitrināšana ar līdz pat 99 % mazāku baktēriju izdalīšanos, nekā izmantojot standarta ultraskaņas mitrinātājus (4), tāpēc šis mitrinātājs ir lieliska izvēle mazuļu istabām, un to var droši lietot ar krāna ūdeni.
Neatstāj baltus putekļus vai mitrus plankumus uz grīdas un mēbelēm
NanoCloud neredzamā izsmidzinātā migliņa nerada baltus putekļus un mitruma traipus (5). Lielāki pilieni, ko izdala ultraskaņas mitrinātāji, var padarīt mitru apkārtējo vidi un saturēt minerālvielas, kas rada baltus nosēdumus uz tuvumā esošajām virsmām. NanoCloud daļiņas ir pārāk mazas, lai tajās varētu būt minerālvielas, tādēļ nosēdumu un pleķu veidošanās tiek efektīvi novērsta.
Elpo ar baudu!
Mitrinātāja aromāta funkcija ļauj izbaudīt visas aromterapijas priekšrocības. Pievienojot ēteriskās eļļās, var uzlabot kopējo labsajūtu.
Vienkārša tīrīšana
Gludās virsmas un viegli aizsniedzamas detaļas gādā, lai tīrīšana nesagādātu raizes.
Philips 5000. sērijas gaisa mitrinātājs
Kluss, higiēnisks gaisa mitrinātājs ar NanoCloud tehnoloģiju
Energoefektīva gaisa mitrināšana
Tikai 8 W — kā LED spuldzei
Ātra mitrināšana ar mazu elektroenerģijas patēriņu. Pat ar jaudīgāko iestatījumu šis gaisa mitrinātājs patērē tikai 8 vatus, kas ir pielīdzināms LED spuldzes enerģijas patēriņam, tādējādi gan saudzējot planētu, gan ietaupot izmaksas.
