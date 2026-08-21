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Veidots klusumam un jaudai.
Baudi jaudīgu un klusu atvēsināšanu ar 3 ātrumiem un vienmērīgu rotāciju personalizētam komfortam. Veidots no kvalitatīviem materiāliem ar elegantu, mūsdienīgu dizainu – šis galda ventilators nodrošina ilgstošu izturību un stilīgu veiktspēju, ideāli piemērots jebkurai telpai.
Spēcīga gaisa plūsma līdz 2000 m³/h
Klusa atvēsināšana – 35 dB(A) (1)
3 ātrumi personalizētam komfortam
Automātiska rotācija un noliekšana
Galvas diametrs 35 cm
Ar atvēsināšanas jaudu līdz 2000 m³/h un 5 lāpstiņām šis ventilators nodrošina intensīvu gaisa plūsmu, kas novērš sastāvējušos gaisu, piepildot telpu ar atsvaidzinošu vēsmu un nodrošinot komfortu visas dienas garumā.
Darbojoties nemanāmu 35 dB(A) (1) skaņas līmeni – līdzīgi kā mierīgā guļamistabā naktī – šis ventilators nodrošina jaudīgu atvēsināšanu, vienlaikus saglabājot klusu, netraucētu vidi, kas ideāli piemērota miegam, darbam vai lasīšanai.
Lai kur tu atrastos, izbaudi vienmērīgu un atsvaidzinošu gaisa plūsmu, kas sniedzas līdz pat 30 m attālumā, nodrošinot patīkamu vēsmu visā telpā.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Rafal Wysz
21/08/2026
Polska
Wiatrak Philips
Extra wiatrak i obsluga. Na drugi dzien od zamowienia rano juz mialem paczke. Bardzo cichy jest i super robi wiatr.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
(1) Skaņas līmenis zemākajā ātrumā.