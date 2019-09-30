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  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam

Izbeigta ražošana

MiniVacRokas putekļsūcējs

FC6140/01

4.5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
Iegūstiet labāku tīrīšanas rezultātu ar jaudīgo Philips MiniVac 3,6 V putekļsūcēju. Bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma un 2 pakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina ilgstošu veiktspēju, bet aerodinamiskais uzgaļa dizains garantē lielisku putekļu savākšanu.
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Bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma un aerodinamisks uzgalis

Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam

  • 3,6 V akumulators

  • Bez maisa, ciklonisks

  • Šaurais uzgalis un birste

Aerodinamisks uzgaļa dizains labākai putekļu savākšanai

Aerodinamisks uzgaļa dizains labākai putekļu savākšanai

Philips MiniVac aerodinamiskais uzgaļa dizains ir izveidots, lai nodrošinātu optimālu putekļu savākšanu, tostarp pat vissmalkāko putekļu daļiņu. Uzgaļa ergonomiskā forma palīdz iztīrīt pat visgrūtāk aizsniedzamās vietas.

Divpakāpju bezmaisa cikloniska gaisa plūsma optimālai filtrēšanai

Divpakāpju bezmaisa cikloniska gaisa plūsma optimālai filtrēšanai

Lai nodrošinātu optimālu, jaudīgu sūkšanu un nemainīgu tīrīšanas veiktspēju, bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma notur netīrumus putekļsūcēja iekšpusē. Tā 2 pakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina, ka pēc nokļūšanas putekļsūcējā netīrumi vairs nevar no tā izkļūt. Pirmais filtrs bloķē lielāko daļu netīrumu, kamēr otrs filtrs aiztur mazās netīrumu daļiņas.

Jaudīgas 3,6 V NiMH baterijas

Jaudīgas 3,6 V NiMH baterijas

Jaudīgās ilgizturīgākās Philips Mini Vac niķeļa metālhidrīda (NiMHh) baterijas neietekmē atmiņas efekts. Šis efekts laika gaitā samazina bateriju jaudu, saīsinot arī darbības laiku. Tāpēc šis Mini Vac ar NiMH baterijām ir ilgizturīgāks nekā produkti ar standarta niķeļa kadmija (NiCd) baterijām, kurām ir atmiņas efekts.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá velikost.

S tímto vysavačem jsem spokojená pro malou valikost a šikovné uložení.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

01/05/2015

Česká republika

Česká republika

Výrobek doporučuji

Vůbec si nedokážu představit, jak jsem mohla dřív bez vysavače do ruky žít :) Je super na drobky, na nepořádek od zvířat, kartáčový nástavec na gauč. Je tichý, hezký, snadno se čistí, jsem spokojená. Jen výdrž by mohla být větší čistit auto s ním musím nadvakrát. Ale štěrbinový nástavec by mohl být delší a užší. V autě okolo sedaček se nedostanu všude tak, jak bych si představovala.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.