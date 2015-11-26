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2200 W
500 W sūkšanas jauda
HEPA 13 mazgājams filtrs
Īpaši efektīvais 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.
Šis Philips putekļsūcējs ir izstrādāts tā, lai viss iesūktais gaiss pirms izplūdes tiktu virzīts cauri mazgājamajam HEPA 13 filtram (99,95% filtrācija). Tādējādi tiks savākti visi netīrumi.
Šī lielā putekļu maisiņa ietilpība ļauj optimāli lietot šo maisiņu, un tas būs jāmaina daudz retāk.
4.7
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Przemek80
26/11/2015
Polska
Świetny odkurzacz
Jestem właścicielem Odkurzacza Philips Performer FC 9172/01. Od samego zakupu jestem z niego bardzo zadowolony. Posiada specjalną nasadkę, która umożliwia usuwanie kurza z narożników. Posiada bardzo długi kabel, dlatego nie muszę ciągle przepinać się do innego gniazdka. Worek jest wystarczająco duży, nie trzeba go ciągle zmieniać. Dzięki filtrowi Hepa 13 pochłania cały kurz.
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piterg
18/12/2013
Polska
Duża moc i niewielkie gabaryty
Bardzo dobra płynna regulacja mocy. Odkurzacz ze specjalna szczotką bardzo dobrze zbiera kurz (np, ze sprzętu elektronicznego który przyciaga wszystko). Dobra separacja zapachów. Z odkurzacza nie czuć prawie nic (pisze prawie bo tylko odkurzacze wodne chyba zapewniają 99,9% separacji kurzu) Poręczny
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Agusia1982
07/11/2013
Polska
Bardzo dobry i mocny odkurzacz
Odkurzacz godny polecenia. Bardzo mocny i zwinny. Tak fajny produkt używa się z przyjemnością;)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC9172/01 Odkurzacz workowy