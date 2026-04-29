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1000. sērija Tvaika gludeklis
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DST1040/30
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Īsā lietošanas pamācība
EDC Easyet DST10xx - English (US)
Visi (4)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips tvaika gludekli?
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
Kā tīrīt Philips tvaika/beztvaika gludekļa gludināšanas virsmu?
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
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