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Izbeigta ražošana

FC8022/01

FC8022/01

5
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
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Atsauksmes

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5.0

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
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2
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06/08/2025

Magyarország

Magyarország

Minőségi termék

A legstrapabíróbb minöségi porzsák. Ha porszívó, akkor csak a Philips jöhet számításba a szükséges tarzozékokkal együtt.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8022/04 Porzsák

Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8022/04 Porzsák

11/06/2019

România

România

Excelenți!

Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

09/05/2019

România

România

Recomand acest produs

Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

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