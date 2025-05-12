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1000. sērijaTvaika gludeklis

DST1040/30

4.7

| (15) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Ātri un ērti

1000. sērija ļauj gludināt viegli un ātri, pateicoties nepiedegošai gludināšanas virsmai un maināmam tvaika iestatījumam, lai efektīvi likvidētu krokas uz jebkura auduma. Lielā ūdens tvertne ļauj apstrādāt vairāk apģērbu ar mazāku uzpildes reižu skaitu.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ūdens jāuzpilda retāk*

Ātri un ērti

  • Nepiedegoša gludināšanas virsma

  • Maināms tvaika iestatījums

  • Papildu tvaiks līdz 90 g

  • Iznīcina 99,99 % baktēriju**

  • Kaļķakmens tīrīšana

Vienkārša temperatūras kontrole

Vienkārša temperatūras kontrole

Paaugstinātas temperatūras uzraudzība un maināms tvaika iestatījums ir viegli lietojams un precīzs. Jūsu apģērbam vienmēr būs pareizā temperatūra un tvaiks.

Kaļķakmens tīrīšanas risinājums

Kaļķakmens tīrīšanas risinājums

Kaļķakmens tīrīšana gludekļu darbmūža paildzināšanai

Gludināšanas virsma ar smailo galu viegli aizsniedz grūti gludināmas vietas

Gludināšanas virsma ar smailo galu viegli aizsniedz grūti gludināmas vietas

Ar gludināšanas virsmas šauro galu var viegli tikt klāt vissarežģītākajām vietām, piemēram, starp pogām, veidojot ieloces, kā arī stūros.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

15

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

12/05/2025

Magyarország

Magyarország

I got what they sayed, perfect to use.

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon elégedett vagyok a Philips vasalóval. Gyorsan felmelegszik, hatékonyan eltünteti a gyűrődéseket, és könnyű kezelni. A gőz funkció különösen hasznos, és a készülék meglepően tartósnak tűnik. Jó ár-érték arány, és a víztartály is elég sokáig bírja. Csendes működés és kényelmes fogás teszi élvezetessé a vasalást.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

06/05/2025

Magyarország

Magyarország

A legjobb vasaló, amit valaha próbáltam.

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] A termék súlyra könnyű, kompakt méretű, jó vele dolgozni, nem nehéz megtöltve sem. Nincs semmilyen rossz szaga, ár-érték arányban pedig kifejezetten megéri. Vízgőz funkciójával tökéletes élmény a vasalás és még energiatakarékos is. Tiszta, friss illatát megtartja a ruháknak. Szívből ajánlom mindenkinek!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

27/04/2025

Magyarország

Magyarország

Jól működik

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon örülök, hogy ezt a vasalót választottam! Nagyon könnyen kezelhető, gyorsan felmelegszik és könnyedén csúszik a ruhákon. Az anyagokat szépen kisimítja, így sokkal gyorsabban végezhetek a vasalással. Az ára is teljesen megfelelő a minőséghez képest. Mindenkinek ajánlom, aki hatékony és kényelmes vasalót keres!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Philips Featherlight Plus

  2. Veikta ārējā testēšana ar kokvilnas audumu saistībā ar E.Coli, S. Aureus un C. Albicans, tvaicēšanas laiks — 10 sekundes.