Saeco Xelsis espresso aparāts 2018. gadā saņēma IF dizaina godalgu par tā izcilo kvalitāti un materiāliem, kā arī uzmanību, kas pievērsta katras nianses izcilībai. IF dizaina godalga kopš 1953. gada ir viens no prestižākajiem un lielākajiem dizainu konkursiem pasaulē.