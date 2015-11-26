Jestem właścicielem Odkurzacza Philips Performer FC 9172/01. Od samego zakupu jestem z niego bardzo zadowolony. Posiada specjalną nasadkę, która umożliwia usuwanie kurza z narożników. Posiada bardzo długi kabel, dlatego nie muszę ciągle przepinać się do innego gniazdka. Worek jest wystarczająco duży, nie trzeba go ciągle zmieniać. Dzięki filtrowi Hepa 13 pochłania cały kurz.