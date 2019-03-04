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  • Standard Product Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Main in-use photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Packaging photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Standard Product Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Main in-use photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Packaging photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10

Izbeigta ražošana

4000 seriesAutomātiskie espresso aparāti

EP4050/10

4.5

| (15) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu

Lielisks espresso un filtrētas kafijas garša

Vai vēlaties baudīt savu rīta kafiju vai labāk stipru espresso? Unikālais CoffeeSwitch sniedz iespēju pārslēgt no espresso uz filtrēto kafiju tiem, kam patīk filtrētā kafija (abas no svaigām pupiņām), tikai nospiežot slēdzi.

Skatīt visas priekšrocības

Baudiet līdz 5000 tasītēm* kafijas, neraizējoties par atkaļķošanu

Lielisks espresso un filtrētas kafijas garša

  • 8 dzērieni

  • Iebūvēta piena karafe

  • Sudraba

  • AquaClean

Līdz 5000 tasīšu* bez atkaļķošanas, pateicoties AquaClean

Līdz 5000 tasīšu* bez atkaļķošanas, pateicoties AquaClean

Nomainot filtru, tiklīdz automātā parādījies attiecīgs norādījums, nevajadzēs atkaļķot ierīci līdz 5000 tasīšu pagatavošanai*, un kafijas pagatavošanai tiks izmantots dzidrs un attīrīts ūdens.

Pagatavojiet 8 dzērienus ar pirksta pieskārienu

Pagatavojiet 8 dzērienus ar pirksta pieskārienu

Izbaudiet plašu dzērienu daudzveidību atbilstoši katrai situācijai. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espresso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu - jūsu Super-automatic kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.

Reg. pagat. dzēriena daudzumu; 5 arom. stipruma un 5 dzirnaviņu iest.

Reg. pagat. dzēriena daudzumu; 5 arom. stipruma un 5 dzirnaviņu iest.

Šis pilnībā automātiskais aparāts piedāvā plašu noderīgu opciju klāstu dzēriena garšas pielāgošanai. Katram dzērienam var vienkārši mainīt un saglabāt atmiņā daudzuma, stipruma un temperatūras iestatījumus. Droši izmēģini, eksperimentē un radi savus dzērienus!

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

15

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

2

04/03/2019

Polska

Polska

Świetny zakup - rewelacyjna kawa

Ekspres użytkowany jest już ponad rok. Dość intensywnie eksploatowany. Przyrządza bardzo dobre i różnorodne kawy. Łatwy w konserwacji. Sam monitoruje stan filtra, wody, kawy, ociekacza itp.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 Series EP4050/10 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 Series EP4050/10 Automatyczny ekspres do kawy

05/01/2018

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Pozytywnie

Bardzo dobry produkt. Trochę skomplikowane opróżnianie pojemnika na fusy ( wymaga wyjęcia i osuszenia tacki pod zespołem parzącym ) Ogólnie polecam bardzo dobry produkt o zróżnicowanych możliwościach ilości i jakości parzonej kawy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 Series EP4050/10 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 Series EP4050/10 Automatyczny ekspres do kawy

05/01/2018

Polska

Polska

Pozytywnie

Bardzo dobry produkt. Trochę skomplikowane opróżnianie pojemnika na fusy ( wymaga wyjęcia i osuszenia tacki pod zespołem parzącym ) Ogólnie polecam bardzo dobry produkt o zróżnicowanych możliwościach ilości i jakości parzonej kawy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 Series EP4050/10 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 Series EP4050/10 Automatyczny ekspres do kawy

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.