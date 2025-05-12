[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon elégedett vagyok a Philips 1000 Series DST1030 vasalóval. Egyszerű a használata, gyorsan felmelegszik, így időt spórolhatok a vasalás során. A gőzkibocsátása megfelelő, könnyedén kisimítja még a gyűröttebb ruhadarabokat is. Kifejezetten tetszik a könnyű súlya, ami kényelmesebbé teszi a hosszabb vasalást is. A víztartály mérete ideális, nem kell gyakran újratölteni. A kialakítása modern és esztétikus, jól mutat a háztartási eszközeim között. Ár-érték arányban kiváló választásnak tartom. Mindenkinek bátran ajánlom, aki megbízható és hatékony vasalót keres.