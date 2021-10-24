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Espreso automātu apkopei
Ar Philips smērvielu var uzturēt espreso kafijas automāta gatavošanas bloku nevainojamā stāvoklī. Smērviela ir droša saskarei ar pārtiku.
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP4441/50
EP4443/70
EP4446/70
EP4449/70
EP5541/50
EP5543/90
EP5545/70
Saeco Espresso kafijas aparātiem
Philips espreso kafijas automātiem
Gaggia espreso kafijas automātiem
Laiku pa laikam šim produktam ir jāveic neliela apkope, taču to nekad nav bijis tik viegli atjaunot kā ar Philips patērētājiem paredzētajām rezerves detaļām. Philips garantē visu detaļu kvalitāti.
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
zsovadina
24/10/2021
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Vazelína
Potravinářská vazelína pro kávovar, malé balení, ale vydrží na cca 6 měsíců.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kávovar HD5061/01 Vazelína pro spařovací jednotku Philips
Izmantošanas datums 2021-04-24
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kávovar HD5061/01 Vazelína pro spařovací jednotku Philips
Izmantošanas datums 2021-04-24