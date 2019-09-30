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Izbeigta ražošana
3,6 V akumulators
Bez maisa, ciklonisks
Šaurais uzgalis un birste
Philips MiniVac aerodinamiskais uzgaļa dizains ir izveidots, lai nodrošinātu optimālu putekļu savākšanu, tostarp pat vissmalkāko putekļu daļiņu. Uzgaļa ergonomiskā forma palīdz iztīrīt pat visgrūtāk aizsniedzamās vietas.
Lai nodrošinātu optimālu, jaudīgu sūkšanu un nemainīgu tīrīšanas veiktspēju, bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma notur netīrumus putekļsūcēja iekšpusē. Tā 2 pakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina, ka pēc nokļūšanas putekļsūcējā netīrumi vairs nevar no tā izkļūt. Pirmais filtrs bloķē lielāko daļu netīrumu, kamēr otrs filtrs aiztur mazās netīrumu daļiņas.
Jaudīgās ilgizturīgākās Philips Mini Vac niķeļa metālhidrīda (NiMHh) baterijas neietekmē atmiņas efekts. Šis efekts laika gaitā samazina bateriju jaudu, saīsinot arī darbības laiku. Tāpēc šis Mini Vac ar NiMH baterijām ir ilgizturīgāks nekā produkti ar standarta niķeļa kadmija (NiCd) baterijām, kurām ir atmiņas efekts.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Danielleux
30/09/2019
Česká republika
Dobrá velikost.
S tímto vysavačem jsem spokojená pro malou valikost a šikovné uložení.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Pavlouš
01/05/2015
Česká republika
Výrobek doporučuji
Vůbec si nedokážu představit, jak jsem mohla dřív bez vysavače do ruky žít :) Je super na drobky, na nepořádek od zvířat, kartáčový nástavec na gauč. Je tichý, hezký, snadno se čistí, jsem spokojená. Jen výdrž by mohla být větší čistit auto s ním musím nadvakrát. Ale štěrbinový nástavec by mohl být delší a užší. V autě okolo sedaček se nedostanu všude tak, jak bych si představovala.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač