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PureProtect Go 500. sērija HEPA NanoProtect filtrs

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PureProtect Go 500. sērijaHEPA NanoProtect filtrs

FY0500/30

PureProtect Go 500. sērija HEPA NanoProtect filtrs

Jauns

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Oriģinālie gaisa attīrītāja rezerves filtri: “trīs vienā” HEPA NanoProtect, aktīvā oglekļa filtrs un priekšfiltrs aizsardzībai pret piesārņojumu, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku blaugznām un vīrusiem.

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  • 9 October 2026

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