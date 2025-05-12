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Ātri un ērti
1000. sērija ļauj gludināt viegli un ātri, pateicoties nepiedegošai gludināšanas virsmai un maināmam tvaika iestatījumam, lai efektīvi likvidētu krokas uz jebkura auduma. Lielā ūdens tvertne ļauj apstrādāt vairāk apģērbu ar mazāku uzpildes reižu skaitu.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Nepiedegoša gludināšanas virsma
Maināms tvaika iestatījums
Papildu tvaiks līdz 90 g
Iznīcina 99,99 % baktēriju**
Kaļķakmens tīrīšana
Paaugstinātas temperatūras uzraudzība un maināms tvaika iestatījums ir viegli lietojams un precīzs. Jūsu apģērbam vienmēr būs pareizā temperatūra un tvaiks.
Kaļķakmens tīrīšana gludekļu darbmūža paildzināšanai
Ar gludināšanas virsmas šauro galu var viegli tikt klāt vissarežģītākajām vietām, piemēram, starp pogām, veidojot ieloces, kā arī stūros.
4.7
no 5
15
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
bencek5_616
12/05/2025
Magyarország
I got what they sayed, perfect to use.
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon elégedett vagyok a Philips vasalóval. Gyorsan felmelegszik, hatékonyan eltünteti a gyűrődéseket, és könnyű kezelni. A gőz funkció különösen hasznos, és a készülék meglepően tartósnak tűnik. Jó ár-érték arány, és a víztartály is elég sokáig bírja. Csendes működés és kényelmes fogás teszi élvezetessé a vasalást.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
ildin_1604
06/05/2025
Magyarország
A legjobb vasaló, amit valaha próbáltam.
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] A termék súlyra könnyű, kompakt méretű, jó vele dolgozni, nem nehéz megtöltve sem. Nincs semmilyen rossz szaga, ár-érték arányban pedig kifejezetten megéri. Vízgőz funkciójával tökéletes élmény a vasalás és még energiatakarékos is. Tiszta, friss illatát megtartja a ruháknak. Szívből ajánlom mindenkinek!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
renatak51_1393
27/04/2025
Magyarország
Jól működik
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon örülök, hogy ezt a vasalót választottam! Nagyon könnyen kezelhető, gyorsan felmelegszik és könnyedén csúszik a ruhákon. Az anyagokat szépen kisimítja, így sokkal gyorsabban végezhetek a vasalással. Az ára is teljesen megfelelő a minőséghez képest. Mindenkinek ajánlom, aki hatékony és kényelmes vasalót keres!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
Salīdzinājumā ar Philips Featherlight Plus
Veikta ārējā testēšana ar kokvilnas audumu saistībā ar E.Coli, S. Aureus un C. Albicans, tvaicēšanas laiks — 10 sekundes.