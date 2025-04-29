Meklējamie vārdi

Philips gaisa mitrinātājs ar NanoCloud tehnoloģiju
Gaisa mitrinātājs 5000. sērija

Ieelpo atšķirību

Higiēniska mitrināšana ar NanoCloud tehnoloģiju

Philips NanoCloud: mazāk baktēriju, nekādu mitro zonu

Vieda, droša un efektīva mitrināšana

NanoCloud tehnoloģija rada smalku un tīru migliņu, kas sastāv no īpaši mazām ūdens daļiņām un ir droša, higiēniska un nesatur minerālus. Neveidojas mitras zonas un balti nosēdumi. Mitrināšana ir dabiska un efektīva, un ir ideāli piemērota gan bērnistabām, gan vispārējai ģimenes labsajūtai.​

Higiēniska mitrināšana

Par 99% mazāk baktēriju

Salīdzinot ar standarta ultraskaņas gaisa mitrinātājiem, ierīces​ ar NanoCloud tehnoloģiju gaisā izdala par 99% mazāk baktēriju, tāpēc šie mitrinātāji ir ideāli piemēroti bērnistabām un tajos var droši izmantot krāna ūdeni.

Tīrība

Bez baltiem nosēdumiem

NanoCloud tehnoloģija gaisā izdala ļoti smalku migliņu, kas nesatur minerālus, tāpēc telpā neveidojas balti nosēdumi. Salīdzinot ar ultraskaņas gaisa mitrinātājiem, tie piedāvā daudz tīrāku un higiēniskāku mitrināšanu.

Nakts režīms

Klusa darbība

Nodrošina labāku miegu, pateicoties optimālam mitruma līmenim telpā. Klusais nakts režīms (5000. sērijai tikai 9 dB) netraucēs miegu, bet naktslampiņa palīdzēs radīt nomierinošu un patīkamu vidi.​

Palīdz mazināt sausa gaisa radītos simptomus

Līdzsvarots mitruma līmenis, kas palīdz uzlabot ieelpotā gaisa kvalitāti (1). Šis mitrinātājs ir izveidots, lai mazinātu sausa gaisa radīto diskomfortu, piemēram, ādas, lūpu, nāšu un acu sausumu, kā arī kairinājumu kaklā, aizliktu degunu un statisko elektrību. Tas palīdz nodrošināt labu mitruma līmeni telpaugiem, tādējādi veicinot veselīgāku vidi mājās.

Efektīvi darbojas līdz 56 m² lielās telpās, ātrums 400 ml/h

3 ventilatoru ātrumi un automātiskie iestatījumi nodrošina izvēlēto veiktspēju un komfortu. Izmeši sasniedz 400 ml/h, tāpēc iespējama efektīva mitrināšana telpā līdz 56 m². (2,3)

Nepārtraukta mitrināšana līdz 37 stundām

Atvieglota elpošana ar minimālu uzpildi. XL izmēra 4,5 l ūdens tvertne nodrošina nepārtrauktu lietošanu līdz 37 stundām jūsu ērtībām. Baudiet ērtu vidi ar retākiem pārtraukumiem.

Līdz pat 99% mazāk baktēriju; lieliska izvēle bērnu istabām

NanoCloud izdalītā ūdens tvaika tīrību nepārspēj neviena cita tehnoloģija. Tās radītā migliņa ir ārkārtīgi smalka, un baktērijām ir ļoti grūti tai pieķerties. Tiek panākta gaisa mitrināšana ar līdz pat 99 % mazāku baktēriju izdalīšanos, nekā izmantojot standarta ultraskaņas mitrinātājus (4), tāpēc šis mitrinātājs ir lieliska izvēle mazuļu istabām, un to var droši lietot ar krāna ūdeni.  

Neatstāj baltus putekļus vai mitrus plankumus uz grīdas un mēbelēm

NanoCloud neredzamā izsmidzinātā migliņa nerada baltus putekļus un mitruma traipus (5). Lielāki pilieni, ko izdala ultraskaņas mitrinātāji, var padarīt mitru apkārtējo vidi un saturēt minerālvielas, kas rada baltus nosēdumus uz tuvumā esošajām virsmām. NanoCloud daļiņas ir pārāk mazas, lai tajās varētu būt minerālvielas, tādēļ nosēdumu un pleķu veidošanās tiek efektīvi novērsta.

Gaisa mitrinātājs ar aromterapijas funkciju

Elpo ar baudu!​

Mitrinātāja aromāta funkcija ļauj izbaudīt visas aromterapijas priekšrocības. Pievienojot ēteriskās eļļās, var uzlabot kopējo labsajūtu.​

Philips gaisa mitrinātājs ar viegli tīrāmu konstrukciju

Vienkārša tīrīšana

Gludās virsmas un viegli aizsniedzamas detaļas gādā, lai tīrīšana nesagādātu raizes.

Philips 5000. sērijas gaisa mitrinātājs

Kluss, higiēnisks gaisa mitrinātājs ar NanoCloud tehnoloģiju

Energoefektīvs Philips gaisa mitrinātājs

Energoefektīva gaisa mitrināšana

Tikai 8 W — kā LED spuldzei

Ātra mitrināšana ar mazu elektroenerģijas patēriņu. Pat ar jaudīgāko iestatījumu šis gaisa mitrinātājs patērē tikai 8 vatus, kas ir pielīdzināms LED spuldzes enerģijas patēriņam, tādējādi gan saudzējot planētu, gan ietaupot izmaksas.​

Godalgas

IF godalga

IF godalga

2024

red dot godalga

red dot godalga

2024

Vai ir vēl kāds jautājums? Skatiet BUJ sadaļu.

No Philips gaisa mitrinātāja neplūst ūdens tvaiki / migla

