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Izbeigta ražošana
FC6050/99
3,6 V
Philips Mini Vac FC6050 ir garš sašaurināts gals, speciāli paredzēts precīzai tīrīšanai. Gala pagarinātājs padara vieglu apliektu virsmu tīrīšanu un tīrīšanu stūros.
Philips Mini Vac atkārtoti uzlādējamā baterija sniedz bezvadu tīrīšanas brīvību jebkurā vietā.
Philips Mini Vac divpakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina to, ka reiz nonākuši iekšā, netīrumi vairs nevar izbēgt. Pirmais filtrs bloķē lielāko daļu netīrumu, kamēr otrs plisētais filtrs aiztur mazākus netīrumus un putekļus.
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