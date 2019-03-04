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Izbeigta ražošana
Lielisks espresso un filtrētas kafijas garša
Vai vēlaties baudīt savu rīta kafiju vai labāk stipru espresso? Unikālais CoffeeSwitch sniedz iespēju pārslēgt no espresso uz filtrēto kafiju tiem, kam patīk filtrētā kafija (abas no svaigām pupiņām), tikai nospiežot slēdzi.
8 dzērieni
Iebūvēta piena karafe
Sudraba
AquaClean
Nomainot filtru, tiklīdz automātā parādījies attiecīgs norādījums, nevajadzēs atkaļķot ierīci līdz 5000 tasīšu pagatavošanai*, un kafijas pagatavošanai tiks izmantots dzidrs un attīrīts ūdens.
Izbaudiet plašu dzērienu daudzveidību atbilstoši katrai situācijai. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espresso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu - jūsu Super-automatic kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.
Šis pilnībā automātiskais aparāts piedāvā plašu noderīgu opciju klāstu dzēriena garšas pielāgošanai. Katram dzērienam var vienkārši mainīt un saglabāt atmiņā daudzuma, stipruma un temperatūras iestatījumus. Droši izmēģini, eksperimentē un radi savus dzērienus!
4.5
no 5
15
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
ksiusiu
04/03/2019
Polska
Świetny zakup - rewelacyjna kawa
Ekspres użytkowany jest już ponad rok. Dość intensywnie eksploatowany. Przyrządza bardzo dobre i różnorodne kawy. Łatwy w konserwacji. Sam monitoruje stan filtra, wody, kawy, ociekacza itp.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 Series EP4050/10 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 Series EP4050/10 Automatyczny ekspres do kawy
swotki
05/01/2018
Polska
Verificēts pircējs
Pozytywnie
Bardzo dobry produkt. Trochę skomplikowane opróżnianie pojemnika na fusy ( wymaga wyjęcia i osuszenia tacki pod zespołem parzącym ) Ogólnie polecam bardzo dobry produkt o zróżnicowanych możliwościach ilości i jakości parzonej kawy.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 Series EP4050/10 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 Series EP4050/10 Automatyczny ekspres do kawy
Laurcia31
05/01/2018
Polska
Pozytywnie
Bardzo dobry produkt. Trochę skomplikowane opróżnianie pojemnika na fusy ( wymaga wyjęcia i osuszenia tacki pod zespołem parzącym ) Ogólnie polecam bardzo dobry produkt o zróżnicowanych możliwościach ilości i jakości parzonej kawy.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 Series EP4050/10 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 Series EP4050/10 Automatyczny ekspres do kawy
Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.