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CX1030/00
Jobnumber: 35443
Baudi jaudīgu un klusu atvēsināšanu ar 3 ātrumiem un vienmērīgu rotāciju personalizētam komfortam. Veidots no kvalitatīviem materiāliem ar elegantu, mūsdienīgu dizainu – šis galda ventilators nodrošina ilgstošu izturību un stilīgu veiktspēju, ideāli piemērots jebkurai telpai.
Philips ventilators ir pārāk skaļš
Philips torņveida ventilatora gaisa plūsma ir vāja
Philips ventilators griešanās laikā rada neparastu troksni
Philips torņveida ventilators pēkšņi izslēdzas
Es nevaru ieslēgt/izslēgt Philips torņveida ventilatoru
Philips ventilatora priek��jais re��is ir net�rs
No Philips ventilatora rodas neparasta smaka
Mana Philips ventilatora pamatne ir �odz�ga vai vibr�