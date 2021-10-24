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  • Standard Product Photo Philips Philips brew group grease HD5061
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  • Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Standard Product Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Main in-use photograph Philips Philips brew group grease HD5061
  • Alternative Product Photograph Philips Philips brew group grease HD5061
  • Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061

Espreso automātsPhilips gatavošanas bloka smērviela

HD5061/01

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Espreso automātu apkopei

Ar Philips smērvielu var uzturēt espreso kafijas automāta gatavošanas bloku nevainojamā stāvoklī. Smērviela ir droša saskarei ar pārtiku.

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Savietojamie produkti
4300. sērija

4300. sērija
Espreso kafijas automāts

EP4341/51

4300. sērija

4300. sērija
Espreso kafijas automāts

EP4343/51

4300. sērija

4300. sērija
Espreso kafijas automāts

EP4346/71

4400. sērija

4400. sērija
Espreso kafijas automāts

EP4441/50

4400. sērija

4400. sērija
Espreso kafijas automāts

EP4443/70

4400. sērija

4400. sērija
Espreso kafijas automāts

EP4446/70

4400. sērija

4400. sērija
Espreso kafijas automāts

EP4449/70

5500. sērija

5500. sērija
Espreso kafijas automāts

EP5541/50

5500. sērija

5500. sērija
Espreso kafijas automāts

EP5543/90

5500. sērija

5500. sērija
Espreso kafijas automāts

EP5545/70

Smērviela eļļošanai Saeco, Philips un Gaggia espreso kafijas automātiem

Espreso automātu apkopei

  • Saeco Espresso kafijas aparātiem

  • Philips espreso kafijas automātiem

  • Gaggia espreso kafijas automātiem

Apkop savu ierīci, izmantojot oriģinālās Philips detaļas

Laiku pa laikam šim produktam ir jāveic neliela apkope, taču to nekad nav bijis tik viegli atjaunot kā ar Philips patērētājiem paredzētajām rezerves detaļām. Philips garantē visu detaļu kvalitāti.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

24/10/2021

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Vazelína

Potravinářská vazelína pro kávovar, malé balení, ale vydrží na cca 6 měsíců.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kávovar HD5061/01 Vazelína pro spařovací jednotku Philips

Izmantošanas datums 2021-04-24

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kávovar HD5061/01 Vazelína pro spařovací jednotku Philips

Izmantošanas datums 2021-04-24

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā